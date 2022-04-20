Юани в кармане: Стоит ли покупать китайскую валюту и как открыть в ней вклад

По мнению многих экспертов, сегодня китайская валюта выглядит достаточно надежным вложением. Фото: Shutterstock

Неплохая альтернатива долларам и евро. Так эксперты называют китайские юани. Значение и вес этой валюты в мировой экономике с каждым годом растут. Все больше стран хранят резервы в юанях. Россия тоже поворачивается на Восток. Доллары и евро, конечно, остаются мировыми валютами. И если они остались в заначке – хорошо. Но у них появляется достойный конкурент – не только на мировой арене, но и в кубышке россиян.

ПЕРСПЕКТИВЫ «ПОДНЕБЕСНОГО» КУРСА

По размеру китайская экономика идет нос к носу с американской. По одним расчетам она стоит на втором месте, а по другим - опережает. Остальные страны далеко позади. Более того, в ближайшие годы рост в Китае будет быстрее, чем в США. Китайская экономика хоть и замедляется, но все равно растет темпами, которые недоступны развитым странам - прибавляет по 5 - 7% в год.

Следом растет и курс юаня. За последние пять лет китайская валюта подорожала по отношению к доллару на 8%. Есть большая вероятность, что в следующие пять лет вложения в юани тоже будут более выгодным, чем в доллары и евро.

- Юани можно спокойно рассматривать к покупке. Они выглядят достаточно надежным убежищем для капитала как с экономической точки зрения, так и по другим соображениям, - говорит Евгений Коган, инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики.

Большинство экспертов считают, что у юаня есть хорошие перспективы для роста.

Во-первых, после заморозки активов российского Центробанка, которые хранились в долларах и евро, в развивающихся странах крепко задумались. Ведь может оказаться, что их резервы тоже заберут. Отсюда - поиск альтернатив западным валютам. Это золото и китайский юань. Чем выше будет спрос на него в мире, тем выше будет его курс.

Во-вторых, в Китае одна из самых низких инфляций в мире - около 1%. Для сравнения, в США и Европе рост цен уже 7 - 8% годовых. А все потому, что китайские власти, в отличие от развитых стран, не «разбрасывали деньги с вертолета» во время коронавируса. А чем ниже инфляция в той или иной стране, тем выше курс ее национальной валюты.

КУРС РЕГУЛИРУЮТСЯ ВЛАСТИ, А НЕ РЫНОК

Правда, при всех перспективах роста есть один маленький нюанс. Юань не является свободно конвертируемой валютой. То есть его курс зависит не только от рыночных законов спроса и предложения, но и от действий китайского правительства. А ему выгодно, чтобы национальная валюта была не слишком крепкой. Когда страна ориентирована на экспорт товаров, дорогой юань делает продукцию менее конкурентоспособной на глобальном рынке.

Тем не менее и ослаблять свою валюту слишком сильно компартия Китая не будет. Скорее всего, будет выдерживать определенный баланс.

- Юань имеет относительную привязку к доллару и вполне может заменить доллар как средство сбережения. В денежном выражении объем торгов с этой валютой пока невелик, но возможно увеличение оборотов на фоне перевода внешнеторговых контрактов с партнерами из Азии на юань, - считает Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс».

- Китай доказал эффективность своей экономической модели в кризисные периоды, показав рост в год пандемии. В 2020 году Китай занимал первое место по общему объему экспорта и второе место по импорту. Интернационализация юаня — долгосрочная стратегия Китая, - считает Михаил Морозов, руководитель отдела развития продуктов и сервисов «Атон».

Другими словами, вероятность роста юаня по отношению к доллару выше, чем вероятность падения. По отношению к рублю все еще более однозначно - юань точно будет расти.

Вероятность роста юаня по отношению к доллару выше, чем вероятность падения. Фото: Shutterstock

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ

1. В чем сейчас держать деньги?

Главное правило финансистов – держать накопления в разных активах. Угадать, что вырастет сильнее всего, - сродни выигрышу в лотерею. Счастливчики, конечно, есть. Но вкладывать все деньги во что-то одно слишком рискованно. Лучше распределять риски. Особенно в нынешней, очень непонятной ситуации.

Дать универсальный совет невозможно. У каждого из нас разный доход, разный объем сбережений, разные финансовые цели. Примерно половину денег лучше разместить в самом консервативном инструменте – банковском вкладе. По ним сейчас отличные ставки - 15 - 18% годовых. А оставшуюся сумму распределить между альтернативными вложениями (доллары, евро, золото, юани, акции).

2. Где и как купить юань?

В нынешней ситуации многие эксперты считают, что часть сбережений стоит разместить в китайской валюте. Например, на 10% от объема свободных денег. С одной стороны, вряд ли много россиян в ближайшие годы посетят Китай. С этой утилитарной целью хранить юани нет смысла. С другой, многие россияне никогда не были в Европе и Америке, но при этом держат в заначке доллары и евро.

Если вы не собираетесь в ближайшее время в Китай, наличные юани вам ни к чему. Тем более что их довольно сложно найти в банках. А вот купить китайскую валюту в безналичном виде можно. Это несложно: открываете в своем банке счет в юанях (зачастую это можно сделать в приложении) и меняете рубли на китайскую валюту.

Правда, есть одно «но». Разница между покупкой и продажей китайской валюты в банке довольно велика - около 7 - 15%. Это нужно учитывать.

Выгоднее всего покупать юани на бирже. Для этого нужно открыть брокерский счет в любом крупном банке. Комиссия составит в среднем от 0,1 до 0,3% от суммы сделки. Доход за хранение юаней на счете начислять не будут, зато сэкономите на комиссии.

И наконец, не обязательно держать деньги именно в юанях. Можно покупать акции и облигации китайских компаний. После сильного падения за последний год они обладают неплохим потенциалом для роста. Купить ценные бумаги можно через брокерский счет на Московской или Санкт-Петербургской биржах.

3. Можно ли открыть вклад?

Многие банки позволяют открывать вклады в юанях. В марте по ним давали приличные ставки (до 8% годовых), но сейчас они снизились до 2 - 3% годовых. Тем не менее, это лучше, чем ничего. Открыть вклад можно также в приложении, поменяв рубли на нужную сумму в юанях.

Восточный пластик

Одна из сфер, куда уже проникло китайское «импортозамещение», - банковская сфера. После ухода из нашей страны международных платежных систем Visa и MasterCard освободившуюся нишу стала занимать китайская UnionPay. Карты этой платежной системы принимают в более чем 170 странах мира. Если планируете поездку за рубеж и не хотите везти с собой наличную валюту, лучше завести подобную карту.

Сейчас карты на основе UnionPay выпускают несколько российских банков. Среди них Газпромбанк, Россельхозбанк, Почта банк, Примсоцбанк, Санкт-Петербург. Спрос на них в последние два месяца был ажиотажным. Но эксперты верят, что в ближайшие месяцы число банков, выдающих подобные карты, будет расти.

Хранить на них можно как рубли, так и различную валюту - доллары, евро, юани. При желании можно будет привязывать к карте счет той валюты, которая вам нужна в конкретной стране. А конвертацию проводить внутри онлайн-приложения. В отличие от Visa и MasterCard, который был выпущен в России и за границей уже не работает, UnionPay санкции против России не применял.

Правда, нужны эти карты только тем, кто выезжает за рубеж. Если ближайший год вы планируете провести внутри страны, то заводить пластик с китайской прошивкой смысла нет. Тем более что сейчас за их выдачу банки берут большие комиссии - от 7000 до 15000 рублей. Возможно, через несколько месяцев рынок насытится и тарифы снизятся.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как менялся курс юаня к рублю

Год / «Цена» юаня (руб.)

2012 / 4,6

2013 / 4,9

2014 / 5,9

2015 / 9,6

2016 / 10,5

2017 / 8,3

2018 / 9,1

2019 / 9,5

2020 / 11,3

2021 / 11,4

2022 / 12,5

По данным ЦБ РФ.

МИРОВАЯ КУБЫШКА

В каких валютах хранятся резервы мировых центробанков

Доллар 59,1%

Евро 20,5%

Японская иена 5,8%

Британский фунт 4,8%

Китайский юань 2,7%

Другие валюты 7,1%

P.S. Российские золотовалютные резервы тоже частично хранятся в юанях. На китайскую валюту приходится 17,1%. На золото - 21,5%.

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