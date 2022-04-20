Топор Джека Николсона из фильма «Сияние» продадут на аукционе

Джек и не подозревал, что размахивает сотнями тысяч у. е. Фото: Кадр из фильма

Выражение «рубить бабло» заиграло новыми красками после того, как на аукцион был выставлен топор, которым Джек Николсон размахивал в знаменитом фильме Стэнли Кубрика «Сияние». Напомним, в картине, снятой в 1980 году по роману Стивена Кинга, персонаж Николсона сходит с ума и хочет убить собственную семью.

Организаторы аукциона уверяют, что топор находится в хорошем состоянии, и обещают потенциальным покупателям подарочную упаковку - лот поместят в специальную рамку вместе с кадрами из фильма. Торги начнутся сегодня.

Интересно, что овеянный кинославой топор уже продавался на аукционе в Лондоне, причем сравнительно недавно - три года назад. Тогда предмет реквизита, прикоснувшись к которому можно почувствовать себя персонажем одного из лучших фильмов великого Кубрика, ушел с молотка за 200 тысяч долларов.