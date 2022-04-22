Джек Николсон: «Я начал задумываться о сексе, когда мне не было и восьми лет!»

Легенде Голливуда Джеку Николсону - 85! Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Увы, судя по слухам, курсирующим в таблоидах, сейчас Джек Николсон тяжело болен: он страдает от старческой деменции. Родные этого не подтверждают, но актер уже шесть лет не появляется на публике. И двенадцать лет не снимается в кино.

Если слухи правдивы - что ж, это невероятно грустно. Но все-таки у Николсона была одна из самых ошеломительных карьер за всю историю Голливуда. Он - лауреат трех «Оскаров», а всего номинировался на премию 12 раз (для актеров-мужчин это рекорд). И еще с начала 70-х критики единодушно называли его одним из самых блестящих американских артистов. При этом путь к славе был у него очень долгим и тернистым, и он много раз подумывал с него свернуть.

Николсон на съемках "Пролетая над гнездом кукушки". Фото: EAST NEWS

В 17 ЛЕТ ОН УЗНАЛ, ЧТО ПО ДОКУМЕНТАМ ЕГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Николсон родился 22 апреля 1937 года в городке Нептун-сити. С семьей вышла удивительная история: чуть ли не половину жизни он считал родителями бабушку и дедушку. А свою родную мать Джун искренне принимал за сестру. Просто та забеременела и родила Джека в совсем юном возрасте (ей было 17), да еще и вне брака; для 30-х годов это была достаточно скандальная ситуация. Ее родители, чтобы уберечь дочь от позора, поспешили объявить мальчика своим сыном. (Еще поразительнее, что они при этом даже не оформили свидетельство о рождении: только когда Джек старшеклассником решил получить водительские права, обнаружил, что по документам его просто не существует).

Ну, а правду о своей матери он узнал в середине 70-х, когда той уже не было на свете (она рано сгорела от рака). Двое студентов из киношколы Южной Калифорнии решили написать об актере дипломную работу и выяснили правду, а потом эта правда стала известна журналистам из Time Magazine… Николсон сказал, что для него это стало «довольно драматическим событием, хотя и не то чтобы травмой - я к тому моменту уже психологически был вполне сформирован».

Актер в 1958 году. Фото: EAST NEWS

Его мать мечтала о карьере в шоу-бизнесе, хотела стать танцовщицей - и ради этого вскоре после рождения Джека уехала из дома на другой конец Америки, оставив ребенка с родителями. Но Джеку ее стремления передались по наследству. Правда, в раннем детстве Николсон мечтал стать бейсболистом, но вскоре понял, что ничего не получится: он рос пухлым и невысоким мальчиком. Так что тинейджером он сменил мечту и в семнадцать лет бредил актерской карьерой: его героями стали звезды 50-х Марлон Брандо и Джеймс Дин. После школы он пулей метнулся в Лос-Анджелес - где, как десятки тысяч юношей и девушек, пробивался к славе и жил в бедности. Родные настаивали, что ему не нужно в Калифорнию, а нужно поступить в университет и обзавестись надежной профессией инженера. После года безуспешных поисков работы в кино Николсон окончательно решил возвращаться и завязывать со своими фантазиями.

Он уже купил обратный билет на самолет - но когда до рейса оставались считанные дни, ему внезапно предложили работу на студии MGM. Правда, в отделе анимации, и не связанную с актерством: Николсону приходилось отвечать на письма юных фанатов «Тома и Джерри». Но он был счастлив зацепиться в «городе ангелов» хотя бы так. И это, конечно, была судьба.

КАК СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ БЛАГОДАРЯ РЕЖИССЕРУ, ВЫХВАТИВШЕМУ НОЖ

Кинематограф едва не потерял Николсона и во второй раз - уже через полтора десятилетия. На протяжении этих лет он появлялся на экране, но по большей части в жанровых фильмах, сделанных за три цента (их часто снимал виртуоз трэша Роджер Корман). На дворе стояли 60-е, и Николсон едва ли отвечал представлениям эпохи о голливудском красавце-премьере, - а его актерский талант в фильмах «Ворон», «Террор» и «Маленький магазинчик ужасов» рассмотреть было затруднительно. К концу десятилетия у него не было ни денег, ни признания. При этом ему было уже за 30, и, казалось, актерская карьера кончается, толком не начавшись.

Но потом вышел «Беспечный ездок». Фильм, поставленный Деннисом Хоппером - хорошим актером, но непрофессиональным режиссером, склонным к запоям, употреблению наркотиков и чудовищным скандалам на съемках. С первого рабочего дня все были уверены, что «Беспечный ездок» - грустная история о двух лузерах-наркокурьерах, путешествующих на мотоциклах по Америке - обернется для продюсеров катастрофой. А он собрал в прокате 40 миллионов долларов при бюджете в 400 тысяч, и ныне считается одним из главных фильмов в истории американского кино. При этом Николсон, сыгравший в фильме адвоката-алкоголика, получил номинацию на «Оскар». И это снова была судьба. Роль писалась для актера Рипа Торна, но тот испугался неадекватности Хоппера (который однажды в ярости буквально набросился на него с ножом), и отказался сниматься. А Джек согласился. С «Ездока» началась эпоха «нового Голливуда» - бескомпромиссных авторских фильмов, ориентированных на умных и достаточно молодых людей. И Николсон, вместе с Аль Пачино и Робертом Де Ниро, стал одним из ее символов.

Джек Николсон (слева) и Питер Фонда в фильме "Беспечный ездок". Фото: EAST NEWS

Он снялся в ключевых фильмах 70-х: «Познание плоти», «Последний наряд», «Пять легких пьес», «Пролетая над гнездом кукушки», «Китайский квартал», «Профессия: репортер», «Томми»… Да и потом были большие актерские победы: «Сияние», «Слова нежности», «Честь семьи Прицци», «Несколько хороших парней», «Лучше не бывает», «Отступники». Немногие могут похвастаться такой фильмографией - и, конечно, таким мастерством.

Кадр из культового фильма ужасов Стэнли Кубрика "Сияние", 1980 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«У НЕГО ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ ХАРАКТЕР: ДЕВУШКИ ОБЫЧНО БЕЗУМНО ВЛЮБЛЯЮТСЯ»

В юности Николсон страдал от комплексов, считал себя некрасивым, но потом у него уже не было проблем ни с деньгами, ни с сексуальными победами. Он вообще был крайне любвеобилен (и в интервью вспоминал, что начал очень серьезно задумываться о женщинах, когда ему не было и восьми лет - «был просто озабоченным»). Что ж, в 2019 году журнал Maxim внес его в список «10 живых легенд секса». У него шестеро детей от пяти разных женщин. При этом этом официальная супруга была только одна - актриса Сандра Найт, с которой они в молодости провели в браке пять лет. Главной же любовью всей его жизни, видимо, можно назвать актрису Анджелику Хьюстон - роман с нею длился семнадцать лет, хоть и с перерывами. А еще у Николсона были отношения с моделью Кейт Мосс (моложе его на 37 лет), с актрисами Ларой Флинн Бойл (моложе на 33 года) и Пас де ла Уэрта (моложе на 49 лет)…

Роман с Анжеликой Хьюстон длился 17 лет, пусть и с перерывами. Фото: EAST NEWS

Это только «официальные» девушки. А так, говорят, в его постели побывали актрисы Кэндис Берген, Жюли Дельпи, Мэрил Стрип, наследница огромного состояния Кристина Онассис, писательница, мать нынешнего премьер-министра Канады, Маргарет Трюдо, бывшая «девушка Бонда» Джилл Сен-Джон, модель Верушка фон Лендорфф… Дон-жуанский список там километровый. Его знакомый, продюсер Дон Девлин, говорил: «Его увлечения всегда очень сильны и полны эмоциональных колебаний. Они проходят по одному и тому же образцу. У Джека такой ошеломляющий характер, что девушки обычно безумно влюбляются. Тогда он успокаивается, и подружка постепенно охладевает».

C Ким Бейсингер в фильме "Бэтмен", 1989 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это не значит, впрочем, что в его объятья готова была упасть любая. Например, он ухаживал за Ким Бейсингер, с которой снимался в «Бэтмене» - но она не поддалась, а потом еще назвала его «сумасшедшим, самым озабоченным человеком на свете». Все равно Николсон остался в выигрыше после «Бэтмена»: ему заплатили огромный гонорар, на который он накупил множество работ современных художников (а он был страстным коллекционером живописи). И, в конце концов, там он сыграл одного из самых незабываемых злодеев в истории кинематографа!