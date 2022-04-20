Спустил наследие Меркель: Олаф Шольц превратил Германию в послушную марионетку Америки

Олаф Шольц без году неделя как канцлер ФРГ - вступил в должность четыре месяца назад. Фото: REUTERS

Олаф Шольц без году неделя как канцлер ФРГ - вступил в должность четыре месяца назад. Но по итогам своей стремительной деятельности уже явно обнулил всю работу своей предшественницы Ангелы Меркель, пребывавшей во главе государства шестнадцать лет. Международный авторитет и экономический вес Германии как самой сильной и влиятельной страны Европы, которые так стойко и упорно отстаивала и приумножала фрау Меркель, герр Шольц скоропостижно спустил, подобно неопытному игроку, севшему за карточный стол с шулером. Итог известен: впервые за многие годы деятельность новоиспеченного канцлера не поддерживает больше половины немцев. А «великие укры» так и вовсе откровенно хамят нынешним германским лидерам.

Но член СДПГ Шольц разрушает не только то, что создавала и сохраняла его предшественница из партии политических конкурентов - ХДС-ХСС. Он уничтожает достижения своих же однопартийцев - социал-демократов, которые до сих пор считались прорывными в новейшей истории Германии. Вилли Брандт открыл новую «восточную политику», создав условия для стабильного роста политического и экономического потенциала своей страны. При его правительстве социал-демократов Западная Германия нашла мужество признать в полной мере ответственность немцев за развязывание самой кровавой войны в истории человечества, а сам канцлер опустился на колени перед мемориалом жертв Варшавского гетто. Наконец, при нем был заключен легендарный «контракт века» - советский газ в обмен на немецкие трубы и инвестиции в строительство газопровода из России в Европу.

Шольц новую уже готовую газовую трубу из России «закопал». Уместно вспомнить, как Меркель буквально «бодалась» с президентом США по поводу будущего «Северного потока-2». И это при том, что в других вопросах, скажем, в фантазиях по «отравлению» Навального, она четко отрабатывала порученный ей номер, озвучивая тезисы американцев. Но за СП-2 билась до последнего и заключила, как считалось, с Байденом соглашение о его сохранении. Просто потому, что он крайне выгоден Германии. Теперь-то понятно, что американцы решили дождаться нового, более покладистого канцлера. И дождались - Шольц без колебаний похоронил перспективный для его страны проект. Потому что это выгодно США.

На Мюнхенской конференции по безопасности, незадолго до 24 февраля, Шольц сказал, что ему «смешно слышать» об украинском геноциде на Донбассе. А после 24 февраля он вообще договорился до того, что теперь историческая вина немцев за Вторую мировую, признанная его предшественниками как окончательный разрыв с нацистским прошлым, «отменяется». Привет от нынешнего канцлера ставшему на колени в Варшаве Вилли Брандту. Можно подниматься… Шольц, что называется, в упор не видит нацистского стержня нынешнего украинского режима. Нацисты? Где вы их увидели на Украине? Да не может этого быть, у них же президент еврей. Поэтому ничего страшного, что министр иностранных дел немецкого правительства Анналена Бербок выкрикивает в Киеве официальный клич нациков: «Слава Украине!» Европейским ценностям это не противоречит.

По сути дела, канцлер Германии без оглядки и истово поддерживает укрофашистов. Поставка летального оружия Киеву? Пожалуйста! Хотя Берлин до этого не позволял себе такого никогда. Суперсанкции против Москвы? Только «за»! Отключить банки русских от SWIFT, заморозить их активы и резервы на Западе. Что еще сделать надо, сделаем! Главное, как заявил Шольц по итогам видеоконференции с участием лидеров западных стран, - не допустить победы российской армии на Украине. Почему? Потому что США, которые воюют против нас украинскими руками, не должны проиграть.

Шольц новую уже готовую газовую трубу из России «закопал». Уместно вспомнить, как Меркель буквально «бодалась» с президентом США по поводу будущего «Северного потока-2». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для американцев на протяжении последних десятилетий главной задачей было не допустить сближения России с Германией и, следовательно, со всей Европой. Потому что это, как уже давно говорил, например, директор аналитического центра Stratfor Джордж Фридман, создаст самую существенную и долгосрочную угрозу для Штатов, которую «необходимо подавить в зародыше». Потому что «объединение России и Европы создаст потенциал, равный, а возможно превышающий, силу Америки». А клином, который будет раскалывать этот смертельный для Вашингтона союз, должна была стать Польша. Теперь, как очевидно, ее роль временно делегировали Украине.

При канцлере Меркель Германия, при всех оговорках, пыталась сохранить самостоятельность и отстаивать свои интересы, которые предполагали взаимовыгодное сотрудничество с Россией. И отношения у немецкого лидера с заокеанским старшим союзником складывались порой непросто. При Олафе Шольце никаких проблем нет: то ли в силу политической неопытности, то ли по собственному убеждению он стал для американцев идеальным инструментом перенастройки Европы уже в откровенного вассала США в реализации их стратегии сдерживания Москвы. А теперь уже ясно, что нынешняя «покладистость» немцев очень пригодится Вашингтону и для нейтрализации набирающего силу Пекина.

Либерально-глобалистская матрица, которую американцы собирались навязать всему миру, явно не подходит значительной его части. Открытое сопротивление гегемонии Соединенных Штатов Америки на международной арене возглавила Россия, о чем ее лидеры прямо и заявили. Американцам сейчас очень нужны младшие партнеры, которые безропотно вставали бы на их сторону и были готовы делать абсолютно все в интересах Вашингтона. Именно таким «герром Да» и стал для них нынешний канцлер Германии.

Кстати, немцев, в связи с катастрофическим ростом цен на энергоносители, уже призвали снизить температуру в домах, потеплее одеваться и пореже мыться. Старые бюргеры откровенно ворчат, не привыкли они к такой «экономии». А вот молодые немцы могут проникнуться идеями добровольного снижения уровня жизни, как прониклись либеральными ценностями гендерного беспредела и информационного тоталитаризма. С ними как раз сейчас и работают, чтобы у канцлера Шольца была политическая перспектива для беззаветного служения Вашингтону.