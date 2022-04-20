Рядовой Василий Шпильчин уничтожил «Мухой» огневую точку радикалов

Старший лейтенант Андрей Скачков и Рядовой Василий Шпильчин

Российские военнослужащие на Донбассе все чаще сталкиваются с попытками ударить им в спину. Но засады украинских радикалов уже научились вычислять. Бойцы приобрели опыт и знают, где искать спрятанный вражеский арсенал или диверсионную группу. Этим целям служат и беспилотники, а также местные жители, которые помогают вычислять чужаков с Западной Украины. Тактика трусливой диверсионной войны не оставляет многим из них шанса.

Минобороны России ежедневно знакомит читателей «Комсомолки» с наградными листами на самых отважных военнослужащих. Сейчас, когда на Донбассе в рамках спецоперации разворачиваются полномасштабные боевые действия, военные получили возможность показать свое ратное мастерство.

ЛИЧНО ОКАЗАЛ МЕДПОМОЩЬ 120 БОЙЦАМ

Подполковник медицинской службы Хазби Макоев

«Командир отдельного медицинского батальона подполковник медицинской службы Хазби Макоев оперативно развернул на Донбассе военный полевой госпиталь и обеспечил эвакуацию, прием раненых, а также организовал эффективную работу медицинского персонала. В ходе ожесточенных боев за освобождение населенного пункта в результате артиллерийского обстрела противником месторасположения госпиталя, подполковник Макоев был контужен и на некоторое время потерял сознание. Придя в себя и грамотно оценив обстановку, Хазби организовал эвакуацию раненых, находившихся на излечении в госпитале в подвал здания, чем спас им жизни. Всего с начала выполнения боевых задач, силами медицинского батальона, под руководством подполковника Хазби Макоева было эвакуировано и в полевых условиях оказана квалифицированная медицинская помощь более 1000 военнослужащих, что способствовало скорейшему возвращению в строй значительной части из них. В ходе боевых действий подполковник Хазби Макоев лично оказал первую медицинскую помощь 120 военнослужащим, что обеспечило сохранение их жизней».

Подполковник медицинской службы Хазби Макоев

ПРИНЯЛ ОГОНЬ НА СЕБЯ

Старший лейтенант Андрей Скачков

«Танковая рота под командованием старшего лейтенанта Андрея Скачкова выполняла задачи по освобождению населенных пунктов, контролируемых украинскими националистами. Ведя наступательные действия на позиции боевиков, экипаж танка, под командованием старшего лейтенанта Скачкова, проводя противоогневые маневры, огнем из танкового вооружения уничтожил до 10 националистов, грузовой автомобиль с боеприпасами и укрепления противника, а также опорный пункт боевиков. В бою, заметив подбитый танк российских Вооруженных Сил, Андрей, не взирая на угрозу собственной жизни, принял решение и прикрыл обездвиженную боевую машину от огня противника своим танком, и прицельным огнем уничтожил огневые точки противника. Уверенные и самоотверженные действия старшего лейтенанта Андрея Скачкова способствовали освобождению населенного пункта от вооруженных формирований украинских неонацистов».

УНИЧТОЖИЛ ДИВЕРСАНТОВ ВЫСТРЕЛОМ ИЗ «МУХИ»

Рядовой Василий Шпильчин

«Рядовой Василий Шпильчин, находясь в составе батальонно-тактической группы мотострелкового полка, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских радикалов. Продвигаясь по населенному пункту, Василий обнаружил на верхнем этаже заброшенного здания группу националистов, вооруженных гранатометом, противотанковым ракетным комплексом и стрелковым оружием. Основной задачей боевиков было – не допустить прорыва российских Вооруженных Сил на вокзал, находящийся под контролем боевиков. Скрытно подобравшись к позициям националистов, рядовой Шпильчин точным огнем из ручного противотанкового гранатомета РПГ-26 уничтожил националистов и расчет противотанкового ракетного комплекса противника. Мужественные и самоотверженные действия рядового Василия Шпильчина лишили обороняющихся в здании вокзала боевиков огневой поддержки. В результате стремительно проведенного штурма вокзала, боевики капитулировали».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Жители Екатеринбурга заметили фотографии российских военнослужащих - героев России на проходящей по городу бронетехнике, которая участвует в тренировке механизированной колонны к параду Победы. На бронетехнике фотографии Героев России полковника Камила Салимханова, подполковника Николая Артемова, майора Дмитрия Абакумова и старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Также военнослужащие Центрального военного округа прикрепили к элементам брони изображения с символами Z «Zа победу» и V- «Сила V правде». В этом году традиционно на исторической бронетехнике, принимающей участие в параде 9 мая в Екатеринбурге также будут размещены фотографии фронтовиков-родственников членов экипажей боевых машин.