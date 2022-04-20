Станислав Ростоцкий: «Зачем в фильме «…А зори здесь тихие» сцена в бане? Потому что каждый мужчина должен зарыдать, увидев, какая красота погибла!»

Народный артист СССР, режиссер Станислав Ростоцкий в 1982 году. Фото Николая Малышева (Фотохроника ТАСС)

Его отец, Иосиф Ростоцкий, был польским аристократом. И про сына говорили, что у него «польская кровь: лопни, но держи фасон». На фронте он потерял ногу - потом был вынужден ходить с протезом. Но никому никогда не жаловался на боль и неудобства, и наотрез отказывался пользоваться тростью, которая облегчила бы мучения. Незадолго до смерти он согласился ехать в Америку, несмотря на то, что страдал от сильной стенокардии: надо было в очередной раз показывать там картину «А зори здесь тихие». Его подруга, актриса Людмила Шагалова, рассказывала в интервью «КП», что ужаснулась, услышав об этой поездке. Но - «Стасик только засмеялся и сказал: «Не важно, где я умру, все равно привезут хоронить в Москву».

Советская актриса Людмила Шагалова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это было летом 2001-го. Он вернулся в Москву живым. А через два месяца умер за рулем своего автомобиля. В тот день он тоже жаловался на сердце, но решил вести машину сам. Успел ее припарковать. Ему тут же вызвали скорую, она приехала вовремя и врачи могли бы его спасти - но, на беду, в машине не оказалось нормального дефибриллятора…

«ПРЕЖДЕ, ЧЕМ СТАТЬ РЕЖИССЕРОМ, НАДО ПРОЧИТАТЬ 20 ТОМОВ ЗОЛЯ И ЕЩЕ БОЛЬШЕ КНИГ БАЛЬЗАКА»

Станислав Иосифович появился на свет в городе Рыбинске, в семье врача и модистки (мать была наполовину француженкой). А в кино в первый раз попал в пять лет - и фильм, в котором показывали «мясо с копошащимися в нем червями, болтающееся на шнурочке пенсне, накрытых брезентом людей», врезался в память. А еще через несколько лет он поехал с отцом на торфоразработки: «отец обследовал санитарные условия жизни и труда сезонников. Мы вошли в большой мрачный сарай. В бездонных бочках, в мутной жиже лежала солонина, посветили фонарем. По мясу ползали черви. И я сразу вспомнил, что когда-то это уже видел, а отец сказал: «Как в «Броненосце «Потемкине». Так я узнал, что первый фильм, который я видел в своей жизни, был «Броненосец «Потемкин».

Он и не предполагал тогда, какую роль в его жизни сыграет великий советский режиссер Сергей Эйзенштейн. Прошло еще два года - и в класс, где он учился, пришла ассистентка режиссера. Она искала детей для фильма Эйзенштейна «Бежин луг» и предложила тринадцатилетнему Станиславу прийти на пробы. Он пришел, познакомился с режиссером - и тот произвел на него неизгладимое впечатление. Да и Станислав Эйзенштейну понравился: он утвердил его на роль. Вот только родители не хотели, чтобы мальчик снимался в кино: спрятали от него вызов на съемки и отправили в пионерлагерь.

Потом все равно пришел на студию, получил небольшую роль (но мы не увидим его на экране - «Бежин луг» в результате был уничтожен, от него сохранилось лишь несколько фотографий). Видимо, под влиянием этого случая он захотел работать в кино. И в 16 лет, когда пришла пора выбирать профессию, пошел советоваться с Сергеем Михайловичем. Тогда он уже был для него не каким-то непонятным человеком, а кумиром (каким и остался на всю жизнь). Он принес Эйзенштейну свой первый сценарий по повести Бестужева-Марлинского. Стоял перед его домом - и «хотелось либо умереть, либо поехать домой. Страх переполнял душу. Страх оттого, что я шел к своему богу. И страх потому, что бог должен был решить мою судьбу».

Кинорежиссер Сергей Эйзенштейн. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сергей Михайлович отнесся к мальчишке всерьез: сказал, что для начала ему надо прочесть двадцать томов «Ругон-Маккаров» Эмиля Золя. А потом - все гигантскую «Человеческую комедию» Бальзака. А еще ходить в Музей нового западного искусства, рассматривать картины из коллекций Щукина и Морозова. А еще - слушать Равеля и Дебюсси. А потом - встречаться с ним, чтобы обсуждать прочитанное, увиденное и услышанное. И, несмотря на занятость, Эйзенштейн много раз общался с юным Ростоцким, говорил с ним часами, стал его другом… О таком любому будущему режиссеру можно было только мечтать.

НА СЪЕМКАХ «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» АКТРИСАМ ЗАПРЕЩАЛИ КРАСИТЬСЯ

Эйзенштейн умер, не дождавшись премьеры первого фильма своего ученика. В принципе, мы все могли бы не увидеть ни одного его фильма. В 1942-м его призвали в армию, а в 1944-м он получил тяжелейшее ранение: по нему в буквальном смысле слова проехал танк. И он говорил, что если бы у него не отняли пистолет, он бы застрелился от боли и отчаяния. Станислава тогда спасла медсестра Анна Чугунова, - на себе дотащила раненого парня до госпиталя. Он вышел из больницы инвалидом, потом на костылях пришел в гости к Эйзенштейну, а затем - поступать во ВГИК. Где училось много таких, как он, юных фронтовиков.

Дипломный фильм, «Пути-дороги», был снят еще при Сталине, положен на полку и вышел четыре года спустя, уже при Хрущеве. Вторую картину, «Земля и люди», он снял по рассказам Гавриила Троепольского - того самого, который написал «Белого Бима Черное ухо». Тут дружба изначально не заладилась: сценарий писался без участия автора повести, что привело Троепольского в бешенство, он написал возмущенное письмо на студию. Ростоцкому пришлось ехать объясняться к нему домой - а жил он в городе Острогожске, в деревенском доме, и встретил режиссера с топором в руке: колол дрова…

Но первым «серьезным» фильмом Ростоцкого считаются не «Пути-дороги» и не «Земля и люди» (все-таки они совсем мало кому запомнились), а «Дело было в Пенькове». Картина прославилась, помимо прочего, песней «Парней так много холостых на улицах Саратова», а действие ее разворачивается в колхозе. Но снималось все в деревне рядом с Москвой, под Клином, причем Ростоцкий задействовал множество непрофессиональных артистов из местных жителей. Актеры профессиональные - Вячеслав Тихонов, Майя Менглет, Светлана Дружинина - жили по соседству с ними, постепенно перевоплощаясь в деревенских: Тихонов, например, ходил с местными мужиками на покос, а Менглет и Дружининой на съемках Ростоцкий категорически запрещал краситься (это ведь в то время были абсолютно городская привычка)…

Вячеслав Тихонов и Майя Менглет в фильме "Дело было в Пенькове". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати, на кандидатуре Тихонова настоял именно Ростоцкий: первоначально в главной роли планировали снимать звезду 50-х Сергея Гурзо. Но Ростоцкий увидел Тихонова в спектакле Театра киноактера «Обыкновенное чудо», где тот играл Медведя, и заявил: «Я сделаю из него советского Жерара Филипа!» Возможно, если бы не его решимость, Тихонов не состоялся бы как актер. Не было бы ни Андрея Болконского, ни Штирлица, ни учителя Мельникова в еще одной картине Ростоцкого, «Доживем до понедельника»…

«ПО ПРОФЕССИИ Я РЫБАК, А РЕЖИССУРА - ЭТО ХОББИ»

Для большинства зрителей вершиной творчества режиссера стали «…А зори здесь тихие». Эту картину посмотрели 66 миллионов зрителей (10-е место по сборам за всю историю советского проката - больше, чем у «Джентльменов удачи», «Ивана Васильевича» или «Неуловимых мстителей»).

Двухсерийный фильм "А зори здесь тихие" был снят в 1972 году по одноимённой повести Бориса Васильева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Смешно, конечно, но каждый журналист, который пишет про серьезную трехчасовую картину, первым делом начинает вспоминать короткую сцену в бане: для советского кинематографа демонстрация обнаженных женских тел была чем-то неслыханным. И самому Ростоцкому та сцена доставила больше всего проблем: цензура сильно сомневалась в том, что такое можно показывать советским людям. Да и молодые актрисы не хотели поначалу сниматься в этом эпизоде. Но Ростоцкий был непреклонен. Он говорил: «Каждый мужчина должен зарыдать, увидев, какая красота погибла!»

Актриса Екатерина Маркова на съемках фильма "А зори здесь тихие..." Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые особо безжалостные критики сейчас назовут его подход несколько манипулятивным - учитывая, что следующей картиной был «Белый Бим Черное ухо», где все вертелось вокруг несчастного сеттера (а с помощью страданий и гибели собаки даже легче выжать из зрителя реки слез, чем историей про погибших девушек). Но судить его трудно. Во-первых, юные и прекрасные девушки действительно тысячами погибали на войне. Во-вторых, миллионы зрителей пережили на «Зорях» то, что смогли бы назвать катарсисом. В-третьих, и «Зори…», и «Белый Бим» были номинированы на «Оскара» - откровенно скажем, такое с советскими картинами происходило нечасто. И как теперь судить победителя?..

Станислав Ростоцкий и Джина Лоллобриджида, VIII Московский международный кинофестиваль 1973 г. Фото: Александр Коньков/Фотохроника ТАСС

У него было еще несколько хороших картин. «Майские звезды», «На семи ветрах», «Герой нашего времени», «Эскадрон гусар летучих», «И на камнях растут деревья». На съемках последней он буквально влюбился в Выборгский район. Вместе с женой, актрисой Ниной Меньшиковой, они купили на одном острове полуразвалившийся домик за смешную цену - 472 рубля. И там Ростоцкий предавался своему любимому занятию, рыбалке (он даже шутил: «По профессии я рыбак, а режиссура - это хобби»).

Кинорежиссер Станислав Ростоцкий в 1981 г. Фото: Николай Малышев, Анатолий Рухадзе/Фотохроника ТАСС

Увы, в 80-е ему придется уйти из режиссуры. V съезд кинематографистов, на котором были «низложены» легенды старой, советской школы (кроме Ростоцкого - например, Сергей Бондарчук и Лев Кулиджанов) стал для него, кажется, не меньшей драмой, чем полученное на войне ранение. Но, так или иначе, в советском кино началась новая эпоха, и в ней Ростоцкий места себе уже не нашел.

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