Путин рассказал о своем погибшем друге

Глава страны рассказал, как относится к компьютерным играм, почему не всегда надо поднимать российский флаг и как Запад злоупотребляет русским языком Фото: REUTERS

В Екатерининском зале Кремля Владимир Путин встретился с участниками проекта «Россия — страна возможностей». Как часто бывает на полуофициальных мероприятиях, многое пошло не по протоколу. Президент постоянно шутил и вспоминал прошлое, а гости не стеснялись задавать вопросы. Глава страны рассказал, как относится к компьютерным играм, почему не всегда надо поднимать российский флаг и как Запад злоупотребляет русским языком.

Для справки: «Россия — страна возможностей» - это 26 разных отборочных конкурсов для всех возрастов и самых разных профессий. Сюда входят и проекты для школьников и конкурс «Лидеры России», где ищут кандидатов в губернаторы и замминистры.

В ЧЕМ ЦЕЛЬ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Школьница Диана Красовская из Севастополя рассказала, что в 2014-м бежала из Луганска с родителями, спасаясь от обстрелов. Сейчас девочка пытается объединить других учеников города, чтобы помочь ребятам, эвакуированным в последние месяцы с Донбасса.

- К сожалению, в Луганской республике многое изменилось, но в худшую сторону. 8 лет продолжались бомбежки, людям было тяжело. Трагедия Донбасса заставила Россию начать военную операцию. Наша первоочередная цель: помочь людям, таким как ты, - ответил Путин.

Президент добавил, что наша страна будет действовать на Украине последовательно, чтобы жизнь там нормализовалась, как у Дианы после ее переезда в Севастополь.

ВОЗВРАТ ПИОНЕРИИ

На встрече президенту предложили сделать в стране одну большую организацию, которая объединит ребят из регионов и поможет им делать добрые дела. Считай, возродить пионерию.

- Можно подумать. Только важно не забюрократить все это, чтобы идея не навязывалась сверху. Все должно идти изнутри, снизу. Задача государства: помочь, - ответил Путин. Вроде и поддержал, но всю инициативу отдал в руки общественников.

ПРИЕЗЖАЙТЕ НА КАМЧАТКУ

Александра Лебедева рассказала, что после победы в конкурсе «Лидеры России» ей предложили пост в правительстве Камчатского края. Сейчас она курирует всю социалку.

- Даже не представляла, что на Дальнем Востоке так красиво, - заметила Лебедева.

- Влюбились в Камчатку? Там очень красиво, всем рекомендую съездить. Она впечатляет, - согласился президент.

В этом году кэшбек за отдых на дальнем Востоке удвоили до 40 тысяч рублей. Власти ждут наплыва туристов.

- Я был на Дальнем Востоке в экспедиции по изучению китов. Море там очень красивое. Может быть целое отдельное направление: подводный туризм. Хотя там и акулы есть, - рассказал российский лидер.

В Екатерининском зале Кремля Владимир Путин встретился с участниками проекта «Россия — страна возможностей» Фото: REUTERS

РОМАНСКАЯ ТЕОРИЯ МОЖЕТ И ОШИБАТЬСЯ

По сложившейся традиции, глава страны обсудил со школьниками историю нашей страны. Это любимая тема президента в разговорах с детьми. Сегодня обсуждали Рюриковичей.

- Рюрик был варягом. Но мама его предположительно была славянкой. Его призвали не случайно - родственники имели отношение к славянам. Это интересная страница истории.

Рюрик с дружиной пришел из Скандинавии, но не обязательно, что романская теория образования государства верна. Ведь кто-то же призвал варягов. Значит квазигосударственные структуры уже существовали, - заметил Путин.

КУРТКА ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ПЛЕЧА

Дизайнер Инна Королева из Екатеринбурга подарила президенту куртку собственного пошива.

- Если западные фирмы уйдут, мы сможем быстро их заменить, - заявила Королева.

- Свято место пусто не бывает, - согласился глава страны.

Модельерша рассказала «КП», что ее куртка как раз для весенней погоды. Если что, Путин сможет и летом в тайге ее носить в случае похолодания.

- А сшита из нашей ткани? - спрашиваю Инну.

- Нет! Из турецкой! - честно ответила она.

Королева призналась, что хорошей ткани в России много, но цвета подходят только для формы госструктур. Если наши начнут использовать не только зеленую и черную краску, а еще будут играть с принтами, то отечественным модельерам проще будет перейти с иностранных материалов.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ЯЗЫКОМ

На встрече обсуждали, что Запад использует против нас наш же язык. Речь о пропаганде на русском. Даже прозвучало сравнение языка с оружием... Министр просвещения Кравцов рассказал, что в ответ школы на уроках правильно объясняют детям цели нашей спецоперации.

- Язык — душа народа. Никому нельзя позволить, чтобы им злоупотребляли против нашего народа, - заявил Путин.

КОГДА МОЖНО НЕ ПОДНИМАТЬ ФЛАГ

Еще Кравцов сообщил, что с 1 сентября дети еженедельно будут торжественно поднимать флаг у школы и петь гимн.

- Главное — все должно быть достойно. Если нельзя сразу подобающе организовать — лучше перенести, чтобы не ронять значимость символа, - указал российский лидер.

ПОГИБШИЙ ДРУГ ПУТИНА

Под конец встречи блогер Дмитрий Чешев рассказал, что попал в инвалидное кресло после неудачной тренировки в спортзале. Упал и повредил шею. Сейчас парень в блоге рассказывает, как не терять тонус даже, лишившись возможности ходить.

Президент согласился, что такой контент гораздо важнее, чем какая-нибудь «чернуха». Хотя понятно, что на всякий инфомусор люди клюют чаще.

- У меня был друг в университете. Он погиб на соревнованиях, когда делал бросок вперед. Такое бывает, к сожалению, - вспомнил российский лидер.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ

Один из школьников спросил Путина, играл ли тот в компьютерные игры. Ведь сейчас все взрослые этим занимаются. Президент с улыбкой ушел от ответа. Глава страны в прошлом уже говорил, что ему жалко тратить время на игры.

- Но ведь они уже популярнее, чем кино и музыка!

- Это и настораживает, - парировал глава страны.

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