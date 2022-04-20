С «Калибрами» и «Кинжалами» работает искусственный интеллект

Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны России Фото: Министерство обороны РФ

Он рассказал, как проходит спецоперация на Украине, кто мешает налаживать мирную жизнь на освобожденных территориях и куда пойдет развитие армии. Главное из того, что сказал министр обороны:

- Российская армия выполняет все поставленные в спецоперации задачи. Военные проявляют мужество и героизм. А на освобожденных территориях постепенно налаживается мирная жизнь.

- США и страны Запада делают все, чтобы максимально затянуть боевые действия, и провоцируют киевский режим воевать «до последнего украинца». Это показывают все нарастающие поставки оружия.

- В армейские системы связи внедряются передовые технологии, искусственный интеллект. Он в десятки раз сократил время работы с комплексами «Калибр» и «Кинжал».

- Наши действия на Украине и качество оружия показывают - армия развивается в правильном направлении. Она будет совершенствоваться и дальше. Появятся и новые способы ведения боевых действий.

- Эффективность армии повышают и наращивание боевых возможностей, и комфортные условия прохождения службы. Поэтому Южный военный округ в этом году получит более 3 тыс. единиц вооружения и техники. А многие военнослужащие и их семьи - жилье.

- Северный флот в этом году получит более 500 единиц современного вооружения. Именно он обеспечит безопасность морской экономической деятельности России.

- Инфраструктура Арктики модернизируется - план прошлого года выполнен на 108%. До конца года будет запущен еще один спутник связи «Меридиан-М» - уже третий в орбитальной группировке, которая обеспечит устойчивую связь в регионе.