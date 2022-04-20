Минобороны продемонстрировало бомбовые удары Су-34 по позициям украинских националистов

Фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России. Фото: Министерство обороны РФ

Новая фаза спецоперации с «полным освобождением» Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в тех границах, которые провозглашены в результате народного референдума 2014 года идет активно на всем протяжении фронта. Наступление ведется одновременно с моря, земли и воздуха.

Минобороны продемонстрировало кадры боевой работы экипажей самолетов Су-34 в рамках специальной военной операции. На них экипажи ВКС России уничтожили авиационным ударом заглубленные долговременные укрепления украинских националистов, которые те возводили несколько лет. В них вместе с националистами взорвались склады с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства.

Удары были сверхточными: цели бомбардировщикам подсвечивали беспилотники.

Беспилотники наводят и российские высокоточные артиллерийские снаряды. Появились видеокадры уничтожения высокоточным боеприпасом «Красномоль» пункта управления мотопехотного подразделения ВСУ, что находилось в в здании промышленной застройки.

Штаб с подразделения со средствами управления был уничтожен точным попаданием одного снаряда.

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В ходе специальных мероприятий в Херсонской области росгвардейцы выявили троих бывших участников территориальной обороны. Они выразили готовность к сотрудничеству и указали тайник, в котором находились 3 автомата АК-74, 20 магазинов, 3 гранаты РГД-5 и более 800 патронов. Оружие и боеприпасы изъяты и уничтожены.