Производитель клея «Момент», «Пемолюкса» и «Персила» ушел из России. Переходим на соду и хозяйственное мыло?

Еще в начале апреля немецкий производитель бытовой химии заявлял, что остается на российском рынке. Но в итоге Henkel все же отклеился: компания сообщила, что покидает нашу страну. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Henkel держался долго, крепко. Еще в начале апреля немецкий производитель бытовой химии заявлял, что остается на российском рынке. Но в итоге Henkel все же отклеился: компания сообщила, что покидает нашу страну.

Многие восприняли новость прохладно: ну, ушел, «Хенкель» какой-то, все же не «Макдональдс» и не «Икеа». Но в том-то и дело, что Helkel – не «какой-то». Может, название компании и не так известно, но производит она кучу всего, что мы постоянно используем в быту. Такой, казалось бы, родной клей «Момент» - это Helkel. «Пемолюкс» - тоже Henkel. Persil, Schwarzkopf, Syoss, «Ласка», Fa, Ceresit – все это и многое другое выпускал именно немецкий концерн.

В интернете горе-острословы уже грустно зубоскалят: переходим на соду, хозяйственное мыло и жидкость «Крот». Реально ли это и стоит ли бежать в хозяйственный, затариваться «Персилом» до второго пришествия «Хенкеля»?

- Сода и хозяйственное мыло - проверенные временем средства. Весь Советский союз ими пользовался и все было нормально, - попытался настроить нас на позитив промышленный эксперт Леонид Хазанов в эфире радио «КП».

Но если честно, все-таки хотелось бы выбора: чтобы в магазинах было не только хозяйственное мыло, но и современные моющие средства. И этот выбор у нас все же останется.

Во-первых, хотя компания Henkel и прекращает работу в России, 2500 ее сотрудников в нашей стране «продолжат получать зарплату», а производство пока продолжится. Немцы планируют его продать.

- Остаются предприятия, рабочие, инженеры, сырье используется свое. И там можно будет производить свою продукцию под своими названиями, никаких проблем здесь не возникнет, - говорит Леонид Хазанов. - К тому же в России есть и свое производство (бытовой химии, - Ред.). Просто раскручены были западные бренды, Henkel вкладывал очень много денег в рекламу. А сейчас есть прекрасная возможность для раскрутки российской продукции.

Так что выпуск привычных товаров - или хотя бы части ассортимента - скорее всего, продолжится и после смены владельца. По крайней мере, без «Момента» не останемся. Но будет ли он таким же крепким - это уже вопрос. «Освободжение ниши» - это хорошо, но главный стимул выпускать качественный продукт – это все-таки рыночная конкуренция. Будем надеяться, что она все же не уйдет из России окончательно.

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