В США у сотни выпускников одной школы нашли рак мозга

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Американец Аль Лупиано, узнав, что у него рак мозга, стал искать в социальных сетях земляков, находящихся в такой же ситуации.

В течение нескольких месяцев, общаясь с теми, кто откликнулся на его призыв, он понял, что подавляющее большинство тех, кто испытывает такую же проблему, в разные годы учился в средней школе Colonia в городке Вудбридж (штат Нью-Джерси).

Лупиано составил список из более чем 100 учеников этой школы, у которых был обнаружен рак мозга.

Различные злокачественные образования - глиобластомы, невромы, гемангиобластомы и менингиомы - были диагностированы у выпускников Colonia в период с 1975 по 2010 годы. За последние 30 лет эту школу окончили более 15000 учеников.

Сообщив эту необычную и, одновременно, ужасную статистику местным медикам, Лупиано потребовал начать расследование причин столь необычно высокого уровня заболеваемости раком мозга в пределах одного маленького городка.

Профессор Пол Грэм Фишен из Стэнфордского университета, считающий, что Вудбридж по непонятным пока причинам стал т.н. раковым кластером на карте США, подозревает, что, возможно, виной всему стало расположение рядом со школой нефтяных насосов.

Пока же горсовет Вудбриджа нанял специалистов экоинженерной фирмы, которая в течение месяца будет проводить на территории школы необходимые для заключения замеры и исследования.

Эксперты Американского онкологического общества с некоторым скепсисом относятся к попыткам определить причины появления кластера. За последние 20 лет в США предварительно было выявлено 576 раковых кластеров, но только в 72 случаях действительно был зафиксирован заметно превышающий средние статистические показатели рост заболеваемости раком, и лишь в одном случае удалось четко идентифицировать причину появления кластера.