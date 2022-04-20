Камала Харрис оконфузилась на пасхальном торжестве

Вице-президент США Камала Харрис. Фото: REUTERS

Вице-президент США Камала Харрис, состоящая в браке с евреем Дугласом Эмхоффом, решила ввести новую традицию, устроив праздничный седер – пасхальную трапезу в иудейских традициях.

Все было бы хорошо, но мадам вице-президент поставила на стол не то вино.

Оказалось, что в качестве алкогольного напитка к празднику подали вино из винодельни, расположенной в поселении Псагот, что находится к северу от Иерусалима

Де-факто такие поселения расположены на территории Палестинской автономии, т.е. на оккупированной израильтянами земле.

Подобное положение дел уже не первое десятилетие ставят Израилю в укор, а Евросоюз в свое даже потребовал изменить маркировку продукции из израильских поселений, произведенной в Восточном Иерусалиме, на западном берегу реки Иордан и на Голанских высотах. Таким образом, Еврокомиссия выражала недовольство действиями израильских властей и лишала продукцию, произведенную на оккупированных территориях льгот, которыми пользуется Израиль.

Пресс-служба Харрис, разбирающаяся в таких тонкостях не лучше, чем их шеф, поспешила обнародовать фотографии с пасхального седера в ее резиденции. Снимки и наделали немало шума как в Израиле, так и в самих США.

Впрочем, в попытке отпраздновать Песах ошибки допустили не только демократы: представительница Республиканской партии, губернатор Айовы Ким Рейнольдс поздравила всех с этим еврейским праздником, но на приложенной ею открытке оказались атрибуты множества других праздников кроме собственно Песаха.

Удивительно, но президент США Джо Байден на этот раз умудрился ничего не перепутать – от его имени просто опубликовали поздравление без каких-либо фото или открыток. Потому, наверное, и обошлось.