Безопасность гуманитарным рейсам обеспечивает военная полиция Вооруженных Сил России и волонтеры. Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России публикуют видеокадры, которые рассказывают о доставке гуманитарной помощи в Бакалею Харьковской области. Поселок широко известен тем, что там находился крупнейший склад вооружения на Украине.

Именно оттуда украинское командование торговало стрелковым оружием времен Великой Отечественной войны на всю Европу и США, а потом, чтобы скрыть пропажу взрывчатки с 2014 по 2017 годы устроило 5 диверсий с поджогами и подрывами.

Не удивительно, что местные жители сильно устали жить на этой пороховой бочке. Они встречают гуманитарные конвои с российскими флагами и словами поддержки.

«При той власти тут всех гнобили. Был геноцид. Ни зарплат не платили. Ни лекарств хороших. Все за деньги. Хочешь лечиться – плати, нет – иди на кладбище. Тут так было все. Спасибо российским войскам. Солдаты и офицеры помогают людям. Сейчас поля будем засевать. Тоже помогают с пшеницей, с продуктами. Чувствуем поддержку с их стороны. Мы ждали этого 8 лет. Все же понимают, что российские войска нас охраняют. И люди чуть успокоились», - рассказал житель Балаклеи Андрей.

Безопасность гуманитарным рейсам обеспечивает военная полиция Вооруженных Сил России и волонтеры.

- Должностными лицами ВАИ обеспечена безопасность дорожного движения воинской колонны с гуманитарным грузом. Доставлены продукты питания первой необходимости общим объемом более 30 тонн. В процессе движения было обеспечено прикрытие воинской колонны, - доложил СМИ военнослужащий военной полиции ВС РФ Михаил.

Дороги и дома в Харьковской области избиты осколками украинских снарядов. Но город медленно приходит в себя от недавних обстрелов. Заботу о жителях этого дома взяли на себя российские военные. Регулярно привозят сюда гуманитарную помощь. Сливочное масло, крупы, консервы и питьевая вода здесь на вес золота.

- Армия российская помогает. Очень много гуманитарки. Это я правду говорю, без пафоса, без ничего. Привозили и то, и то. Со стороны украинских войск много мин и ракет прилетало. Могу показать. Возле моего дома есть кассетная, лежит. Сейчас нет ничего. Тихо сейчас, спокойно. Мой отец защищал Москву в Кремлевском полку снайпером. Мама моя войну закончила в Праге санитаркой. Я весь с Россией, - говорит житель Балаклеи Николай.

Многотонные фуры разгружают на складе. Здесь собирают продуктовые наборы и далее их уже перевозят в центр выдачи гуманитарной помощи.

Этот центр, как и соседний медпункт местные волонтеры открыли при содействии российских военнослужащих. В первую очередь, они наладили патрулирование, чтобы избежать мародерства, а теперь помогают горожанам вернуться к мирной жизни. Лекарства выдают по заранее составленным спискам. Тут же консультация специалиста.

- Мы с сегодняшнего дня открыли здесь медицинский пункт. Открыли пекарню для населения. Мы уже месяц получаем российскую гуманитарку. Спасибо за это очень большое. Люди очень благодарны. Лекарства привозят тоже с гуманитарной помощью, - пояснила местная жительница Балаклеи Светлана.

500 буханок в день - этот пока максимум. Но на ближайшие дни планируют расширить ассортимент. К предстоящему празднику здесь начали готовить и Пасхальные куличи.

«Мы всех вас любим. Мы этого ждали 30 лет. У меня флаг российский 12 лет лежит в рисе спрятанный. Возле меня АТОвец жил, который мне восемь лет не так, а вот так надоел (показывает). Там такое было. У нас скандалы были страшные. И в другом подъезде тоже АТОвец. Я была рада, когда ваши люди приехали. Я для них буду печь все. Я для нашего народа, который тут остался, буду печь бесплатно. Сюда перестали возить муку и ингредиенты для выпечки хлеба. Они все закрыли. Даже поменяли замки. Мы очень вам рады», - поделилась впечатлениями работник пекарни Елена.

СПРАВКА «КП»

В Минобороны России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который работает к круглосуточном режиме. В состав указанного штаба включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов России.

Основными задачами Межведомственного координационного штаба являются: оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.