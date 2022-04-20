«Азов» в Мариуполе взял в заложники украинских военных, нацгвардию и собственные семьи

Сдавшиеся в плен националисты рассказывают, что на самом деле происходит на «Азовстали» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночью около 35 боевиков с «Азовстали» сдались в плен российским войскам и подразделениям ДНР. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков. Теперь главная задача этих пленников разговорить, чем уже и занимаются на нашей стороне. О чем говорят пленники, рассказал Сергею Мардану в эфире Радио КП журналист, блогер и боец батальона «Восток» Владлен Татарский, который находится на передовой.

«Продолжаются бои за «Азовсталь». Выяснили конкретно, где сидят Волына и Калына (командиры полка «Азов»*). Там у них жестко. «Азов»* выполняет роль непримиримых радикалов - они буквально взяли в плен всех этих перепуганных овец в виде ВСУшников, бойцов национальной гвардии. Реально расстреливают тех, кто хочет сдаться.

Там вообще всем командует «Азов». Все военные им переподчинились. Даже выпускают из бункеров только по приказу «Азова» и то только чтобы отвести на позиции. Понятно, что моральный дух армии и нацгвардии, моряков, вообще тех, что там остался - пограничников, полиции - очень низкий. Они бы хотели сдаться, но «Азов» их держит в страхе.

Из мирных на «Азовстали» только члены семей изменников родины, члены семей «Азова»*. Многие из них переехали жить в Мариуполь, некоторые обзавелись семьей уже тут.

Штурм продолжается, каждый день мы занимаем какие-то цеха, какие-то развалины, какие-то тоннели. Вообще бои тут напоминают апокалиптические боевики - ты в разрушенных цехах, люди в непонятной форме бегают, друг друга убивают. Что-то подобное происходит и на «Азовстали». Но у нас большое преимущество в орудиях. А у них проблемы с бензином и со связью. Хотя на короткое время им получается выходить в интернет.

Один из наших офицеров допрашивал пленных: есть ли там мирные, где находятся военные, какое их положение, есть ли наши пленные у них. Удивительно, что пленных из Донецка у них нет, но есть есть один российский военный. Хотя и были кадры, где они берут в плен резервистов. Вопрос: где эти люди? Ответ напрашивается сам собой.

Боевикам предлагают сдаться, но это не значит, что прекращаются боевые действия. Все идет по плану. Хотите сдаваться – выходите. Но не «давайте мы вас не будем обстреливать полдня, мы подождем, когда вы сдадитесь». Коридоры выставляются только для мирных. Но в целом удары наносятся. Выявляется огневая точка - туда летят снаряды. Боевиков никто никуда не отпускает и не отпустит.

Единственное, азовцы уже в буквальном смысле начали прикрываться мирными. Если раньше была более завуалированная формулировка, теперь они снимают каких-то девочек в подвалах: вот, с нами мирные. Но у меня сразу вопросы: Как они там оказались? Почему вы их не выпустили раньше? Как маленькая девочка и все остальные могли оказаться на заводе? Что они там делали? Понятно, что они попали на Азовсталь из жилой застройки. Для чего это сделано? Чтобы держать их в заложниках.

Ходят слухи о восьмиярусных убежищах. Да, действительно, в одном из зданий есть трехъярусный бетонный бункер, где и находится штаб «Азова». Мирных там нет. Ни одного. Возможно, есть члены семей, но не посторонние. Туда даже солдат не пускают, кроме азовцев

Почему туда не бьют? Тут есть несколько разный версий, мне объяснил наш офицер: может быть это совсем свежая информация, которая только появилась, может, она обновлялась, а может, у наших есть коварный план взять их живыми. Поэтому именно по штабу не наносится удар.

Вообще, Территория большая. Нужно было уточнить, где конкретно у них штаб. Понятно, что есть какая-то схема «Азовстали». Но для сравнения: у меня в городе есть Макеевский металлургический завод 1898 года - сколько схем ни составляй, они будут неточные - столько неучтенных зданий, галерей. Не исключаю, что наши просто не имели точной информации, где конкретно сидит штаб «Азова». Пленных оттуда было мало.

Бомбардировки идут очень серьезные, но они же не продолжаются в режиме «нон-стоп». Они могут выбрать место, время и выйти. Сдаться.

Были бои, где стороны даже перекрикивались. Кто-то закричал: «ай-ай!» С нашей стороны ему в ответ: «ну что, тебе аптечку кинуть?» Понятно, что никто аптечку не кинул, но дистанция понятна - когда слышно команды, когда отчетливо слышно звуки, как раненые кричат.

ЧТО НА ДРУГИХ УЧАСТКАХ

Что касается Луганска, то там взята Кременная, потихоньку наши войска продвигаются в сторону Красного Лимана. Можно сказать, началась битва за Славянск. В сводках снова замелькали названия населенных пунктов, которые мелькали в 2014 году: Ямполь, гора Карачун, Славянск. Все подходит опять к тем краям.

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