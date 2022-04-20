Дмитрий Песков: Владимир Путин в курсе, что наши артисты выступают перед участникам спецоперации на фронте и в госпиталях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- ... Дмитрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, как в Кремле оценивают тех, кто, продолжая традиции Иосифа Кобзона, который ездил в борющийся Донбасс десять раз и мы с ним тоже, «Комсомолка» с ним была, - выступают сейчас перед нашими воинами и на передовой, и в госпиталях? Я почему об этом спросил? Потому что мы - в том числе и в интервью с вами - рассказывали о тех, кто уехал из страны, и даже дискуссии были - они патриоты - на патриоты?.. А вот об этих артистах пишут мало: там Безруков на фронте выступал, Певцов, Лепс - в госпиталях, ну, десятка два могу еще назвать имен известных артистов, которые в благотворительных концертах участвовали. В курсе ли президент, что есть и такие вот у нас мужественные люди?

- Конечно. Конечно, в курсе.

И эти люди, они достойны восхищения.

Они все абсолютно правильно делают. И, конечно, к этому относиться можно только в одном русле. Действительно, просто мы им признательны за это.

И, главное, что они делают это по зову сердца. Продолжая, собственно, славные традиции, которые всегда были в нашей стране.

- Еще второй вопрос. Не собирается ли президент посетить московские госпиталя, пообщаться с ребятами, которые воевали и которые воюют? И, может быть, вручить госнаграды, как это было, когда он награждал космонавтов 12 апреля на космодроме «Восточный».

- Мы сообщим...

- То есть, в планах это есть?

- Мы сообщим, когда придет время.

- Спасибо большое.

- Пожалуйста.