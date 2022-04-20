Театр на Бронной - теперь в серо-голубых тонах

Константин Богомолов на обновленной сцене театра. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В историческом здании на Малой Бронной, закончилась реставрация, которая длилась два года. Масштаб её можно оценить, если знать, что в этом театре, которому больше ста лет, настоящего большого ремонта никогда не было. Нуждалось в нем всё: от кирпичной кладки и инженерных конструкций в подвале до кровли и металлических козырьков над входом.

Реставраторы очистили от пыли и наслоений краски тысячу квадратных метров одной только лепнины. Лепной потолок в зрительном зале разрезали как пирог на куски и аккуратно перевезли в мастерские. Недавно его вернули на место уже в идеальном виде. Центральную люстру (её конструкция из латуни и хрусталя весит 70 килограммов) отреставрировали в Питере. Теперь она сверкает огнями на прежнем месте. Вскрыли несколько слоев паркета, чтобы восстановить первоначальный вид. В вестибюле и на парадной лестнице обновили метлахскую плитку. Отреставрировали дубовые двери главного входа, установили новую мраморную лестницу… Общее впечатление от ремонта: на стенах по-прежнему антикварные светильники, а в туалетах – новый современный фаянс. Хорошо.

В самом зале - масса технических новинок. Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, прибывший на пресс-показ по итогам реставрационных работ, утверждал, что таких «выносных софитов» и такой механики сцены, как на Бронной, нет ни в одном московском театре. Обновленные металлоконструкции вместе со звуковым и световым оборудованием весят 320 тонн.

Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Напротив сцены на уровне бель-этажа повесили огромный "черный ящик". Это супер-дупер видеооборудование. Как объяснил художественный руководитель театра Константин Богомолов, ни один современный спектакль не обходится без видеопроекции. «Мы установили 49-тысячный проектор (кто знает, тот поймет). Благодаря ему на экране появится невероятной резкости и красоты картинка. Запись звука высочайшего уровня. Зрители смогут ощущать себя внутри действия. Система акустики, звуковое оборудование, новые современные микрофоны для подзвучки – всё по последнему слову техники», - рассказывал Богомолов. Мы поняли: "черный ящик" нужен, чтобы зрители увидели игру актеров с близкого расстояния, как в кино с разных ракурсов и на крупном плане. В зале несколько камер для видео- и фотосъемки. Спектакли можно будет показывать онлайн.

Есть даже лифт для маломобильных зрителей. И механический гардероб: за пальто не надо теперь бегать от вешалки к вешалке. Оно само к вам в руки приплывет, как в фильме «Москва слезам не верит», где героиня Ирины Муравьевой включает автоматическую вешалку в химчистке. Не будет и традиционных билетных касс. Вместо них - специальные терминалы, как в метро. На месте прежних касс откроется сувенирный магазин с фирменной продукцией театра.

Об этих и других технических достижениях рассказывал журналистам Константин Богомолов. Его глаза ликовали. «Работа произведена с невероятной скоростью и отдачей. Я счастлив и всем благодарен, - не скрывал режиссер. - Даже в ведущих европейских театрах, даже в баварской опере нет такого оборудования, как у нас ".

По его словам, не только молодые артисты довольны, но и ветераны сцены на Бронной счастливы. Артист Виктор Лакирев, которому 87 лет, и Вера Майорова (ей тоже за 80) "испытали гордость" за перемены в театре. Они будут играть в спектакле «Вы чье, старичье?» по повести Бориса Васильева. Премьера – в июне.

"Я благодарен городу и очень горжусь этим ремонтом. Ремонт театр - это тоже спектакль, где не один режиссер, а большая команда - авторы процесса", - заключил Богомолов. Он сообщил, что в театре стало больше репетиционных помещений. Появились новые светлые гримёрки: «по эстетическому впечатлению это круче, чем новый спектакль». Удалось «оптимизировать» помещения: разобрать завалы всякого хлама и склады превратить в лекторий и репзал.

В новых спектаклях театра будет играть актер Игорь Миркурбанов (он слева от Богомолова). Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Идею новых кресел для зрительного зала позаимствовали у МХТ им.Чехова: деревянные кресла с мягким сидением. Покрашены они в темно-голубой цвет, как волны морские.

Цвет зала тоже в синих тонах с белой лепниной. Так выглядел театр, как утверждают реставраторы, в начале ХХ века. Вообще интерьеры - в серо-голубой гамме. На стенах все оттенки голубого.

27 апреля театр открывается для зрителей премьерой спектакля «Таня» по пьесе Арбузова (в постановке Константина Богомолова). До конца сезона (июнь) выйдет еще пять премьер: «Платонов болит», «Вишневый сад», «Гамлет», «Вы чьё, старичье?». В следующем сезоне запланированы спектакль по Островскому и детский спектакль про путешествия Незнайки. Переедет на историческую сцену и старый репертуар. Богомолов сообщил, что 60 процентов труппы перешли на срочные контракты. Актеры отнеслись к этому с пониманием. «Звёзд мы будем приглашать. Но в репертуаре на 90% занята труппа».