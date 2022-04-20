Минобороны: за ночь на территории Украины уничтожено 1126 военных объектов

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

Окопавшихся украинских националистов с Западной Украины буквально выбивают из земли Донбасса.

- В результате удара высокоточными ракетами в районах Нововоронцовка и Киселевка уничтожено до 40 человек личного состава украинских войск, а также семь единиц военной техники, - сообщает на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор перечисляет цели уничтоженные оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи.

Среди уничтоженных 73 военных объектов: четыре пункта управления, 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов. Также в результате ударов уничтожены шесть танков, девять бронемашин и батарея 152-мм гаубиц «Мста-Б».

- Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1053-м объектам украинской военной инфраструктуры. Среди них уничтожены: 31 пункт управления, шесть складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, а также 106 огневых позиций артиллерии, - продолжает Конашенков.

В целом, за ночь артиллерией, авиацией и ракетными войсками уничтожено 1126 военных объектов Вооруженных сил Украины.

Российские военнослужащие продолжают удерживать превосходство в небе летчиками. Средствами противовоздушной обороны над рядом населенных пунктов Донбасса сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. А в районах Донецкое и Скилеватое сбиты в воздухе две тактические ракеты «Точка-У».

Украинские националисты пытаются огрызаться, но бьют все больше по мирным населенным пунктам.

Минобороны России продемонстрировало видеокадры пуска высокоточных крылатых ракет расчетами берегового ракетного комплекса «Бал» по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины. Четыре ракеты с берега Черного моря ракеты нанесли высокоточный удар по назначенным наземным целям.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции на территории Украины уничтожены:

140 самолетов.

496 - беспилотных летательных аппаратов.

253 - зенитных ракетных комплекса.

2388 - танков и других боевых бронированных машин.

256 - установок реактивных систем залпового огня.

1029 - орудий полевой артиллерии и минометов.

2232 - единицы специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела медицинского учреждения в Харьковской области, жертвами которого могли стать дети.

По данным МВД Луганской Народной Республики, представители Вооруженных сил Украины обстреляли больницу в населенном пункте Липцы Харьковской области, в результате снаряд попал в "Центр развития ребенка", где на занятиях находились дети. По предварительным данным, пострадавших нет.

Данные сведения будут изучены в рамках расследуемых СК России уголовных дел для сбора доказательственной базы о преступлениях киевского режима и привлечения виновных к уголовной ответственности.