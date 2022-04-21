Экс-сотрудник украинского МВД: Готовился удар по России биологическим оружием

Лаборатории на Украине, вполне возможно, причастны к разработке биологического оружия по заказу Пентагона. Фото: Shutterstock

Недавно Министерство обороны России предоставило официальную информацию, о том, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. Эти лаборатории участвовали в американской военно-биологической программе.

- О том, что на территории Украины действуют биологические лаборатории под управлением Пентагона, я и мои коллеги знали еще в 2014 году, - рассказал «КП» бывший генерал МВД Украины, имя которого не называем в интересах его личной безопасности, однако готовы передать контакты (с его разрешения) в созданную на днях при Государственной Думе РФ Комиссию по расследованию деятельности биолабораторий на Украине. - Мы довольно быстро поняли всю серьезность ситуации, пытались предпринять меры... И уже тогда в полученных нами документах, раскрывавших деятельность данных лабораторий, мелькало слово «ковид» - о нем весь остальной мир в том 2014-м еще не слышал.

Одна из украинских лабораторий, расположенная во Львове, занималась в том числе проблемами лептоспироза - острой инфекционной болезни, передаваемой от животных. Фото: Markiian LYSEIKO/Global Look Press

Вирусами занималось военное ведомство

- По вашим данным, когда на территории Украины возникли биологические лаборатории, о которых сейчас массово пишут российские медиа, но почему-то молчат СМИ на Западе?

- Достоверно известно, что договор между министерством обороны США и министерством здравоохранения Украины был подписан 29 августа 2005 года. Далее, в период до 2013 года, были открыты 14 биолабораторий - в Днепропетровске, Львове, Луганске, Киеве, Виннице, Тернополе, Ужгороде, Симферополе, Херсоне и т. д. В июне 2010 го биолаборатория открылась на базе НИИ им. И. Мечникова в Одессе. На открытии присутствовали чрезвычайный и полномочный посол США на Украине Джон Теффт (американский дипломат, посол США в Литве, Грузии, на Украине и в России. - Ред.) и американский сенатор Ричард Лугар (сенатор США от штата Индиана, член республиканской партии, умер в 2019 г. - Ред.). Г-н Лугар назвал эту лабораторию «главным учреждением по исследованию опасных патогенных веществ, используемых террористами».

- Но, быть может, в этих лабораториях планировалось в действительности изучать патогены - с тем чтобы в будущем избавить человечество от опасных вирусов и болезней?

- Это прекрасный вопрос. Однако у меня есть встречные вопросы. Во-первых, почему «изучать вирусы» американская сторона намеревалась не у себя в США (что, согласитесь, было бы логичнее: и нужные специалисты под рукой, и оборудование), а на другом конце Земли? Дело в том, что в Штатах подобная деятельность (организация и осуществление биоэкспериментов) запрещена законом, так как может представлять угрозу здоровью и жизни американцев. Значит, по их мнению, лаборатории нужно разворачивать в других государствах…

Во-вторых, мне не дает покоя вопрос: почему договор о строительстве биолабораторий на Украине подписан не между, допустим, научными или медицинскими структурами США и минздравом Украины, а инициатором, заказчиком и спонсором строительства биолабораторий является именно министерство обороны (!) Соединенных Штатов?! Почему изучение болезней вдруг оказывается в сфере интересов именно военного ведомства?

Кстати, подобные биолаборатории есть и в других государствах, из ближайших, например, в Грузии.

- Как лично вы узнали о существовании биолабораторий?

- Расследование деятельности биолабораторий не входило в круг обязанностей структуры внутренних дел, к которой я принадлежал. Однако в 2013 году в городе Мерефа - это примерно в 30 км от Харькова - начались массовые митинги и акции протеста местных жителей. А на такие ситуации мы обязаны реагировать. Однако не просто так же, от того, что нечем заняться, жители Мерефы выходили на эти митинги? Оказалось, что люди протестовали против строительства бактериологической лаборатории на базе бывшего НИИ шелководства. Это учреждение в свое время считалось гордостью аграрной науки Украины, однако было развалено, предположительно, намеренно.

- С целью строительства лаборатории?

- Возможно. К жителям Мерефы каким-то образом попала информация о том, что на базе бывшего НИИ шелководства оборудуется некая структура и что это - именно военный объект (ну а какой еще, если осуществляется под кураторством минобороны США?). Люди совершенно не хотели соседствовать с этим объектом. Тогда, в 2013 году, благодаря активности жителей строительство удалось приостановить.

- Как дальше развивались события?

- Информация о подозрительном объекте на гражданской территории не давала мне покоя. Я подключил подконтрольные нашему ведомству аналитические службы, получил данные, которые сложились в моем понимании в единую структурную картину.

Любопытный момент, на который хочу особенно обратить ваше внимание. А именно - месторасположение бывшего НИИ шелководства в Мерефе. В 700 метрах от бывшего НИИ протекает малая река Ржавчик, она впадает в реку Мжа, которая в свою очередь впадает в Северский Донец. Это один из крупнейших притоков Дона. Дон питает водой, питьевой в том числе, значительную часть юга России. И если в малый Ржавчик вдруг, допустим, случайно утечет или будет намеренно сброшен вирус, который прекрасно живет в том числе в воде (а такие водостойкие вирусы науке известны, я выяснял), то юг России окажется заражен буквально в считанные часы. Страшно даже представить масштаб и последствия возможной катастрофы.

Остальные 13 лабораторий также представляли серьезную опасность как для самих жителей населенных пунктов, в которых либо рядом с которыми располагались эти лаборатории, так и для соседних территорий.

Но какое отношение к этому имеет министерство обороны США, на чьи деньги строился объект? Фото: Markiian LYSEIKO/Global Look Press

Порошенко обещал «план Б»

- Возможно, вам уже тогда следовало обнародовать данную информацию?

- Разумеется. Я действительно планировал выступить с соответствующим заявлением в СМИ. Не успел: в Киеве произошел государственный переворот.

Мне пришлось покинуть территорию Украины. Но я продолжал держать на контроле вопрос с лабораториями, это было моей частной инициативой. Получал необходимые сведения от коллег, которые оставались жить и работать на Украине, в том числе о продолжении деятельности биолабораторий.

- Что это были за сведения?

- 30.06.2014 г. президент Украины Петр Порошенко пообещал развернуть «войну нового типа» на территориях ДНР и ЛНР. Он назвал ее переходом к «плану Б». Я в тот же период получил сведения о готовившихся СБУ на территориях ДНР и ЛНР биоатаках: холеры, а также не известного мне на тот момент заболевания, которое называлось «коронавирус атипичной пневмонии MERS-CoV. Смертность составляет около 25 - 30%, колеблется от возраста и сопутствующих заболеваний». Это дословная цитата из полученного мною письменного сообщения от коллег с территории Украины в 2014 году. Шесть лет спустя - в 2020-м - мир получает пандемию коронавируса. Не правда ли, удивительное совпадение?

- Получается, коронавирус могли «родить» в лаборатории на Украине? Но все же знают, что он пришел из Китая!

- Я сейчас ничего не утверждаю, но эта версия проверяется. СК РФ официально объявил, что собирает доказательную базу. Не исключен международный суд. В нем, конечно, заинтересован Китай, которого обвинили в появлении коронавируса. Вполне возможно, все было иначе.

…Летом 2015 года мне сообщили, что возле уже известной нам Мерефы началось строительство некоего объекта. Он был огорожен капитальным забором. Видимая часть забора (а это примерно треть от охваченной строительством территории) насчитывала около 350 секций. Стоимость забора на тот момент, по приблизительным подсчетам, составляла полмиллиона долларов. Это только по периметру.

Среди местных жителей ходили слухи, что это якобы «новая утиная ферма». Однако для чего «утиной ферме» такие внушительные капиталовложения только в один забор?!

- Для чего, какова ваша версия?

- Давайте рассуждать. Почему охрана объекта в Мерефе осуществлялась силами военизированного подразделения? Почему жителей, которые случайно оказывались рядом с огороженной территорией, охранники предупреждали, что в случае попытки проникновения за забор будут открывать огонь на поражение? Для чего на территорию объекта был завезен танк на трейлере? Почему дорога к объекту приобрела характерную для гусеничных передвижений фактуру - оттого, что прибывала и другая военная техника? Если патогены исследуются «во благо человечества», то к чему такая секретность? У меня есть основания предполагать, что в данных лабораториях готовился удар по России посредством опасных для человека заболеваний. Возможная цель - уничтожение жителей и захват территории, включая недра.

- Как, по вашему мнению, должна действовать Комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на Украине, организованная на днях при Госдуме России?

- Уже установлен и обнародован факт того, что эти биолаборатории существуют. Далее должны быть выявлены и допрошены дирекция и сотрудники данных биолабораторий. Соответствующими сведениями (информация о компаниях и данные о сотрудниках) располагаю я - и готов их предоставить комиссии.

Я также настаиваю на том, что должны быть допрошены прежние президенты Украины - Виктор Ющенко и Виктор Янукович, которые изначально допустили присутствие Пентагона и разворачивание лабораторий на территории Украины. Это либо служебная халатность, либо преступный сговор и измена родине!

Комиссии предстоит (с помощью профильных специалистов) определить: действительно ли в 2019 - 2020 гг. из этих лабораторий «выпорхнул» коронавирус? Если наши подозрения подтвердятся, то мировое сообщество будет вправе говорить о причастности Пентагона к смертям сотен тысяч людей, погибших от «короны» по всему миру. Это может быть расценено как террористическая деятельность, массовое убийство (совершенное группой лиц по предварительному сговору) и т. д.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

«Корона» - это боевой вирус

- Я настаиваю на том, что «корона» - это боевой вирус, - говорит Игорь Никулин-Мосальский, микробиолог, политик, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию.

- Что такое «боевой вирус»?

- Он отличается от природного тем, что в лабораторных условиях его свойства многократно усилены. Например, коронавирус (я считаю его именно «боевым») опасен тем, что имеет большой отложенный поражающий эффект: поражается сердечно-сосудистая система, зрение, репродуктивная функция у женщин и т. д. То, что данный вирус возник одновременно в нескольких десятках мест по всему миру, говорит и о его искусственном происхождении, и о таком же намеренном распространении. Триста американских лабораторий по всему миру активно действовали в этом направлении (о такой цифре уже заявлено официально российскими ведомствами, расследующими деятельность биолабораторий на Украине).

- Если допустить, что коронавирус «произрос» в лабораториях, то какова была возможная цель данного проекта?

- Посеять панику. Обрушить мировую экономику. Поставить весь мир под контроль глобалистских структур.

- Для каких целей могли строиться биолаборатории на Украине?

- Во-первых, естественно для авторов проекта биолабораторий - расположить их как можно ближе к территории вероятного противника. То есть в данном случае к России. С тем чтобы вирус можно было «забрасывать противнику», например, с помощью дронов. К своим противникам США относят Россию, Китай, Иран и еще несколько стран. Биолаборатории на территории Украины и «внезапно случившаяся» в 2019 году эпидемия вируса, на мой взгляд, это очевидная диверсия. Я об этом говорил еще в 2020 году.

«Считаю, Америку ждет «Нюрнбергский процесс»

- На мой взгляд, обвинения против США могут быть выдвинуты обоснованно, - высказался «КП» Сергей Санакоев, руководитель Российско-китайского аналитического центра. - Я думаю, что до последнего правительство США будет делать удивленное лицо и настаивать на том, что они не в курсе данных разработок. Однако собранная доказательная база позволяет уже официально заявить об инициировании и ведении США деятельности по созданию именно боевых вирусов.

- Как и чем должна завершиться история с биолабораториями?

- По моему мнению, в окончательном итоге может быть создан международный трибунал (по примеру Нюрнбергского процесса, на котором были публично предъявлены обвинения лидерам нацистского движения и они были осуждены). Теперь обвинения от всего мирового сообщества могут быть выставлены Америке. Далее, я полагаю, речь пойдет о компенсации США серьезных ущербов в период пандемии, а возможно, и ранее (мы помним массовые заражения животных по всему миру - свиной грипп и т. д. - птиц, рыбы, морепродуктов в Китае и т. п.).

Мне кажется, что изменение всего мирового порядка будет связано с разоблачением именно в этой сфере. Фактически Америку поймали за руку с биолабораториями на Украине… Для меня удивительно, как они будут смотреть в глаза остальным своим мировым партнерам - выкрутиться в этой ситуации, я считаю, у Америки уже не получится.

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