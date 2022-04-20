Последние новости о ситуации вокруг Украины на 20 апреля 2022 года: депутаты Рады бегут из страны, а украинцев предложили «запаковать» в контейнеры

Илья Кива от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» попросил политубежища в России

Депутаты просят убежища

Кого-то из депутатов Рады прессуют в СБУ, кто-то бежит из страны. Илья Кива от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» попросил политубежища в России. Народный избранник заявил, что украинская власть «нарушает нормы закона, морали и здравого смысла», «физически устраняет неугодных» и «отпускает преступников из тюрем». В то же время Генпрокуратура Украины требует от Москвы выдачи Кивы, которого Киев подозревают в госизмене. Подозрения на хлеб не намажешь.

Что вешают на танки

На Донбассе замечены танки Т-80 с допзащитой. Умельцы ставят на свои машины оригинальные тралы и дополнительную защиту. Бронемашины получили новые решетчатые экраны. Измененная форма детали упрощает посадку и высадку экипажа и не ограничивает возможности зенитного пулемета. Тем, кто противостоит такой защищенной мощи, вряд ли стоит рассчитывать на удачу или мастерство.

Поляки предлагают украинцам контейнеры

Глава польского кабмина Матеуш Моравецкий заинтересовался ситуацией во Львове (который в Киеве все еще считают украинским городом). Посланец Варшавы собирался проинспектировать то, как по инициативе польского правительства в окрестностях этого города, где до Второй мировой большинство населения составляли поляки, лепят контейнерные городки для «внутренних беженцев» - для женщин и детей, покидающих восток Украины. Да, у шляхты богатый опыт работы с украинцами на данных территориях.

Западные поставки — цель для ударов.

Накачка Евросоюзом незалежной оружием противоречит обязательствам ЕС. Обязательства таковы: нельзя поставлять танки с пушками туда, где их используют против мирного населения. О чем напомнил глава департамента международных организаций российского МИДа Петр Ильичев. Вывод он сделал такой: «Вооружения, которые окажутся на Украине, — законная цель для российских военнослужащих». А что не в металлолом, - то народной милиции республик.

В Белгород продолжаются прилеты

Обстрел с украинской стороны произошел на этот раз в Грайворонском районе Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, «есть разрушения, есть пострадавшая, местная жительница, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь». В Белгородской области еще 24 февраля были зафиксированы случаи разрушения строений из-за обстрелов с украинской стороны. Позже при обстрелах домов в Белгороде и приграничном Белгородском районе было повреждено более 40 жилых домов.

Херсон чистят от диверсантов

После того, как на херсонском военном заводе «Паллада» нашли «заначку» с оружием и взрывчаткой, российские силовики в городе и области выявляют диверсионные группы, подготовленные СБУ при бегстве из города. Вот всегда у них так: паны в бегах, холопы на бобах.

Трамп зовет к миру

Россия и Украина могут и обязаны заключить пакт о прекращении боев. Смысла в том, что этого не происходит нет никакого. Так заявил предыдущий лидер США Дональд Трамп. Вот какие его слова приводит издание The Hill: «Решение не будет таким же хорошим, каким оно было до начала стрельбы. Но решение есть, и его следует найти сейчас, а не позже». Иной исход - только смерть и разрушения. Златоустов кругом…

На наемниках ставят крест

Британские наемники, сдавшиеся в плен в Донбассе, искали войны и убивали людей, заявил бывший морпех и офицер полиции США Джон Марк Дуган. Он полагает, что попытки пойманных наемников строить из себя жертв и нелепы, и смешны. На прошлой неделе двое граждан Британии, Шон Пиннер и Эйден Эслин, сдавшиеся в плен после попытки прорыва 36-й бригады ВСУ, обратились к премьер-министру своей страны Борису Джонсону с просьбой помочь обменять их на задержанного на Украине оппозиционера Виктора Медведчука. А Джонсон что-то помалкивает...

Чехи опять работают на нацистов

Прага предоставит оружейные заводы для ремонта украинской военной техники. Оборонное ведомство Чехии заявило, что первый контракт на ремонтные работы зарезервирован за компанией Czechoslovak Group. Туда поступят подбитые украинские танки Т-64. Сейчас заключают контракты на ремонт БТР и БМП, а также на модернизацию украинской военной техники. Также ударно чешские заводы ремонтировали танки вермахта 80 лет назад и делали пушки для Восточного фронта. А руки-то помнят...

Румыны не изменяют себе

В Бухаресте вносят поправки в законодательство, чтобы на законных основаниях отправить Киеву оружие из своих госрезервов. Пока же румынская армия по запросу властей помогает управлять потоками украинских беженцев, и предоставляет свои госпитали для лечения раненых из ВСУ. Лучше бы и дальше лечили и свои госрезервы не тревожили.

Дворкович под статьей

На Украине возбуждено уголовного дела против главы ФИДЕ Аркадия Дворковича и трех гроссмейстеров из России - Анатолия Карпова, Сергея Карякина и Сергея Шипова. Они якобы «призывали к войне» и «посягали на территориальную целостность Украины». Интересно, что глава ФИДЕ и бывший вице-премьер России Дворкович в середине марта в интервью изданию Mother Jones говорил, что выступает против военных действий на Украине. Потом, правда, сказал, что они и против нацизма. Но тут либо крестик снять, либо...