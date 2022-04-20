Располневшая на семь кило Бузова шокировала откровенным танцем на шесте

Ольга Бузова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Год назад Ольга Бузова призналась, что у нее появилась новая страсть – танцы на пилоне. За последнее время поющая телеведущая заметно прибавила в весе. По словам звезды «Дома-2», она поправилась на семь килограммов, от которых ей срочно необходимо избавиться. Сжигать калории Ольга решила своим любимым способом – танцуя у шеста.

В соцсетях Бузова поделилась несколькими видороликами, снятыми в студии. Артистка, одетая в крошечные кожаные шортики, ритмично двигается у пилона. Ольга демонстрирует достаточно откровенные позы и выглядит при этом так, что ей могут позавидовать даже профессиональные стриптизерши.

Ольга потрясла поклонников откровенными позами у шеста. Фото: кадр видео.

Судя по роликам, Бузова еще только осваивает искусство танца на пилоне. При этом певица явно решила не утруждать себя акробатикой, для которой требуется недюжинная физическая выносливость, и сосредоточилась на простых эротичных движениях. В отличие от актрисы Светланы Ходченковой, занимающейся танцами на пилоне уже несколько лет и демонстрирующей в соцсетях головокружительные и сложные номера на шесте, Ольга просто вяло виляет бедрами на камеру, что не преминули отметить ее подписчики. «Ну это же отвратительно», «Неэстетичное видео», «Русская Бритни Спирс», «Дно окончательно пробила. Дальше уже ничем не удивит», «Еле двигается», «Как нелепо все у нее выглядит», - пишут пользователи в комментариях.

Певица признается, что поправилась на семь кило. Фото: кадр видео.

Ранее Ольга жаловалась подписчикам, что она поправилась из-за командировок в Белоруссию. Ее выбрали членом жюри белорусской версии шоу X-Factor, и она регулярно ездила в Минск на съемки. Бузова призналась, что обожает драники со сметаной, вот и набрала несколько лишних кило. Затем поющая телеведущая получила травму руки и не могла полноценно заниматься спортом. А когда она угодила в больницу, то ей кололи гормональные препараты, из-за которых она опять набрала несколько кило. Но теперь Ольга восстановилась после травмы и твердо намерена расстаться с лишним весом.

- Вы готовы через месяц увидеть меня в идеальной форме? Не надо ждать понедельника, чтобы начать! Я беру себя в руки - кто со мной? Мне надо сбросить 7 кг и вернуть форму! — написала Бузова в своем Telegram-канале. - Вес так быстро приходит, а уходит медленно. Но я взяла себя в руки, и теперь у меня есть цель.