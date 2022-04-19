Президент Армении попросил направить больше миротворцев в Нагорный Карабах

Никол Пашинян прилетел в Москву по приглашению Путина. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Владимир Путин принял армянского лидера не в Кремле, как недавно Лукашенко, а в Ново-Огарево, где общался с австрийским канцлером. Но если переговоры с европейским политиком проходили тяжело и без подробностей, то разговор с Пашиняном получился гораздо теплее.

Глава страны заметил, что армянский коллега подпишет за время поездки около 200 документов. С начала года торговый оборот между двумя странами уже вырос на 6%. Это половина всего прошлогоднего прироста!

- Разумеется, в центре нашего внимания будут вопросы безопасности, в том числе связанные с Карабахом. Проблем остается много, согласен с вами, - заметил российский лидер.

Кажется, для Пашиняна это самая важная тема.

- Ни для кого не секрет, что у России ключевая роль в поддержании безопасности региона. Она много сделала для прекращения огня в 2020 году. Я бы хотел посмотреть, как можно сделать работу миротворцев более эффективной, - ответил президент Армении.

Судя по всему, в Ереване надеются, чтобы мы отправили больше миротворцев в Карабах. Как же еще их сделать «эффективнее»?

В конце марта Азербайджан потребовал от России, чтобы мы «обеспечили» полный выход армянской армии из Карабаха. Армяне, похоже, боятся второго раунда войны за спорную территорию.