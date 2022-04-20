Военная спецоперация на Украине 20 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 апреля 2022 года.

Российская Федерация распространила в Совете Безопасности ООН новые документы об американских биолабораториях. По словам первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, свидетельства военно-биологической деятельности на территории Украины в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия накапливаются.

Народная милиция ДНР показала видео с украинским морпехом, расстрелянным сослуживцами при попытке сдаться в Мариуполе. На видео можно заметить рядом с телом листовки с призывом сложить оружие. Такая листовка служит пропуском, предъявив который, сдавшиеся российским войскам или подразделениям ДНР украинские военнослужащие могут сохранить себе жизнь. Морской пехотинец был убит выстрелом в затылок вблизи позиций, ранее занимаемых националистами из "Азова".

Оперативно-тактическая авиация ВКС России за последние сутки поразила 31 военный объект Украины. Также в Минобороны сообщили, что за день на Донбассе уничтожено 180 украинских националистов. Ликвидировано 28 мест скопления живой силы и украинской военной техники и склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня.