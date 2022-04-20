«Я больше не глажу собак, они все здесь людоеды»: брошенный флаг украинских морпехов, разбитые духи и засада на зачищенном заводе в Мариуполе

«Зачищенный» от противника завод Ильича глазами военкора "КП" Дмитрия Стешина Фото: Дмитрий СТЕШИН

ПРОСПЕКТ МЕРТВЕЦОВ

По границе завода Ильича идет широченный Никольский проспект, потом пойма реки Кальмиус и за ней уже - «Азовсталь» с остатками полка «Азов». На проспекте лежат десятки трупов, машины их объезжают аккуратно. Ветер засыпает тела пылью и прибивает к ним бумажки и всякий сор. Считаю трупы, сбиваюсь на втором десятке – нужно объезжать воронки, свисающие провода и сплющенные автомобили. Перед нашей машиной долго брел старик с сумкой-тележкой. Он не обращал на нас внимания, не слышал работающего двигателя и лишь, когда я изловчился и объехал старика, суматошно замахал руками вслед. Я остановил машину и вылез на проспект. Старик шел с тележкой за гуманитаркой, на окраину Мариуполя. Я был там сегодня утром – с девяти утра у гуманитарного центра нерушимо стояла темная толпа, шансы, что старик получит там хоть что-то, были равны нолю. Знакомые военные подарили мне белый пластиковый мешок – из таких складывают стенки на блокпостах. Мешок они набили самыми нелюбимыми консервами из пайков – перловкой с тушенкой, разумеется. Я достал из мешка несколько банок и всунул старику в руки. И опять повторилось слышанное:

- Мне? Это все мне? Парни, живите сто лет!

В зеркальце я видел, как старик склонился над сумкой, бережно укладывал в нее консервы. Машин на проспекте не было, людей тоже. Живых людей.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

«ДАВИТЬ РУСНЮ» НЕ ЗАДАЛОСЬ

«Азовсталь» продолжали выравнивать с землей уже вторые сутки. На заводе Ильича очень тихо, но тишина эта обманчивая, зловещая. Бойцы с блокпоста посоветовали нам надеть каски, взять автоматы, «зарядиться», то есть загнать патрон в казенник. Это по сводкам завод зачистили полностью. А в реальности? Боец с позывным Лом рассказывает нам о тайной жизни завода:

На заводе Ильича очень тихо, но тишина эта обманчивая, зловещая Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Они там лазают по-прежнему. Несколько часов назад пытались выйти в районе пятой проходной человек десять. Загнали обратно. Так что, они там, на заводе. А три дня назад мы сидели в маленьком магазинчике, типа сторожка у нас была. Себя не особо обозначали. Ночью подъехало два бронеавтомобиля и человек тридцать подошли. Думали россияне. Нет, по-украински балакали. Нас всего четверо было, сидим тихо. Они дернули дверь – закрыто, и двинулись дальше. Мы нашим сообщили, шуметь начали…

Лом смотрит на нас, а потом принимает решение:

Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Давайте-ка я вас провожу, я тут несколько гранат на растяжках снял, а то подорветесь еще…

Я чувствую, как наш провожатый напряжен. Спиной не поворачивается, ладонь на рукоятке автомата, большой палец на предохранителе. Проходим метров двадцать, Лом вдруг делает шаг назад и говорит:

- А давайте вы документы свои все-таки покажете!

Мы показываем. Лом кричит в развалины:

- Свои, не стреляйте!

Похоже, там сидел наш секрет, и нас не случайно к нему подвели. Как солдат, Лом действовал абсолютно правильно, и мы ему об этом говорим. Напряжение спадает, и в этом коротком сюжете, вся суть гражданского конфликта: противника распознать очень сложно, иногда невозможно. Наш провожатый объясняет:

- Украинцы вообще в спецовки переодевались, полностью, так здесь и шарились. Вроде рабочий идет, а автомат под полой. Чуть зазевался - и все. И в спецовках этих разбегались с завода. Я вам покажу их «раздевалку».

Под навесами – десятки «Хаммеров» разной степени потрепанности Фото: Дмитрий СТЕШИН

Мы заглядываем в заводской автопарк, который заняли морпехи. Под навесами – десятки «Хаммеров» разной степени потрепанности. Лом с сожалением говорит:

- Они перед уходом их солярой заправили, чтобы мы завести не смогли…

Сгоревший украинский бронеавтомобиль "Казак" Фото: Дмитрий СТЕШИН

Остальная часть автопарка снесена артиллерией, из металлических конструкций выглядывают обгоревшие бронеавтомобили ВСУ под названием «Казак», вокруг разбросаны сгоревшие дотла автоматы.

Сгоревшие автоматы Фото: Дмитрий СТЕШИН

В ремонтном боксе валяются зеленые металлические ящики, штатные укладки для инструментов и запчастей от американских внедорожников, но украинские морпехи приспособили их для своей военной документации. Вы не поверите, наугад вытаскиваю одну папку из ящика и сразу – джек пот! На обложке папки красочная наклейка с надписью «Дави Русню!». Русню давит в мясо бравый украинский солдат на «Хаммере». Говорят, их у морпехов было много, пытались соответствовать своим заокеанским побратимам. Косить под них. Внутри папки подшиты копии каких-то указов Министерства обороны Украины. Я пытаюсь представить себе такое ведение штабной документации в российской армии, наклейку «дави хохлов!», и у меня не получается. Впрочем, «давить русню» тут тоже не вышло. Не задалось, наклейка не помогла.

Собирались давить русню, но что-то пошло не так Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вот такая диалектика Фото: Дмитрий СТЕШИН

СОБАКИ - ЛЮДОЕДЫ

Мы стоим в сыроватом подвале заводского административного здания, лучи фонарей пляшут по полу, где кучами раскидана морпеховская форма и пресловутые спецовки «Метинвест», холдинга, которому принадлежит и завод им. Ильича, и «Азовсталь». В отдельном углу – битые ноутбуки и радиостанции. Две станины от ПТУРов (устройства для пуска противотанковых управляемых ракет – прим. корр.). Боеприпасы в штабелях, индивидуальные перевязочные пакеты. Из сырой, неопрятной постели вытягиваю за угол флаг 501 батальона морской пехоты. Должны были обмотать вокруг тела и вынести из окружения на себе, но не стали. Лом говорит:

Брошенный в подвале флаг 501 батальона морской пехоты Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Тормознули вчера двух мужичков, акцент западенский, немного, едва чувствуется, но убедили нас, что работали на заводе, на заработки приехали, правда, у одного из кармана торчал телефон. На экране – логотип с этого флага. Чуть не отпустили их…

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Я на автомате резюмирую:

- Поварами были или связистами.

Лом в тон мне замечает:

- Братан! Как ты угадал?

Хаммеры перед отходом заправили соляркой, чтобы их невозможно было завести Фото: Дмитрий СТЕШИН

Прощаемся с провожатым у его блокпоста. Он притулился за стеной аптечного павильона. На дверях написано губной помадой – «Труп». Лом машет мне и кричит:

- Не надо, не заходи!

Но я захожу. Труп мужчины объеден собаками, торчит грудная клетка, рядом лежат два мертвых пса, а третий рычит на меня из темноты и в лучах фонарика его глаза жутко вспыхивают желтым. Я пячусь и выскакиваю из аптеки, Лом уже стоит у дверей. Говорит мне:

- Я больше не глажу собак, они все здесь людоеды.

- Там еще одна, еще один людоед…

Лом опускает предохранитель и шагает в темноту.

Отношение украинских военнослужащих к своему флагу вполне показательное Фото: Дмитрий СТЕШИН

НЕ МАРОДЕР, А ЖЕНЩИНА

У заводской стелы, витрины предприятия, моего товарища окружили несколько женщин, он набирает на своем телефоне номера, которые ему диктуют наперебой. Если соединяет – дает трубку сказать, что живы, что скучают, что любят.

Ко мне подходит девушка с лицом, грязно-серым от вечных дворовых костров или подвальных буржуек. И пахнет от нее выгоревшим домом, нечистым, ядовитым дымом пластика и ДСП. Впрочем, от меня пахнет так же, только чуть слабее. Девушка говорит мне неожиданное:

- Тут снарядом в парфюмерный магазин попало, все побилось, можно я возьму себе духи? Там не все вытекло.

Мне нужна пауза и я отвечаю вопросом:

- А сами, как думаете?

— Вот я и спрашиваю, это будет воровство или можно?

Я смотрю влево и вправо – на проспекте, на асфальте и газонах, буквально вокруг нас, везде, холмиками лежат трупы. За моей спиной, на «Азовсталь» только что пришел пакет «Градов», и они все никак не закончат рваться. Впереди, в серых трубах завода еще копошатся люди, которые не скрывают, что пришли сюда нас убивать, «давить русню». И девушка просит духи, разбитый пузырек с духами. Говорю:

- Конечно, возьмите. Не вижу в этом ничего плохого.

Зачерпываю из пачки сигареты, сколько ухватил, и вкладываю в грязную ладошку. Девушка уходит улыбаясь, и оглядываясь, тоже улыбается.

Сожженный БРДМ-2 Фото: Дмитрий СТЕШИН

Мой товарищ негромко замечает:

- Дмитрий Анатольевич, вы только что разрешили местному населению мародерство.

Я не соглашаюсь:

- Ей это очень нужно. Может быть так же сильно, как всем московским женщинам вместе взятым. Понимаешь? Она хочет опять быть женщиной, а не жертвой артобстрела.

К нам подходит местная жительница Тамара - поговорить, но из-за контузии не слышит ответов, не слышит и себя. Просто показывает рукой на свой дом без крыши и повторяет сиплым, сорванным голосом:

- Посмотрите, как я живу!

Мы видим.

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