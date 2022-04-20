Елена Степаненко намерена продолжить судиться с Евгением Петросяном

Елена Степаненко не собирается сдаваться и будет и дальше судиться с бывшим мужем. Фото: "Россия 1"

Суд, за которым россияне следили на протяжении четырех лет, завершен. 8 апреля Мосгорсуд поставил жирную точку в долгоиграющей тяжбе по разделу многомиллионного имущества бывших супругов-юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна.

Как все начиналось

Напомним основные вехи процесса по разделу нажитого четой юмористов. Когда на официальном сайте Хамовнического суда Москвы в июле 2018 года появилось сообщение о регистрации иска Степаненко, Евгению Вагановичу бросилась звонить вся журналистская братия и застала его врасплох. Он в это время был в Сочи на «Юморине». Петросян даже сначала решил, что это розыгрыш или утка, и заявил, что ни с кем не судится. Общественность была потрясена как началом судебной войны любимых юмористов, так и самим фактом их разрыва. Подогревала интерес к суду и виновница развода - Татьяна Брухунова. Она на 44 года моложе Петросяна и поначалу работала с его женой - вела сайт Степаненко. Плюс поклонников артиста впечатлила стоимость накопленного Петросяном и Степаненко имущества. По приблизительным оценкам, их совместное богатство тянуло на 1,5 миллиарда рублей.

Самая дорогая недвижимость юмористов - квартира площадью 516 квадратных метров с выстроенной в ней сценой, планируемой под частный музей. Она расположена в Зачатьевском переулке в центре столицы, ее стоимость - примерно 300 миллионов рублей. В ней сейчас живет Степаненко. Также под раздел попали две квартиры в Сеченовском переулке, в старинном доме конца XIX века площадью 92,64 и 138 квадратов. Еще две однокомнатные квартиры площадью 36 кв. метров расположены у метро «Смоленская» (в знаменитом Доме архитекторов) и в Большом Кондратьевском переулке рядом с метро «Новослободская». В общий раздел пошла и загородная дача в Подмосковье в Одинцовском районе площадью 380 кв. метров на участке 30 соток. А довеском - шесть машино-мест и несколько автомобилей.

Но самое ценное и дорогое сердцу юмористов, что подвергалось через суд «распилу», - это их коллекции, собираемые десятилетиями. Частное собрание шедевров мировой живописи, в которой есть полотна Айвазовского, Боголюбова, Поленова, Матисса, Шишкина, Шагала. Весомая коллекция раритетных книг XIX века. Комплекты фарфора, ваз, фарфоровых фигурок клоунов, статуэток, старинная мебель, серебряная посуда - в общем, все, что было «нажито непосильным трудом».

Обиженная жена хотела 70%

Судебный процесс выявил то, что Петросян, по сути, оказался «подпольным Корейко» и долларовым миллионером. А обиженная жена из мести решила «раздеть» его настолько, насколько получится. Представитель Петросяна отмечал, что артист был готов добровольно отдать ей половину, но она решила устроить судебную битву и претендовать на 70 процентов от всего имущества. По мнению Степаненко, Петросян вывел немалые деньги из семейного бюджета на покупку элитной недвижимости для разлучницы Брухуновой. Ну и вообще этот суд должен был запомниться мужу-изменщику надолго, из серии «а чтоб не повадно было».

Только опись всех сокровищ юмористов заняла несколько сот страниц и продлилась несколько месяцев. Скандальных ситуаций по ходу судебного марафона тоже было немало. То адвокат Петросяна говорил, что Степаненко не пускает бывшего мужа в их общую квартиру и он не может взять личные вещи. То взывал к сочувствию, что из-за несговорчивости «бывшей» Евгению Вагановичу заблокировали банковские счета и ему нечем оплачивать коммунальные расходы. «Я сейчас заплачу: Петросян скоро будет стоять на паперти»,- пошутил тогда сатирик Коклюшкин.

Елена Григорьевна продемонстрировала потрясающую выносливость - любая другая бы махнула рукой. Но и жертва «беса в ребро» тоже не захотел пасовать и бился буквально за каждую безделушку, упомянутую в описи. Сторона Петросяна предлагала все делить так: коллекции - ему, недвижимость - ей. Но Степаненко хотела наоборот. В итоге в суде встал вопрос о том, кто больше сил и денег потратил на сбор конкретных раритетов. Петросян настаивал, что коллекции картин и книг собирал он, а не Елена Григорьевна. В прошлом году Евгений Ваганович даже почтил своим личным присутствием судебное заседание и несколько часов рассказывал судье о том, как и когда приобретал шедевры и по какому принципу сортировал. По всему было видно, что он досконально знает каждую вещь в своей коллекции и действительно вложил в нее душу.

Наконец 10 июля 2021 года районный суд решил, что коллекция картин и книг достанется Петросяну. А экс-супруге отойдет фарфор, посуда и недвижимость, включая квартиру-музей. Но Степаненко 22 июля подала апелляционную жалобу, после чего суд возобновился. В начале 2022 года была назначена новая экспертиза по делу, и оно было временно приостановлено. Казалось, что опять надолго. Но 8 апреля Мосгорсуд отменил прежнее решение районного суда и рассмотрел дело заново, сразу же, не сходя с места. Процесс занял шесть часов и был закрыт для журналистов. По итогу все разделили 50 на 50, включая коллекции и квартиры, выслушав пожелания представителей обеих сторон и учтя отдельные предметы, которые были особенно дороги тому или другому из бывших супругов.

Итог сражений

За время судебной тяжбы 76-летний Петросян успел жениться на Брухуновой и стать отцом сына, названного по имени деда Ваганом. У Степаненко не произошло изменений на личном фронте. Она по-прежнему одна. Правда, внешне заметно расцвела. И профессионально утвердилась в «сольном плавании» отдельно от Петросяна. Так что некоторые стали говорить, что развод пошел ей на пользу. Правда, денег на адвокатов и он, и она угрохали за четыре года немало. Поговаривают, не менее 10 млн руб. Похоже, к судебному финалу обе стороны конфликта пришли уставшими и измочаленными бесконечными дрязгами. Но можно ли говорить о конце битвы? Пожалуй, не совсем.

Пока длился судебный процесс, Петросян успел жениться на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Их сыну Вагану недавно исполнилось два года. Фото: Личный архив

- Мой близкий товарищ общается со Степаненко. Он рассказал, что Елена Григорьевна собирается оспаривать данное судебное решение в Верховном суде, - сообщил «КП» режиссер Анатолий Демидов. - Артистку не устроило решение Мосгорсуда, в частности, то, что наиболее ценные картины достались не ей, а Петросяну. Хотя суммарно суд все поделил 50 на 50. Степаненко готова бороться дальше.

«Евгений Ваганович поздравил бывшую с днем рождения»

По иронии финальный день суда совпал с 69-летием Степаненко, которое она отмечала у себя дома. С утра была в церкви, общалась с батюшкой. Но как только пришло известие из суда, настроение именинницы резко испортилось. Гости заметили, что она помрачнела и стала раздражительной.

Между тем Петросян не перестал поздравлять некогда любимую женщину с днем рождения. Как рассказал режиссер Анатолий Демидов, Евгений Ваганович каждый год присылает Елене SMS-сообщение с поздравлением, на которое она обычно не отвечает.

- Он надеется, что она еще придет в его шоу, а она сказала: «Моей ноги там не будет», - сообщил «КП» Демидов.

- Как она сейчас?

- Елена хорошо выглядит, ведет активный образ жизни. Ежедневно занимается гимнастикой не менее часа в день. Знакомый врач-диетолог прописал ей отличный микс женских витаминов, которые помогают поддерживать форму и позитивное настроение. Она соблюдает пост и перед Пасхой каждый день приезжает в храм на молитвы. Знаю, что в свой день рождения Елена очень хотела увидеться с Викториной - ведь дочь Петросяна самый близкий ей человек. Но у Викторины не получилось приехать из-за санкций. Степаненко хотела сама полететь к ней в Америку - готова была через Стамбул добираться, лишь бы увидеть Викторину и внуков, но виза пока не готова. Ну а на дне рождения Степаненко у нее дома гостил ее близкий друг сатирик Лион Измайлов с супругой. Концертов сейчас у Елены нет и пока не планируется. А с лета начнется активная работа, участие в телешоу и прочее… Насколько я слышал, Елена обращалась к нотариусу с вопросами об оформлении завещания. Хочет оставить все любимой падчерице Викторине Петросянц.

КСТАТИ

Не разрешал трогать раритеты без перчаток

Евгений Ваганович - страстный коллекционер. За долгие годы он собрал внушительную коллекцию живописных полотен, скульптур, предметов искусства из серебра и фарфора. Фото: Личный архив

- В коллекции Петросяна действительно сотни картин, свыше 5000 книг, много серебряной посуды, больше сотни фарфоровых статуэток на театральную тему, - рассказал «КП» режиссер Анатолий Демидов. - Мой друг часто бывал в самой большой квартире юмориста, где тот жил со Степаненко, и поражался великолепию интерьеров. Особенно его кабинету с мебелью начала прошлого века. Над громадным письменным столом и сейчас располагается картина, закрытая темной материей. Она упакована в бронированное стекло. Друг мне рассказал, что однажды гость у Петросяна попросил показать ему картину художника Боголюбова «Синопское сражение» - одну из самых дорогих в коллекции комика. На аукционе «Сотбис» она может стоить около миллиона долларов. Петросян не показал. Мы догадывались, что именно она и висит в его кабинете.

Часть картин была в открытом доступе, из них мой знакомый вспомнил несколько картин Айвазовского и Шишкина. В квартире, где сейчас живет Степаненко, благодаря кондиционерам круглосуточно поддерживается одинаковая температура: +20 градусов, оптимальная для сохранения картин и книг. Петросян любил показывать своим гостям раритетные фолианты из своей богатой библиотеки. Для этой процедуры натягивал белые бархатные перчатки и такие же выдавал гостям.

Боюсь, для Евгения Вагановича как для коллекционера сейчас наступили сложные времена. Из-за санкций Запада шедевры его собраний нельзя будет вывезти в другие страны. А внутри России дорогие произведения живописи в ближайшее время вряд ли будут востребованы.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Теперь у юмориста развязаны руки»

Как только суд вынес решение, оно вступило в законную силу.

- Фактически это финал судебной тяжбы, - объяснил нам юрист Дмитрий Кузьмичев. - Теперь Петросян может обращаться к приставам и забирать себе половину - то, что ему присуждено. До этого момента, пока Степаненко обжаловала решение суда, все раритеты были неприкосновенны, их никто из супругов не мог взять. Теперь у Петросяна руки развязаны. Если ранее экс-супруга позволяла себе не пускать мужа в квартиру, где к тому же на хранении у нее были ценности, то теперь обязана пустить за частью его добра. По большому счету он даже может прийти жить в половину квартиры, которую сейчас занимает Степаненко.

В принципе суд поступил законно. Все нажитое в браке делится строго 50 на 50 - независимо от того, кто из супругов больше сил вложил и больше зарабатывал. С юридической точки зрения Степаненко может оспорить это решение Мосгорсуда в Верховном суде, но это, на мой взгляд, будет малоэффективно. Хотя в судебной практике были разные прецеденты.

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