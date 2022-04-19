«Меня увозят только на «скорой»: Больше половины россиян признались, что не следят за своим здоровьем

Большинство россиян не очень внимательно следят за своим здоровьем. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Большинство россиян не очень внимательно следят за своим здоровьем. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU. В ответ на рекомендации главного онколога Минздрава Андрея Каприна регулярно проходить диспансеризацию, участники исследования заявили, что обращаются к врачу только в случае крайней необходимости.

Так, 58% опрошенных признались, что не проходят обследования в качестве профилактики, а идут на прием, только если у них что-то заболит. Более того, некоторые и вовсе отправляются к медикам, только если за ними уже приехала бригада экстренной помощи.

«Я по врачам не хожу, меня увозят только на «скорой», - говорит участница опроса.

Еще 7% добавляют, что не только не обследуются, но и к врачам не обращаются, а если уж их что-то и беспокоит, то лечатся они дома народными методами.

Среди причин, почему они не желают обращаться к медикам, участники опроса назвали невозможность своевременно записаться к нужному специалисту, и нехватку кадров в том или ином регионе, а также недостаток средств для комплексных обследований.

9% респондентов заявили, что обладают крепким здоровьем, поэтому и не видят причин проходить плановые поверки. Россияне из этой категории добавили, что уже и не помнят, когда последний раз у них что-то болело.

А вот четверть участников исследования проявляют себя очень ответственно и регулярно проходят все плавные диспансеризации, сдают анализы и следят за всеми показателями. За этот вариант проголосовали 23% россиян.

Еще 3% опрошенных назвали себя ипохондриками. Участники опроса заявили, что в вопросах самочувствия они очень мнительные и по любому поводу обращаются к медикам. Проходят не только плановые проверки, но и любые другие дополнительные исследования, чтобы убедиться, что со здоровьем все хорошо.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 9,4 тысячи человек.