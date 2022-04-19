Объявившаяся Юлия Высоцкая оставила послание: "Моя жизнь, счастье мое, прощай!"

Юлия Высоцкая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Высоцкая в последнее время не появляется в соцсетях. Супруга Андрея Кончаловского много играет в театре, кроме этого актриса ведет свой кулинарный блог, который отнимает у нее время и силы. На днях популярная артистка нарушила молчание и обратилась к поклонникам.

Юлия Высоцкая о своей личной жизни не рассказывает. Она не раз признавалась, что не будет щедро делиться с общественностью тем, что происходит в ее семье. Зато актриса с удовольствием и весьма подробно говорит о своей работе.

На днях она объявила о том, что совсем скоро на сцене Театра Моссовета сыграет в спектакле "Вишневый сад". В этой постановке она воплотит образ помещицы Раневской. "О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!.." - процитировала свою героиню Высоцкая и и пригласила зрителей на спектакль.

Отметим, что уже многие годы актриса является не только супругой, но и музой Андрея Кончаловского. В фильмах режиссера она играет главные роли.

Не так давно мэтр объявил кастинг среди непрофессиональных актеров и актрис. Брат Никиты Михалкова готовится к съемкам сериала об Октябрьской революции. "Я попрошу вас прислать нам фотографии и заполнить анкету, а моя группа кастинга внимательно изучит все заявки и пригласит на пробы в Москву тех, кто подходит по своим внешним данным", - поведал артист.

Актерского мастерства от претендентов не требуется. При этом соискатели должны иметь натуральные губы, брови, ресницы и волосы. Татуаж и пирсинг исключен.