Уехавшая из России Заворотнюк показала смелое фото в бикини

Анастасия Заворотнюк с дочкой Анной. Фото: соцсети.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна покинула Россию и отправилась в очередной отпуск. Девушка отдыхает в Дубае: загорает под теплым арабским солнцем и нежится на пляже. В соцсетях Анна поделилась пляжным снимком, который она считает очень смелым. Дочь актрисы впервые выложила на своей странице фотографию в бикини.

- Мое первое фото в раздельном купальнике, - подписала Заворотнюк кадр, на котором она позирует в бикини кораллового цвета и накинутой поверх блузке. Подписчики Анны пришли в восторг от ее стройной фигуры и забросали ее комплиментами.

Анна опубликовала свое первое фото в бикини. Фото: соцсети.

В Объединенные Арабские Эмираты Заворотнюк уехала сразу после дня рождения матери. Третьего апреля звезде сериала «Моя прекрасная няня» исполнился 51 год. Анна нежно поздравила маму в соцсетях, и почти сразу улетела в Дубай.

Дочь звезды не испугал негативный опыт предыдущей поездки: в конце февраля Анна застряла в Юго-Восточной Азии. Заворотнюк с подругой отдыхала в Таиланде, когда ее обратный рейс в Москву отменили. Несколько недель дочери актрисы пришлось ждать вывозного рейса, при этом ее банковские карты оказались заблокированными.

Анна – заядлая путешественница. Она часто летает за рубеж, где изучает новые места и снимает контент для своего блога. Заворотнюк-младшая зарабатывает на жизнь как блогер и модель, это ее основной источник дохода. В соцсетях Анна делится фотоотчетами из своих поездок. В январе 26-летняя наследница звезды также отдыхала в Арабских Эмиратах. В октябре прошлого года Заворотнюк побывала в Стамбуле, куда она отправилась совершенно спонтанно. Затем блогерша поехала в Будапешт и Вену. Накануне Нового года Анна улетела с друзьями на Мальдивы. Девушка призналась, что на экзотических островах ей все напоминает о маме. По словам Анны, они часто летали на Мальдивы семьей.

Дочь актрисы отдыхает в Дубае. Фото: соцсети.

Дочь звезды часто критикуют за то, что она беспечно летает по миру, в то время как ее мать борется с онкологией. В ответ девушка говорит, что ее мама желает ей только самого лучшего.

- Это то, чего бы хотела моя мама, чтобы я была счастливой. Я год просидела дома и проплакала. Но в какой-то момент собралась и поняла, что жизнь проходит мимо, надо быть сильной, - заявила Заворотнюк.

Анна рассказывала, что на фоне болезни матери у нее развилась тяжелая депрессия. Она пыталась бороться с гнетущим состоянием самостоятельно и принимала сильные антидепрессанты.

- У меня в душе большая драма, мне с этим трудно жить. Мой диагноз: угнетенное настроение, тревога, панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с недугом при помощи специалистов, - рассказывала дочь Заворотнюк.