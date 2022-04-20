Илон Маск огласил цену билета на Марс

Илон Маск. Фото: REUTERS

Богатейший человек мира, американский предприниматель, глава корпораций SpaceX и Tesla, обещающий в скором будущем покорить Марс, рассказал, о цене билета на Красную планету.

По его мнению, стоимость удовольствия может составить примерно $100 тысяч (около 8 миллионов рублей по нынешнему курсу).

– В случае если переезд на Марс стоит, к примеру, 100 тысяч долларов, то я думаю, что почти каждый сможет в конечном итоге накопить 100 тысяч долларов и иметь возможность отправиться на Марс, если захочет, – приводит слова Маска Business Insider.

При этом миллиардер подчеркнул, что это – стоимость билета в один конец, то есть для тех, кто решит сделать Марс своим новым домом. Во что обойдется возвращение в случае необходимости – Маск упоминать не стал. Однако заметил, что хотел бы сделать возможность полететь на Марс доступной для всех.

Сам же миллиардер уверен, что человечество впервые ступит на Красную планету еще до конца текущего десятилетия, а точнее – в 2029 году.

Ранее стало известно, что Маск изъявил желание получить полный контроль над соцсетью Twitter и предложил выкупить акции компании за $43 миллиарда. В ответ на это совет директоров Twitter утвердил решение, согласно которому запрещается собирать более 15% акций в одних руках.