Как стереть нацистский след на Украине

Фото: Александр КОЦ

19 апреля состоялась Всероссийская акция «День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной». 79 лет назад таким же апрельским днем вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников».

Почему это так актуально сейчас? Все очевидно. Когда идет спецоперация по очищению Украины от нацистов, важно понимать, что фашисты делали с мирными гражданами десятки лет назад. Как Запад поддерживал нарождающийся украинский нацизм. И что надо делать для денацификации этой территории сегодня.

Эти темы ЭИСИ предложил обсудить в рамках круглого стола.

В обсуждении приняли участие директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, руководитель практики политанализа ВЦИОМ Михаил Мамонов и политолог Александр Рудаков.

Вел круглый стол Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

ЛИКИ НАЦИЗМА

Владимир Шаповалов говорил о том, как нацистская идеология меняла сознание поклонений в Европе

- Нацизм - это идеология и практика, направленная на разделение мира на сверхлюдей и недочеловеков. Было несколько нацистских идеологий. А конкретная нацистская практика привела к 60 миллионам жертв. 40% этих жертв - граждане СССР. Больше половины из них - мирные жители Советского Союза. Они не воевали против Германии с оружием в руках. Эти миллионы оказались на оккупированой территории - и каждый шестой погиб.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

В Бабьем Яру за день 30 тысяч убили, а всего там 100 тысяч уничтожено. 1,3 миллиона погибло в Освенциме - это беспрецедентное преступление в истории человечества, и значительная часть там была советских людей. Украинские нацисты уже тогда присутствовали и в Хатыни, и в Бабьем Яру, и в Волынской резне. Имена Бандеры, Шухевича, Мельника и других украинских националистов были прямо связаны с преступлениями гитлеровцев. Нюрнбергский трибунал это подтвердил. Сейчас же России продолжает поиск и наказание последователей тех нацистов.

ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ

Михаил Мамонов рассказал об отношении граждан России к денацификации:

- Мы провели опрос среди россиян об их отношении к процессу денацификации. Боле 80 % россиян заявили, что на Украине есть организации, которые исповедуют идеологию нацистов. И эта точка зрения доминирует во всех возрастных группах. А 76% предположили, что действия Киева представляют угрозу для России. Отчетливо фиксируется благожелательная позиция украинских властей к ультра-националистическим организациям, вроде «Азова».

70% респондентов скорее поддерживают спецоперацию. А 45% считают, что ее результатом должен стать суд за совершенные преступления над представителями нынешнего киевского режима.

При этом большая часть опрошенных согласна с введением уголовной ответственности за действия украинских националистов на территории России.

ПОЧЕМУ БАНДЕРА НА ЗНАМЕНАХ?

Олег Матвейчев характеризовал роль нацисткой идеологии и ее украинской разновидности в установках западного мира.

- После войны долго продолжалось уничтожение бандеровщины в СССР. Хрущев в 1950-е реабилитировал украинских нацистов, многие из которых так и не исправились. При том в те годы такие люди и их взгляды не были популярны у них на родине. Местные нередко сами сдавали «органам» нацистов. Но у тех была большая информационная поддержка на западе. Все украинские коллаборационисты, вроде Бандеры, и их идеи находили поддержку в США и в Канаде. И они не просто получали прибежище на Западе - они получали возможности ввести антисоветскую, потом антироссийскую пропаганду и создавать свои националистические структуры.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Украине предполагалась двигаться по схеме Бжезинского, в которой Россия переставала быть империей без Украины. То есть этому образованию отводилась роль инструмента в достижении цели разрушения того пространства, что было сначала империей, потом СССР — но так или иначе мощным большим государством.

Фантомные боли серого кардинала американской администрации Збигнева Бжезинского, происходившего из семьи польских революционеров, ненавидевших Россию, отразились на концепции новой Украины как антиРоссии.

На Украине национализм причудливо был смешан с неолиберализмом. Воспитанные в такой парадигме поколения используют как инструмент с абсолютной целью полного разрушения не только связей Украины и России, но и самой России как государства.

ШПРИЦЫ И УЧЕБНИКИ

Максим Григорьев — о том, что есть современные учебные пособия незалежной и что такое «настоящий нацист».

- В освобожденных районах Украины изучили материалы из их учебников. Националистическая направленность налицо.

Когда мы были в СБУ Мариуполя и посмотрели их дела — стало понятно,уничтожались те, кто выступал против крайних проявлений национализма. А что рассказывают люди, пережившие кошмар последних полутора месяцев? Представители националистических формирований жителя прямо заявляли, что такого города как Мариуполь — больше не будет, как не будет здесь и никакого русского духа. Свидетелей того, как украинские формирования убивали мирных горожан — полно. Свидетельств того, как ВСУ располагали огневые позицию прямо под жилыми домами или больницами — масса. Откуда такая звериная жестокость? От равнодушия к судьбе мариупольцев: они для тех, кого прислал Киев — не люди. Такая идеологическая установка. Она имеет прямое отношение к «чистоте крови украинского народа».

Украинские бойцы говорили: если мы умрем, то и вы умрете. Вас здесь не было — и вас здесь не будет. И еще по все подъездам валялись шприцы после виита этих «героев».

БЕЛАЯ ЧУМАЗАЯ РАСА

Александр Рудаков о том - как прошлое перешло в настоящее

- Основные источники современного украинского нацизма — это радикальный национализм, сформировавшийся в период после Второй мировой. Люди националистического толка уехали в Канаду. Оттуда работали десятки лет. Классический украинский фашизм вырос в западных украинских регионах после развала СССР. И создание культа Бандеры как борца против всех за украинскую свободу — дополнилось масштабным почитанием его как лидера нации с захватом храмов, факельными шествиями и погромами. Третий фактор — культ превосходства «белой расы». Где белая раса — настоящие украинцы, а москали - фактические изгои. Объединение этих потоков в один произошло в ходе 2014-го года, когда был свергнут действующий президент, а нацисты всех мастей объединились. Воплощением оккультно-религиозной доктрины с ярким националистическим подтекстом, в основе которой фашистские идеологемы, стал националистический батальон «Азов» (запрещенный в России) — структура, которая несет с собою максимально возможное число жертв. Азовец — дикий гибрид евронациста и украинского националиста. Образцом подобного является руководитель офиса президента Украины Алексей Арестович.