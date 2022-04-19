Минобороны: руководство Украины предало своих военных, окруженных на «Азовстали»

Украинские националисты, что находятся в подвалах "Азовстали" могут расстрелять иностранцев за предательство Фото: REUTERS

Выясняется, что именно Киев не дает возможности сложить оружие иностранным наемникам. Он обещает им помощь, которая не придет и грозит расстрелом. Украинские националисты, что находятся в подвалах "Азовстали" могут расстрелять иностранцев за предательство на месте, так они подписали контракт с Вооруженными силами Украины.

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев рассказал о том, что происходит в подвалах по данным радиоперехватов:

"Во-первых – представители киевской власти продолжают обманывать свой собственный народ, убеждая его в якобы отсутствии возможности эвакуации украинских вооруженных формирований из Мариуполя, а в настоящее время с металлургического комбината "Азовсталь". Указанные циничные действия представителей киевского режима упорно реализуются с 21 марта 2022 г., то есть с начала действия ежедневных гуманитарных коридоров на мариупольском направлении. Ложь и обман по отношению к собственному народу, а также предательство военнослужащих Украины и национальных батальонов – это реальное содержание политики действующего киевского режима, а происходящее в Мариуполе – очередное тому подтверждение".

"Во-вторых – согласно содержанию радиоперехватов, командиры оставшихся на "Азовстали" вооруженных формирований, осознавая безысходность своего положения, готовы сложить оружие, но только по соответствующему распоряжению (команде) из Киева. Без получения такого приказа командиры украинских вооруженных формирований не могут самостоятельно принять решение, так как за указанные действия на Украине их ждет военный трибунал с приговором, вплоть до расстрела".

"В-третьих – мирным гражданам, которые могут находиться на комбинате "Азовсталь" (по утверждению украинской стороны), не дают возможности эвакуироваться, так как боевики используют их в качестве "живого щита". Эта достоверная информация подтверждалась показаниями пленных военнослужащих Украины и перехваченными радиопереговорами в ходе боевых действий в городской черте Мариуполя".

Очевидно, что Киев надеется на чью-то помощь, и пытается отсрочить позорную сдачу окруженной кучки неудачников со всего света, которые тренировались воевать с беззащитными жителями Донбасса, а встретились с регулярными частями российской армии.

- Несмотря на отсутствие каких-либо элементарных действий со стороны киевских властей по спасению военнослужащих своей страны, а также понимая полную безответственность должностных лиц киевского режима за прогнозируемый печальный итог сопротивления в оставшемся очаге Мариуполя, Вооруженные Силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, вновь предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 14:00 (мск) 20 апреля 2022 г. прекратить боевые действия и сложить оружие, - очередной раз предложил сложить оружие генерал-полковник Мизинцев.

Несмотря на разные заявления в СМИ, по состоянию на 22:00 (мск) 19 апреля 2022 г. указанным коридором так никто и не воспользовался.

Мизинцев еще раз пообещал всем сложившим оружие жизнь, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи и призывал официальные власти Киева "проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе по гуманитарным коридорам".

ВНИМАНИЕ!

- 20 апреля с 13:00 (мск) устанавливается непрерывная связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией.

- С 13:30 (мск) боевики националистических батальонов и иностранные наемники – с одной стороны, Вооруженные Силы России совместно с воинскими формированиями Донецкой Народной Республики – с другой стороны, объявляют "режим тишины" и гарантируют его неукоснительное соблюдение. Фактическое начало действия "режима тишины" обеими сторонами обозначается поднятием флагов: с российской стороны – красных, с украинской стороны – белых по всему периметру "Азовстали". Кроме того, факт готовности к введению "режима тишины" сторонами подтверждается по всем каналам связи.

- С 14:00 (мск) – выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников,

без какого-либо оружия и боеприпасов. С этой целью (в период действия "режима тишины") подразделения Вооруженных Сил России и формирования Донецкой Народной Республики по всему периметру "Азовстали" прекращают ведение боевых действий и отводятся на безопасное расстояние.

В непосредственной близости к металлургическому комбинату на трех направлениях заблаговременно развернуты гуманитарные колонны:

первая – с западного направления на улице Шевченко;

вторая – с восточного направления на проспекте Победы;

третья – с северного направления на улице Таганрогская.

В составе каждой гуманитарной колонны: до 50 автобусов и автомобилей для перевозки людей, до 15 машин скорой помощи с врачебно-сестринскими бригадами.

Несмотря на прогнозируемый категоричный и одновременно циничный запрет киевских властей сложить оружие, призываем командиров украинских подразделений, а также самих военнослужащих принять такое решение для сохранения собственных жизней.

КСТАТИ

Данное срочное заявление подлежит немедленному опубликованию и доведению до Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций, дипломатических представительств всех иностранных государств по всем имеющимся каналам связи и информационным ресурсам.

Кроме того, с 00:00 (мск) 20 апреля 2022 г. указанное заявление будет непрерывно доводиться украинским формированиям на «Азовстали» по радиоканалам с интервалом каждые 30 минут.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела медицинского учреждения в Харьковской области, жертвами которого могли стать дети.

По данным МВД ЛНР, представители Вооруженных сил Украины обстреляли больницу в населенном пункте Липцы Харьковской области, в результате снаряд попал в центр развития ребенка, где находились дети.

Данные сведения будут изучены в рамках расследуемых СК России уголовных дел для сбора доказательственной базы о преступлениях киевского режима и привлечения виновных к уголовной ответственности.