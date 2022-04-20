Александр Сокуров отказался везти в Канны свою «Сказку»

Режиссер Александр Сокуров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как известно, руководство Каннского кинофестиваля заявило, что в связи со спецоперацией на Украине не будет принимать в конкурс картины российских режиссеров, снятые на государственные деньги. При этом издание «Бюллетень кинопрокатчика» писало о том, что исключение готовы сделать для трех российских авторов: Александра Сокурова, Кирилла Серебренникова и Андрея Звягинцева.

В результате фильм Серебренникова «Жена Чайковского» участвует в основном конкурсе. А фильм Александра Сокурова «Сказка» - нет: режиссер сам отказался предоставлять картину для показа в Каннах.

О картине пока известно немного - только то, что это фантастическая история, действие которой разворачивается в годы Второй мировой войны. Деньги на ее создание из российского бюджета не привлекались, и российские актеры в ней не участвуют. Ранее Сокуров говорил, что готов отправить фильм на Лазурный берег, но сейчас, похоже, передумал: утверждает, что лента «слишком серьезная» для этого киносмотра.

Судя по всему, подлинная причина отказа - в другом. Возможно, в том, что руководство кинофестиваля отказалось брать в конкурс фильм его ученицы Малики Мусаевой «Птица ищет клетку», действие которого разворачивается в Чечне. Режиссер в восторге от работы Мусаевой - в интервью ТАСС он назвал ее блестящей и добавил, что «ничего подобного никогда в своей жизни не видел». А отказ Каннского кинофестиваля от этой картины (и большинства других российских картин) объявил «преступной дискриминацией». «Что бы кто ни делал, все равно русские картины не взяли бы ни в каком случае. Только в одном случае - случае Кирилла Серебренникова. А все остальное все равно не взяли бы», - считает режиссер.

Напомним, в прошлом году фильм другой ученицы Сокурова, Киры Коваленко, «Разжимая кулаки» участвовал (и получил главный приз) во второй по значению каннской конкурсной программе «Особый взгляд».