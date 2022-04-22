На волосок от смерти: Пугачева впала в кому из-за пластики, а Газманов - от удара током

Певец услышал голос, который поинтересовался, зачем ему оставаться на земле. Фото: Личный архив

Считается, что у каждого человека свой жизненный срок. Но иногда случается так, что люди, умирая, вновь воскресают. Из, казалось бы, безнадежных ситуаций их вытягивают врачи-реаниматологи, забота и любовь близких. Мы расскажем об артистах, которые пережили клиническую смерть и вернулись к жизни.

Олег Газманов: Надо дописать песню!

Клиническую смерть Олег Михайлович пережил в знаменитом школьном лагере. Там певец и композитор давал интервью. Аппаратура, к которой был подключен микрофон, оказалась незаземленной. Газманов взял его и мгновенно отключился, получив удар током. Певец признавался, что в тот момент будто бы увидел себя самого сверху, с высоты 20 - 30 метров.

- Не было ни цвета, ни света, ни запаха, ни звука, а была некая точка, и это был я, и это была вселенная, - вспоминал в одном из интервью Газманов. - Я увидел какой-то свет, и я в этот свет вхожу, вхожу, раз - и оказался вот как раз на высоте.

А еще певец услышал голос, который поинтересовался, зачем ему оставаться на земле. В тот момент Олег подумал только о том, что у него в почти дописанном альбоме не хватает еще пары песен…

Женщина, которая поет, пережила клиническую смерть 3 октября 1992 года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева: Жертвы ради красоты

Женщина, которая поет, пережила клиническую смерть 3 октября 1992 года. Произошло это в результате заражения крови после пластической операции. Вернее, этих операций было сразу несколько. Делала их Пугачева в Швейцарии. Врачи предупреждали ее о возможных плохих последствиях. Опасения докторов оправдались. Организм певицы не справился с гигантской нагрузкой и дал сбой. У нее поднялась температура, началось отторжение имплантов. Пугачева срочно полетела на родину.

В московский госпиталь Аллу Борисовну доставили без сознания, и началась многочасовая операция. Состояние Примадонны удалось стабилизировать, однако врачи еще десять дней продолжали борьбу за ее жизнь.

В то время Алла Борисовна состояла в отношениях с Сергеем Челобановым. Злые языки поговаривают, что именно из-за него она решилась на кардинальную переделку внешности, пытаясь нивелировать 12 лет разницы.

Звезда юмористической программы «Аншлаг» Светлана Рожкова умирала дважды. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Светлана Рожкова: Путешествие по тоннелю

Звезда юмористической программы «Аншлаг» Светлана Рожкова умирала дважды. Впервые смерть пришла к артистке, когда ей было всего 20 лет. Тогда она перебрала с алкоголем, и мощная интоксикация привела к остановке сердца. Но врачи смогли откачать Светлану.

- Врачи мне ударили в грудь. Так делают, чтобы сердце завелось, сломали ребро, но тем не менее сердце застучало, - вспоминала она.

В другой раз ее сбила машина в Кисловодске. Водитель скрылся, а Рожкова получила множество травм. Пострадали не только кости, но и внутренние органы. Клиническая смерть наступила во время операции.

Артистка признается, что ее мотыляло по тоннелю и ударяло о стены, по которым текла вода.

- Как в кино. И я как будто лечу на свет. Понимаю, что там кто-то есть, он обо мне разговаривает на каком-то неизвестном языке, но я понимаю, что он говорит: «Для нее время не пришло». После этих слов очнулась.

Полгода пришлось провести на реабилитации. Но молодой организм справился, и артистка говорит, что редко об этом вспоминает.

Евгений Леонов: Вытащил сын

Клиническая смерть очень изменила Леонова. Фото: Кадр из фильма "Обыкновенное чудо" 1978 г.

Евгений Леонов прожил 67 лет. Но смерть хотела забрать его гораздо раньше.

Летом 1988 года театр «Ленком» отправился в Германию на фестиваль, где труппа показывала спектакль «Диктатура совести». В Гамбурге Евгению Павловичу стало плохо. Его душил сильный кашель. Доктор предположил у актера пневмонию. Леонову вызвали карету скорой помощи и отправили в клинику. По пути в больницу у актера случилась клиническая смерть от обширного инфаркта. Реанимировать его пришлось прямо в машине. А потом была операция, кома. Евгений Павлович находился между небом и землей 16 дней.

Все это время рядом с ним был сын Андрей. Он разговаривал с отцом, рассказывал ему новости и даже пел. Потом, по словам коллег, Леонов признавался: это сын вернул его. Евгений Павлович рассказывал о том, что с ним произошло, однако ничего мистического вспомнить не мог. Коридоров, тоннелей у него не было. И тем не менее клиническая смерть очень изменила Леонова. После того как вернулся с того света, актер стал бережнее относиться к своему здоровью. Он, курильщик со стажем, в одночасье бросил курить, стал соблюдать диету. Даже когда ему дарили вкусные подарки, передаривал их молодым коллегам. Да и отношение к близким стало более трепетным.

Николай Караченцов: Сила любви

Травмы Караченцова были несовместимы с жизнью. Он должен был умереть сразу. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В 2005 году любимец российских зрителей, звезда «Ленкома» получил от жены известие о смерти тещи и помчался с дачи в Москву. Машину занесло из-за резкого торможения на большой скорости, и она врезалась в фонарный столб. Николай Петрович, забывший пристегнуться, получил травму черепа, живота и перелом ребер.

Позже специалисты признавались: травмы актера были несовместимы с жизнью. Он должен был умереть сразу.

Но врачи совершили чудо. Караченцову провели трепанацию черепа, сделали операцию на мозге. А потом было 26 дней комы. За любимого актера тогда молилась вся страна. О состоянии его здоровья рассказывали в новостях. Жена Николая Петровича Людмила Поргина поначалу тоже упала духом. Но потом сумела взять себя в руки.

- Я сказала: «Нет, он будет дальше жить. Он будет дальше жить со мной. Мы увидим рождение внучки. Мы будем идти по этой жизни. Я к Коле подошла и сказала: «Значит, так: я хороню маму, и ты ждешь меня. А дальше мы будем бороться вдвоем, и мы встанем, у тебя нет другого пути!» - вспоминала Людмила Андреевна.

Придя в себя после долгого «путешествия», Николай Петрович предложил жене повенчаться. Потом у них были долгие годы реабилитаций, актеру пришлось уйти со сцены. Однако Людмила Поргина устроила ему очень активную жизнь. Она водила Николая Петровича на концерты, спектакли, придумывала семейные праздники.

Николай Караченцов ушел из жизни в 2018-м.

Валерий Гаркалин: Инфаркт помог остановиться

Валерий Гаркалин в 2014 м перенес два инфаркта и клиническую смерть. Фото: PHOTOXPRESS

Валерий Борисович в 2014 м перенес два инфаркта и клиническую смерть. Что почувствовал актер в это роковое время, когда оказался за гранью жизни? «Сумасшедшую любовь, как будто кто-то меня обнимает сзади, и боль ушла. Я понял, что больше боли не будет, - делился воспоминаниями Валерий Борисович. - Такой любви здесь нет».

Актер отмечал, что болезнь и смерть супруги стали для него некой чертой. По словам Валерия, он понял: инфаркты даются для того, чтобы мы остановились, подумали и убедились в парадоксальности и непредсказуемости жизни - дара, который нам отпущен один раз.

В 2014-м судьба подарила актеру еще 7 лет жизни. Его не стало в 2021 году. Валерию Борисовичу было 67 лет.

А КТО ЕЩЕ?

Понаровская была в отключке 14 минут

Ирина видела темный коридор и двигалась по нему к свету без страха и боли. Фото: Надежда ЛЕБЕДЕВА/GLOBAL LOOK PRESS

Певица Ирина Понаровская как-то раз на гастролях в Курске за кулисами, сразу после своего номера, потеряла сознание. Карета скорой повезла ее в больницу, а по пути у певицы остановилось сердце. 14 минут длилось пограничное состояние. Ирина видела темный коридор и двигалась по нему к свету без страха и боли.

В 1996 году певец Сергей Захаров не выдержал марафона концертов. Их было 60! Переутомление привело к тому, что сердце исполнителя остановилось на шесть минут.

Захарову было совсем не страшно, напротив, артиста охватило огромное… счастье.

- Раньше казалось, что после меня ничего не останется, сгину - и ничего не будет. А в процессе умирания пришло понимание, что передо мной открывается огромное пространство. Была единственная мысль: все знания и опыт, накопленные за жизнь, поступят во вселенскую базу данных. Уходил с удовольствием, с радостью, что выполнил свою миссию на земле, а дальше ждут много-много жизней, - рассказывал журналистам Сергей Георгиевич.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Что после этого происходит с людьми?

Инга Корягина, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. Плеханова:

- Пережившие клиническую смерть люди действительно возвращаются с того света.

В момент переживания смерти происходит мощная физическая и эмоциональная трансформация. После возвращения в свое тело человек перестает чувствовать гнев и обиды, пропадает тяга к вредным привычкам.

Переживание смерти обнуляет привязанности. Прошлые переживания со смертью заканчиваются, начинается совершенно новая жизнь. Человек заново рождается в том же самом теле. Обиды стираются, и жизнь начинается с чистого листа. Меняется отношение и к родственникам. Вновь рожденный человек смотрит на них без претензий и обид, появляются принятие и милосердие.