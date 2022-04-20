Павел Луспекаев – абсолютный гений с трудной фамилией

Свою звездную роль - таможенника Верещагина в «Белом солнце пустыни» - артист сыграл всего за год до смерти... Фото: РИА Новости

В кино Луспекаев, всегда считавшийся сугубо театральным актером, сыграл совсем немного ролей, и почти все они эпизодические. Тем не менее зрители прекрасно запомнили и мимолетную роль учителя физкультуры Косталмеда из «Республики ШКИД», где у героя Луспекаева всего одна реплика: «Не шали». И его генерала Караска в «Трех толстяках». И, конечно, колоритнейшего таможенника Верещагина из «Белого солнца пустыни» с его знаменитой, мгновенно ставшей крылатой фразой: «Я мзду не беру - мне за державу обидно!» Не менее обидно и то, что столь одаренный артист успел так мало сделать на сцене и на экране.

СЕМЕЧКИ ПРОТИВ ЗАВИСИМОСТИ

Родился Луспекаев 20 апреля 1927 года в селе Большие Салы Ростовской области в совершенно не артистической семье. Его отец, Багдасар Гукасович Луспекян, чьи предки были из турецких армян, которых Екатерина II переселила из Крыма на Дон, работал мясником. Мать, Серафима Авраамовна Ковалева, - донская казачка. Детство и юность будущего артиста ничем особо примечательным не отличались, кроме того, что в 16 лет он ушел добровольцем на фронт, воевал в партизанском отряде, стал разведчиком в оперативной группе. В одном из рейдов был тяжело ранен: разрывной пулей Павлу раздробило сустав. Во время операции каким-то чудом он вышел из забытья и уговорил хирурга не ампутировать ему руку. Но всю жизнь его преследовала другая беда. Еще в молодости у него обнаружилось серьезное заболевание сосудов, которое вызывало дикие боли в ногах. Собственно, вся его жизнь - это преодоление мучительной болезни, которая почти всегда обострялась в разгар очередных съемок, что приводило к госпитализации и вынужденному отказу от работы. Ему ампутировали сначала пальцы на ногах, потом ступни. Начались фантомные боли, врачи кололи сильнодействующие обезболивающие препараты, что сформировало у актера наркотическую зависимость - пришлось лечиться еще и от этого. И он зависимость победил благодаря нечеловеческим усилиям воли и разным уловкам - например, жена покупала ему на рынке мешок семечек, и он их щелкал-щелкал, преодолевая таким образом наркотическую ломку.

НА ПЕНСИЮ В 39 ЛЕТ

Луспекаев сыграл множество ролей в Ленинградском БДТ, в спектаклях Георгия Товстоногова, который актера обожал, считал, что в театре ему замены нет. Великий британский актер Лоуренс Оливье, который посмотрел в БДТ спектакль с участием Луспекаева, сказал: «Он абсолютный гений! Только фамилию его произнести невозможно...» Удивительно, что при этом Луспекаев очень плохо запоминал текст и часто на спектаклях нес отсебятину. Однажды драматург Игнатий Дворецкий перед показом своей пьесы сказал: «Павел, ты уж выучи роль, я тебя очень прошу. Это важно...» Луспекаев ответил ему: «Игнат, извини, но я не то что тебя, я самого Чехова своими словами играю!»

Когда артист уже не мог нормально передвигаться по сцене, Товстоногов предложил ему играть сидя, но тот не согласился и в 39 лет по болезни ушел из театра на пенсию. Однако продолжал иногда сниматься в кино.

В 1969 году, за год до своей смерти, он сыграл в фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», разумеется, даже не представляя, что именно с этой картиной войдет в историю.

Кстати, таможенника Верещагина могли сыграть другие артисты: на роль пробовались Владимир Ильин и Ефим Копелян. А звали героя изначально Александром, но Луспекаев так сроднился со своим персонажем, что тот в итоге стал Пашей. Обаяние, источаемое Пашей Верещагиным, давалось Луспекаеву с огромным трудом: на ногах у актера были протезы на полступни, каждый шаг причинял жестокую боль, поэтому режиссер предлагал поменять мизансцены на более легкие. Но актер не соглашался ни на какие послабления.

Рядом с ним на съемках была его супруга Инна Александровна. Она носила с собой складной стульчик, чтобы муж мог в любой момент присесть и отдохнуть. После съемок Луспекаев шел на море (снимали фильм на Каспии), поплавать. Ему отстегивали протезы, надевали на ноги кеды (по рассказам других очевидцев - мягкие борцовские ботинки с высокой шнуровкой), и Луспекаев стремительным брассом уходил в море. Плавал он великолепно, но на берег самостоятельно выйти не мог.

РОКОВАЯ ВСТРЕЧА С ДРУЗЬЯМИ

Последний, 1970 год в судьбе актера был переполнен творческими событиями. Только что вышедшее на экраны «Белое солнце пустыни» прославило его на весь Советский Союз, на артиста посыпались интересные предложения. Он начал сниматься в трехсерийном телевизионном фильме по роману Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать», получил роль Вилли Старка. 16 апреля, в воскресенье, у Луспекаева не было съемок. В этот день он, по одной версии, встретился с приятелями из Еревана, по другой, его навестили непрофессиональные актеры, снимавшиеся в «Белом солнце». Среди них был его друг - «бандит в красной рубахе», с которым Верещагин дрался на баркасе. Само собой, встречу отметили. На следующий день, 17 апреля, Луспекаев на съемки не приехал. Днем в гостиницу «Минск», где он жил, пришли его партнеры по фильму. Открыли номер: Луспекаев лежал мертвым. Причиной смерти стал разрыв аорты. Он ушел мгновенно, не дожив три дня до своего 43-летия. Его роль в картине «Вся королевская рать» пришлось переснимать: Вилли Старка сыграл Георгий Жженов…