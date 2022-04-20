Германские эко-активисты грозят «мирно заблокировать» трубопроводы с нефтью и газом

«Борьба с изменениями климата» в Европе выходит на новый уровень Фото: Shutterstock

Помните интернет-прикол с Гретой Тунбург, где эта девочка-климатическая активистка мрачно смотрит в фотокамеру с подписью: «Забыли про меня? А вот я про вас — нет».

Теперь её германские последователи из числа радикальных экологов грозят перейти к акциям прямого действия: блокированию нефте- и газопроводов на территории ФРГ. Пока, впрочем, не очень понятно, как это можно сделать технически. Подобный объект — не автобан, а ключевые узлы — компрессорные и распределительные станции — хорошо охраняются.

Но главное сделано, недвусмысленная угроза «перекрыть краник» размещена на сайте немецкой организации «Последнее поколение». Название расшифровывается просто: активисты уверены, что вследствие изменения климата «человечество скоро вымрет». Вот они и сражаются.

Формальная причина возмущения — действия Москвы на Украине: мол, Европа, вопреки собственному «осуждению», продолжает исправно получать чёрное и голубое топливо из России.

Почему немецкие эко-активисты столь воинственны и по сути призывают к терактам на объектах энергетической инфраструктуры — понятно. У них есть влиятельная «крыша» — партия «Зелёных», входящая в правящую коалицию в Бундестаге. Лозунги похожие: против России и против изменений климата, а вот чем мы заменим нефть и газ с востока — никого не волнует. Зато оттуда, по линии партийных фондов, всевозможные «эко-активисты» получают бесперебойное финансирование.

Нечто похожее происходит и в Британии. Сотни «эко-воинов» блокируют подходы к нефтеперерабатывающим заводам и автозаправкам. Причины — самые разные: и «наказать Россию», и «протестовать против изменения климата из-за выбросов двигателей внутреннего сгорания». Цель — потребовать от правительства «отказаться от новых проектов, связанных с использованием нефти и газа». Под этим лозунгом 40 человек приковали себя наручниками к нефтебазе в графстве Хартфордшир.

Государство, однако, реагирует по-своему. В одном графстве Эссекс на юго-востоке Англии полиция за последнюю неделю задержала свыше трёхсот таких демонстрантов, а по всей стране — порядка восьмисот.

Результат один: из-за «эко-стачек» перебои с топливом усилились, а цена на него поднялась до двух фунтов (порядка двухсот рублей) за литр — к «радости» среднего англичанина.

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