Брюса Уиллиса лишает речи тот же синдром, которым страдал Ленин

Актеру очень помогает его бывшая жена Деми Мур. Даже самоизоляцию во время пандемии Брюс провел с ней и со старшими дочками, а не с нынешней семьей. Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Эта печальная история достойна голливудской мелодрамы с номинацией на «Оскара». Но если такой сценарий и появится, главный герой, увы, сам сыграть в картине не сможет.

РАЗЛЮЛИ-МАЛИНА

Брюс Уиллис стал лауреатом пародийной премии «Золотая малина-22», антиподе «Оскара». Недаром статуэтка «позолоченной ягоды» ценой в 5 баксов за худшие фильмы, роли, сценарии и т.д. вручается за океаном за день до главной кинопремии года. На первый взгляд, «Крепкому орешку» можно было не горевать. Киношную антипремию получали Лоренс Оливье, Марлон Брандо, Кевин Костнер, Пол Верхувен, Николас Кейдж, Бен Аффлек, Майкл Чимино, Хэлли Берри, Фэй Данауэй… В 2010 г Сандре Буллок вручили «Оскар» как лучшей актрисе года и «Золотую малину» - как худшей. А Сильвестр Сталлоне и вовсе был признан организаторами антипремии худшим актёром XX века. В неплохую компанию попал наш «Крепкий лорешек»…

Однако на этот раз жюри ввело специальную номинацию «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года». Таких картин с его участием набралось в минувшем году аж 8: «Американская осада», «Преступный квест», «Тупик», «Крепость», «Полночь на злаковом поле», «За гранью жизни», «Выжить в игре» и «Звездный рубеж». За главную роль генерала в «Звездном рубеже» Брюсу и дали антинаграду. Критики нещадно разругали фильм и самого Брюса, который, дескать, «халтурит и пребывает в дремоте во время этой ужасной научно-фантастической ошибки».

Теперь «Крепкий орешек» - рядовой пенсионер. Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Сам Брюс никак не прореагировал на антинаграду. Зато сразу же откликнулись близкие «лауреата»: «Как семья, мы хотели поделиться тем, что наш любимый Брюс испытывает некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз «Афазия», которая влияет на его когнитивные способности. В результате Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила. Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы так благодарны за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку. Мы проходим через это как крепкая семейная ячейка и хотели привлечь его поклонников, потому что мы знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Как всегда, говорит Брюс: «Живи на полную катушку», и вместе мы планируем сделать именно это. С любовью, Эмма, Деми, Румер, Скаут, Таллула, Мейбл и Эвелин».

МУЖЕСТВО ДЕМИ МУР

Трогательный факт. Письмо от имени семьи сочинила и распространила в соцсетях … бывшая супруга Брюса Деми Мур. Их брак в далеком 1987-м стал неожиданностью для Голливуда, никто в него долго не верил. Брюс тогда много пил, волочился за каждой юбкой, а Деми слыла скандалисткой, способной разбить сердце любого мужчины. Гремучая смесь! Однако, к удивлению друзей, союз продержался целых 13 лет. У четы суперзвезд Голливуда родилось трое дочерей. А потом они также неожиданно расстались. Причиной стала дикая ревность супругов к кинопартнерам второй половинки. Деми искала в съемочном вагончике Брюса следы его измены с Милой Йовович. А тот на ее съемках чуть не проломил бейсбольной битой башку Патрика Суэйзи …

После развода, опять же на удивление многих, они сохранили теплые отношения. Первой вышла замуж Мур. За актера Эштони Кутчера (на 16 лет ее моложе). Брюс был на свадьбе. А когда Кутчер ушел к Миле Кунис, как мог, утешал бывшую жену. Пошли даже слухи, что звездная пара вновь соединится. Но Брюс женился на фотомодели Эмме Хеминг, моложе его на 23 года. Мур была на их свадьбе. В новой семье у Брюса родились еще две дочки.

В 2009 году Уиллис женился на модели Эмме Хеминг. Фото: face to face/Global Look Press

Теперь, когда «Крепкий орешек» сам оказался в беде, Деми, подобно ее знаменитой героине «Солдат Джейн», бросилась спасать бывшего супруга. Как он некогда спасал весь мир в «Пятом элементе», других фильмах. Разместив в своем аккаунте письмо поклонникам Брюса (свое имя поставила после законной супруги Эммы, а следом перечислила пятерых его дочерей от двух браков). И добилась своего!

Организаторы «Золотой малины» иронично прокомментировали письмо. Но поклонники «Крепкого орешка» подняли бузу в соцсетях. Мол, нельзя обижать больного актера (на это, полагаю, мудрая Мур и рассчитывала, обращаясь к ним за помощью.) Уже на следующий день жюри сдалось. «После долгих размышлений мы приняли решение аннулировать награду «Золотая малина», присужденную Брюсу Уиллису, из-за недавних сообщений о заболевании актера. Если чье-либо состояние здоровья является фактором, влияющим на принятие решений или их работу, мы признаем, что присуждать им «Золотую малину» нецелесообразно.»

Легендарный герой боевиков завершил свою карьеру без пародийной награды. Спасибо Мур!

Хотя организаторы анти-Оскара точно подметили тенденцию последних лет карьеры суперзвезды. Он все больше появлялся в низкопробных боевиках. Особенно «урожайным» в этом плане стал год минувший. После письма Мур разоткровенничались и коллеги актера. Оказывается, уже несколько лет Брюс выглядел на съемках опущенным, безучастным, постоянно забывал слова. И повторял то, что ему диктовали в наушники ассистенты. Как-то выстрелил из пистолета холостыми патронами, хотя пальба в том эпизоде не предполагалась. Все чаще его заменяли дублеры. Но продюсеры, режиссеры продолжали приглашать угасающую звезду в свои низкобюджетные поделки, надеясь громким его именем привлечь внимание зрителей.

ЛЕНИНСКИЙ СИМПТОМ

- Что за новая болезнь афазия объявилась, из-за которой Брюс Уиллис покидает кино? - спрашиваю врача - гериатра, невролога, нейрофизиолога Валерия НОВОСЕЛОВА, председателя секции геронтологии Московского общества испытателей природы (МОИП) при МГУ. – Никогда про нее не слышал!

- Почему новая? Откроем «Дневники лечащих врачей В. Ленина». Запись лечащих врачей от 12 марта 1923 г. "Речи нет, температура 37,3. Были врачи Миньковский и Ферстер. Пульс 108. Почти полная моторная афазия, говорит только «ма» и «анна», очень ясная сенсорная афазия. Пациент не понимает, что его просят сделать, подали предметы с просьбой их дать, вместо ручки дал очки. По-немецки понимание еще хуже.»

Афазия была в начале 2000-х и у звезды Голливуда Шерон Стоун. Она долго не могла говорить.

Афазия – полное или частичное расстройство, утрата речи. Но это не отдельная болезнь. А симптом, проявление многих недугов, связанных с поражением головного мозга. Причиной афазии и последующих множественных псевдопараличей у пациента Ульянова-Ленина было инфекционное заболевание сосудов мозга. Короче, нейросифилис. У Шерон Стоун в 2001 г случился тяжелый инсульт. Подчас причиной афазии бывает травма головы.

- Брюс снимался в крутых боевиках без дублеров, часто получал по башке.

- Ну как же, помню, помню! Обычно «Ореха» кидали с моста или с самолета, затем на него роняли бетономешалку, потом его долго били десять морпехов и не только руками, а он идет и танцует джигу. Настоящий герой!

- Пациент Ульянов вновь тогда заговорил. И Шерон Стоун восстановила речь, вернулась в кино. Кстати, Брюс в детстве уже имел расстройство речи. Страшно заикался. Из-за чего записался в театральный кружок. На сцене почему-то хорошо говорил, перестал быть заикой, оттуда и в Голливуд попал. Может, и теперь справится, вернется опять в настоящее кино. 67 – разве это годы?

- Вряд ли детское заикание имеет отношение к нынешнему его состоянию. Я не могу поставить заочно окончательный диагноз. Нужен сам пациент, чтобы провести диагностику, его медицинская документация, снимки мозга. Если его афазия – проявление свежей, подчеркиваю, травмы головы, то надежда на возвращение есть. Но, боюсь, все гораздо хуже, запущеннее. Судя по тому, что рассказывают сейчас в СМИ его коллеги, уже несколько лет у Брюса прогрессирующее нарушение памяти, он не может запомнить свои слова по сценарию, поэтому ему давно дают только самые простые роли с минимумом речи. И только недавно диагностирована афазия. Эта последовательность – сначала проблемы с памятью, их нарастание, а затем присоединение афазии - указывает, что Брюс Уиллис страдает болезнью Альцгеймера.

Сегодня она настолько часта, что про нее даже снимают художественное кино: «Все еще Элис», «Дневник памяти», «Железная леди». Из последнего - фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом.

Вся проблема в том, что механизмов и причин Альцгеймера мы не знаем. И не умеем ее лечить. Вернее, лечить-то можем, что приводит к замедлению разрушающего процесса, но излечить, увы, пока не можем. Я знаю, что говорю. У меня только что вышла новая книга «Альцгеймер», где собраны последние данные об этом недуге, рекомендации.

Поэтому, полагаю, ни о каком возвращении Брюса в Голливуд нет и речи. Альцгеймер, увы, поставил крест на карьере Уиллиса. Это прекрасно понимает его семья, объявившая об уходе Брюса из кино. Они-то знают больше, чем сообщили в письме поклонникам «Крепкого орешка». Думаю, они и приняли это решение. Сам Брюс уже не в том состоянии, чтобы принимать решения.

ДЮЖИНА ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ БРЮСА

Брюс в фильме «Пятый элемент». Фото: Кадр из фильма «Пятый элемент», 1997 г.

«Крепкий орешек»

«Смерть ей к лицу»

«Криминальное чтиво»

«12 обезьян»

«Пятый элемент»

«Армагеддон»

«Шестое чувство»

«Неуязвимый»

«Город грехов»

«Счастливое число Слевина»

«РЭД»

«Шакал»