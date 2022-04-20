Казахстан готовится к празднованию Дня Победы

Фото с сайтов: moypolk.ru и qaharman1945.kz

Республика Казахстан готовится отметить 77-летие Победы в Великой Отечественной войне. По данным по данным Министерства труда и социальной защиты населения, по состоянию на 1 апреля 2022 года в Республике Казахстан проживает 387 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и около 113 тысяч тех, кто героически трудился в тылу. Ни один из них не будет забыт, по всей стране пройдут праздничные акции.

«Восславим песнями Победу!»

По словам исполнительного директора общественного фонда «Совет ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны» Райхан Жапархановой, до пандемии казахстанские ветераны ежегодно ездили на бал победителей в Москву.

«В Алма-Ате сегодня осталось всего 69 участников Великой Отечественной войны, тех, кто воевал. Участников трудового фронта – более 12 тысяч человек. Естественно, все эти люди заслуживают внимания, и мы в рамках нашего фонда стараемся их охватить», – сказала Райхан Жапарханова.

В целом на попечении «Совета ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны» сегодня находится около 500 ветеранов войны и труда, все они получат поздравления 9 мая.

Фото с сайтов: moypolk.ru и qaharman1945.kz

«Многие ветераны в силу своего возраста и болезней не выходят из дома. Поэтому мы ходим по домам с продуктовыми корзинами и подарками. Нам помогают компании, большой круг наших волонтёров. Ну а для тех, кто может ходить, у нас особая программа. На 75-ю годовщину в Алма-Ате было 200 ветеранов–участников Великой Отечественной войны, и мы вместе с ними открыли Аллею ветеранов в Парке имени Первого Президента. В прошлом году мы там провели торжественное возложение цветов, потом был праздничный обед для участников Великой Отечественной войны. В этом году мы продолжим традицию, возложим цветы на Аллее ветеранов. Кроме того, у нас в Алма-Ате есть Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев. По традиции, все ветераны собираются там 9 мая, возлагают цветы, участвуют в праздничных мероприятиях, а потом праздник Победы отмечают застольем», – рассказала исполнительный директор фонда Райхан Жапарханова.

Военно-патриотические акции пройдут во всех уголках Казахстана, их будет более пятидесяти.

В столице страны Нур-Султане состоится online-шествие «Бессмертный полк». Казахстанцы смогут оставить данные о своих родственниках-участниках войны на специально созданной платформе. «Здесь будет формироваться единый банк данных об участниках акции, а также архивная информация и исторические справки о казахстанских участниках и ветеранах войны. Сервис платформы позволит каждому желающему оставить необходимые данные о своих родственниках и использовать их при проведении акций в течение последующих лет», – говорится в сообщении столичных властей.

В городе Байконуре в День Победы пройдут парад и шествие «Бессмертного полка» по улицам города. Утром 9 мая здесь состоится митинг и церемония возложения венков под лозунгом «Нам 41-й не забыть, нам вечно славить 45-й!». После этого по центральной площади города пройдёт парад, вслед за которым местные учреждения культуры покажут литературно-музыкальную композицию «Азбука Великой Победы». Вечером на площади Ленина будет показан концерт «Восславим песнями Победу!» и прогремит праздничный салют.

Фото с сайтов: moypolk.ru и qaharman1945.kz

«Мы дойдём до каждого ветерана»

В дополнение к полагающимся по закону ветеранским пенсиям в нынешнем году казахстанцы-участники войны получат денежную надбавку. В управлении занятости и социальной защиты Нур-Султана сообщают, что к 9 Мая ветеранам выплатят суммы, эквивалентные 480 долларам. Вознаграждения, эквивалентные 250 долларам, получат казахстанцы, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны. Денежные суммы получат и другие категории граждан, которых в той или иной степени коснулась война.

"По 1 млн тенге или свыше 2 тыс. долларов выплатят ветеранам Великой Отечественной войны в Алма-Ате, об этом заявил аким (мэр) города Ерболат Досаев.

«Праздник Великой Победы очень важен для нас. К сожалению, пандемия два года ограничивала празднование. В этом году мы будем праздновать как положено. У нас нет никаких ограничений. Надеюсь, мы до каждого ветерана дойдём. Со стороны акимата (мэрии – ред.) мы очень хотим их поддержать. На каждого ветерана войны выделяем по 1 млн тенге. Также всем лицам приравненным – труженикам тыла, блокадникам и другим – их более 10 тыс. 600 человек, также предусмотрена специальная денежная поддержка», – сказал аким.

В Западно-Казахстанской области единовременное пособие ко Дню Победы получат 4 тысячи человек. Общая сумма выплат составляет 138 миллионов тенге или 303 779 долларов. Выплаты уже начали начислять на счета жителей.

Чествование ветеранов войны в Казахстане стартовало ещё в марте. В Актау гвардейцы местной войсковой части совместно с председателями советов ветеранов воинских частей поздравили с отмечаемым 1 марта Днём благодарности труженицу тыла Валентину Козлову и семерых ветеранов. Военнослужащие вручили им благодарственные письма и продуктовые наборы.

Фото с сайтов: moypolk.ru и qaharman1945.kz

«Наша первостепенная задача и наш долг сегодня – позаботиться о каждом из этих заслуженных людей, выразить им нашу глубокую признательность за их ратный и трудовой подвиг, окружить заботой и вниманием, дойти до каждого ветерана, чтобы поздравить их с Днём благодарности и, по возможности, вовлечь в орбиту праздничных мероприятий. Ведь труженики тыла в годы войны совершили великий подвиг! Всю работу взвалили на свои хрупкие плечи женщины, старики и дети. Они работали на заводах и фабриках, в полях и лесозаготовках. Хватало работы и в сельской местности. От зари до зари выполняли непосильную работу: боронили землю, косили сено, пасли и доили коров», – сказал заместитель командира батальона оперативного назначения капитан Максат Мырзахметов.

Весной международному аэропорту города Уральск было присвоено имя Маншук Маметовой, уроженке Уральской области, сражавшейся на полях Великой Отечественной войны. Бесстрашная 20-летняя пулемётчица погибла осенью 1943 года, уничтожив в последнем бою более 70 вражеских солдат. Ей было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.