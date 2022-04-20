Микки Рурк рассказал, что завещал все своему помощнику

Микки Рурк в кадре ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!". Фото: Youtube

Американский актер и бывший профессиональный боксер Микки Рурк, который после главной роли в фильме «Девять с половиной недель» был безоговорочно возведен в ранг секс-символов Голливуда, рассказал, кому собирается оставить все свое имущество после смерти.

– Я все Диме оставил, вообще все! Мы с ним говорили о том, что меня положат в гроб с песиками. Не боюсь смерти, опасаюсь самого процесса, – заявил 69-летний актер, имея в виду своего помощника Дмитрия Корнейчука.

Об этом Рурк рассказал в интервью Ксении Собчак в рамках ее шоу.

Известно, что Микки Рурк и Дмитрий Корнейчук познакомились около восьми лет назад, когда актер искал себе ассистента, а недавно прилетевший с Украины Корнейчук – работу. С тех пор мужчин связывает не только профессиональный интерес, но и крепкая дружба.

Микки Рурк со своим помощником Дмитрием Корнейчуком. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В свою очередь Корнейчук рассказал, что Микки Рурк- очень творческий человек, который постоянно находится в своих мыслях. А еще – ужасный водитель, с которым не хотелось бы сидеть рядом на пассажирском сиденье.

Последнее, кстати, довольно странно, поскольку хорошо известна любовь Рурка к мотоциклам, которые он обожал демонстрировать в своих фильмах.

Впрочем, звездные часы актера, похоже, уже прошли – в последнее время он снимался в фильмах, которые даже не появлялись в российском кинопрокате. Последней его работой стала роль парализованного и исцеленного человека в греческом фильме «Человек Божий» о жизни святого Нектария Эгинского.