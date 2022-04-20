Что на самом деле происходит с молившей о помощи звездой фильма "Курьер" Анастасией Немоляевой: "Это крик отчаяния"

Одной из самых известных работ Немоляевой в кино стала роль Ляльки в «Интердевочке» Петра Тодоровского. Фото: Кадр из фильма

Недавно в сети появился слух о том, что актриса Анастасия Немоляева, знаменитая по фильмам «Курьер» и «Интердевочка»… спивается. Повод дала сама же Анастасия, опубликовавшая в соцсетях крик о помощи. Мол, ей нужен нарколог: «умираю, не могу больше пить». Мы решили выяснить, что же происходит с 52-летней актрисой.

Знаменитая семья

Анастасия Немоляева родилась в семье, в которой несколько поколений связано с кинематографом. Ее дедушка, советский оператор Владимир Немоляев, снял сказку «Доктор Айболит». Тетя Анастасии - звезда советского кино Светлана Немоляева, известная по фильму «Служебный роман». Отец Насти - кинооператор Николай Немоляев, лауреат Госпремии СССР за фильм «Ленин в Париже», снявший также «Старики-разбойники», «Обыкновенное чудо», «Покровские ворота», - и привел дочь в кино. С малых лет Настя проводила время на съемках. Впервые мелькнула на экране десятилетней в фильме «Старый Новый год». В 13 лет снялась в небольшой роли в картине «Нас венчали не в церкви».

На пробах обошла Юлю Меньшову

Дебют Анастасии в кино - роль профессорской дочки Кати в фильме «Курьер». Фото: Кадр из фильма

Когда Насте было 16, ее отец приступил к работе над фильмом режиссера Карена Шахназарова «Курьер». Он снимал пробы, а дочь крутилась рядом. Ей доверили «подавать реплики» актерам, примеривающим роль курьера Вани. Найти подходящую кандидатуру катастрофически не удавалось, хотя среди претендентов были и известные артисты, например Дмитрий Певцов, Игорь Верник, Дмитрий Харатьян. Уставший от затянувшегося кастинга Шахназаров присмотрелся к дочке оператора и отметил, что она держится не зажато. Предложил попробоваться на главную роль избалованной профессорской дочки Кати. И в итоге Немоляева обошла других претенденток на главную роль - Юлю Меньшову, Алену Хмельницкую, Оксану Фандеру, Алику Смехову. А потом решила помочь режиссеру с поиском экранного напарника - принесла фотографии своих одноклассников. Один из них, Федор Дунаевский, до глубины души поразивший Шахназарова наглостью и развязностью, и стал ее партнером в фильме.

Когда в 1986 году кинофильм «Курьер» вышел в прокат, об Анастасии Немоляевой заговорили как о перспективной начинающей актрисе. Поклонники заваливали ее письмами (писали в том числе из тюрем и армии), караулили у подъезда, предлагали выйти замуж, пели под окнами по ночам серенады.

Настя училась в ГИТИСе и одновременно успевала сниматься в кино. В 1987 году она сыграла в главных ролях сразу в двух фильмах - «Следопыт» и «Время летать». В 1989 году засветилась в фильме «Интердевочка» в роли Ляльки.

В картине «Следопыт» по роману Фенимора Купера она сыграла Мейбл. Фото: Кадр из фильма

Муж - наполовину иностранец

Кино подарило Немоляевой не только известность, но и будущего мужа. В 1991 году 22-летняя Немоляева участвовала в съемках российско-японского фильма «Сны о России». Как-то к ней подошел молодой японец.

- Я привыкла, что не понимаю японцев, и в ответ на его фразу, сказанную на чистейшем русском языке, громко выкрикнула: «Что?!» И Веня обалдел, - рассказывала о своей встрече с будущим мужем актриса.

Вениамин Скальник (Исидзима) был переводчиком японских актеров. Он пригласил Настю на свидание, а буквально через месяц позвал замуж. Спустя полгода знакомства влюбленные поженились.

У Вениамина два имени и два гражданства. По паспорту он Цутому Исидзима. Но для простоты все, включая жену, зовут его Веней. Его мама, японка Ютака Исидзима, в юности выиграла олимпиаду по русскому и получила награду - путевку в СССР. Здесь она и встретила свою любовь, советского гражданина, решив остаться в Москве.

Немоляева вышла замуж, как сама говорила, раз и на всю жизнь, что нечасто встретишь среди актерских судеб. У супругов родились три дочки: София, Евдокия и Ефросинья. Муж Немоляевой окончил режиссерский факультет, работал театральным режиссером. В 90-х семье пришлось тяжело финансово. Анастасию перестали звать в кино. Она пошла работать в Театр на Малой Бронной, потом уволилась. Не клеилось с работой и у супруга. «Денег просто не было. И Веня решил создать столярную мастерскую, свое дело, чтобы хоть что-то получать», - вспоминала актриса.

Анастасия в детстве обожала рисовать. У нее еще школьницей получалось расписывать кухонные доски, посуду, утварь. Она решила попробовать расписывать мебель под заказ.

- Работы в кино не было, и я просто занялась тем делом, которое всегда любила. Мы ремонтировали старые шкафы и расписывали их, а уже потом начали делать все с нуля сами, новое под старину, - рассказывала Немоляева.

Абрамович заказал у нее мебель для детской. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 1996-м она всерьез занялась росписью буфетов. Это было оригинально и неожиданно. Одним из ее первых клиентов оказался Роман Абрамович, который попросил Немоляеву обустроить в его доме детскую. За ним потянулись новые клиенты с тугим кошельком. Супруги постепенно построили коттедж в Подмосковье. Их старшая дочь София окончила МГТУ имени Косыгина, занимается дизайном одежды. Средняя Евдокия учится на биофаке МГУ. Младшая Ефросинья - школьница.

Срыв или проблема?

Немоляева признавалась, что все реже получала приглашения в кино. Одной из ее последних работ стал фильм Александра Рогожкина «Перегон». Еще три года назад в ее семье все было в полном порядке. Но потом они с мужем пережили сложный период пандемии, когда заказов стало меньше. Тем не менее компания супругов все же выстояла. Поговаривают, что Анастасия стала все чаще выпивать. А недавно Немоляева опубликовала в соцсетях пост о том, что ей нужен нарколог.

В 90-х, когда ее перестали звать в кино, Немоляева занялась росписью мебели. И весьма в этом преуспела. Фото: Анатолий АНТОНОВ/PHOTOXPRESS

«Друзья, дайте мне контакты хорошего нарколога. Больше нет сил… Я не могу рисовать, творить. Боже, дай мне сил. Это правда. Не пить больше не могу. Я художник, и я умираю», - написала 52-летняя Немоляева в соцсетях.

Многие расценили это как признание в пагубной зависимости. Интернет взорвался публикациями с заголовками: «Спившаяся Немоляева попросила о помощи».

После такого ажиотажа актриса поспешила успокоить поклонников. И уточнила, что на самом деле проблемы с алкоголем у нее нет. Однако в первое признание многие поверили больше. Впрочем, коллеги актрисы заверили «КП», что пост с призывом о помощи был просто ее тонкой иронией, которую все поняли буквально.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Муж артистки Вениамин Скальник: У Насти все в порядке, не волнуйтесь

Звоню в дизайнерскую студию Анастасии Немоляевой. Сотрудница отвечает, что Анастасии нет на месте и когда появится, неизвестно. Директор студии уточняет, что Немоляева работает дистанционно. Звоню по ее номеру. Актриса то сбрасывает звонок, то, услышав первые фразы, хмыкает и бросает трубку. Но потом все же ответила. Голосом то ли заспанным, то ли усталым, то ли еще по какой причине нетвердым Немоляева начала отчитывать меня за всех журналистов, назвавших ее «спившейся». Актриса объяснила, что ей крайне тяжело переживать события на Украине, это выбило ее из нормального ритма жизни. Подключившийся к разговору муж пояснил предельно понятно.

Анастасия и ее муж сами делают наливки - на ягодах и травах. Фото: Личный архив

- Никакого алкоголизма нет, - заверил «КП» муж актрисы. - Такой шум подняли! То, что Настя написала пост, что ей «нужен нарколог», это была шутка. Написала в сердцах. Просто очень переживала и в этот вечер выпила. Всё.

- Она написала: «умираю».

- Это метафора. Это крик отчаяния. Просто образ - что, для того чтобы заглушить переживания, нужно много пить и можно спиться. Поэтому и «нужен нарколог». И не надо понимать буквально.

- А вы не проходили через испытания выпивкой?

- Нет, у меня все нормально. Я пью много, но я очень стойкий к алкоголю. И не пьянею…

- А в Японии бываете?

- Да. У меня там родственники. Да, у нас есть своя фирма. Сейчас в нашем бизнесе есть сложности, конечно. Но это все ерунда.

Еще одним клиентом художницы стал Дерипаска. Фото: REUTERS

- Говорят, даже Роман Абрамович заказывал у вас мебель?

- Да, и Абрамович, и Дерипаска, и другие были нашими заказчиками. Также клиентами являлись актриса Вера Глаголева, телеведущая Катя Андреева. Ранее - и Юрий Лужков.

Юрий Лужков тоже купил несколько ее работ. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Не жалеете, что оставили кино?

- А тут не такая ситуация, что «оставили кино». Кино само нас оставило, скажем так. Я думаю, что жаль. Но так сложились обстоятельства… У нас в семье все в порядке. Передайте: у нас все здоровы, все прекрасно.