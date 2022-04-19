Минобороны: за день на Донбассе уничтожено 180 украинских националистов

Поражен 31 военный объект Украины Фото: REUTERS

- В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два опорных пункта в районе Калиново-Попасное и шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах Мирное, Славянск, Попасное. Уничтожено до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники. Также в районе населенного пункта Барвенково сожжена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», - сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор также перечислил цели оперативно-тактической авиацией ВКС России: поражен 31 военный объект Украины в районах населенных пунктов Раздольное и Новоогродовка два пункта управления и 28 мест скопления живой силы и украинской военной техники, а также склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня в районе Привольное.

Российские средства противовоздушной обороны сбили над Чернобаевкой, Зализное и Покровское три беспилотника.

За день ракетные войска поразили два пункта управления подразделений украинских войск, склад боеприпасов, артиллерийскую батарею, а также скопление украинской военной техники.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

140 - самолетов.

490 - беспилотных летательных аппаратов.

253 - зенитных ракетных комплекса.

2367 - танков и других боевых бронированных машин.

256 - установок реактивных систем залпового огня.

1021 - орудие полевой артиллерии и миномет.

2225 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело в отношении командира 54-ой отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковника Алексея Майстренко, который уже является фигурантом ряда аналогичных уголовных дел.

По данным следствия, 18 апреля 2022 года военнослужащие 25 отдельного мотопехотного батальона 54 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, выполняя заведомо преступные приказы Майстренко, произвели прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры поселка Базарный Петровского района города Донецка. В результате две мирные жительницы получили ранения.

Кроме того, возбуждено еще 2 уголовных дела по фактам обстрелов территории Донецкой и Луганской народных республик в период с 18 по 19 апреля. Так, украинские силовики произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, а также с применением стрелкового вооружения гражданских объектов в Волновахе, Горловке, Донецке, Макеевке, Мариуполе, Углеграде, Ясиноватой и населенных пунктах Донское и Еленовка Волновахского района ДНР. Погибли 5 мирных жителей, в том числе 2 несовершеннолетних. Еще 3 человека, включая ребенка, получили ранения. В результате обстрелов повреждено более двадцати домов.

На территории ЛНР следствием также задокументирован ряд обстрелов украинскими силовиками городов Алчевск, Золотое-5, Первомайск, Попасная и Рубежное, населенных пунктов Боровое, Калиново, Новоайдар. Вследствие этого 4 мирных жителя получили ранения, повреждено около тридцати домов, а также газопроводы и другие важные объекты гражданской инфраструктуры.

Работа следователей по сбору доказательств совершения ВСУ и националистических батальонов военных преступлений в отношении гражданского населения не прекращается и будет завершена привлечением виновных лиц к уголовной ответственности.