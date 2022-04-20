Микки Рурк: «Я никогда не перестану любить русских только за то, что они русские»

Микки Рурк дал большое интервью Ксении Собчак

69-летний боксер и звезда «Рестлера» Микки Рурк дал большое интервью Ксении Собчак, ради которого она летала в Лос-Анджелес. Рурк всегда с особой любовью относился к России, бывал у нас четырежды - и в разговоре с русской журналисткой был весьма любезен и откровенен.

За время подготовки видео к публикации случилась военная операция на Украине и Ксения еще раз связалась с актером, чтобы спросить его: изменилось ли его отношение к русским? И артист вновь не стал кривить душой: он ежедневно с болью в сердце смотрит тревожные новости, его ближайший друг Дима — украинец, за родных которого он очень переживает, артист молится за скорейшее мирное разрешение конфликта… Но нет, его любовь к русским не переродилась в ненависть, как это теперь часто бывает на Западе.

Публикуем избранные фрагменты из откровений Микки Рурка.

О встрече с Путиным

«Мы пошли в прекрасный музей в Санкт-Петербурге вместе с Владимиром Путиным (вероятно, в 2016 году. - Авт.) А через пару часов Путин пригласил меня посетить вместе с ним одну детскую онкологическую больницу. Его сейчас все могут ненавидеть, называть любыми словами, но я помню, как он себя вел с этими детьми. Я видел настоящее сострадание. Его правда волновала их судьба».

Об отношении к русским

«Как-то накануне поединка в России мне позвонили и сказали, что мой пес сильно заболел. Я сказал: посадите его в самолет и отправьте ко мне — позвольте ему умереть у меня на руках. Доктор ответил: «Микки, он не переживет перелет». А после боя мне позвонили и сказали, что русский студент художественного института узнал о смерти моей собаки. И тогда он нарисовал ее большой портрет на стене! Ребята сходили со мной ее посмотреть. Это так много для меня значило.

У меня есть волшебная гримерша, она мне делает грим во всех фильмах. И она русская. И теперь она не может прилететь ко мне на в Швейцарию на съемки нового фильма Полански. Просто потому что она русская!».

Я никогда не перестану русских любить только за то, что они русские. Можешь приставить к моей голове пистолет и сказать: «перестань любить их!». А я скажу: «иди к черту, жми на курок, говнюк!»

О русских женщинах

«Я люблю русских женщин. Я знаю тех из них, кого деньги не интересуют. Я встречал очень красивых русских женщин, с которыми я провел лишь одну ночь и хотел бы встретиться снова, но мне не нравились их друзья. Меня надо было каждый раз силой тащить из России!».

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О Харви Вайнштейне

«Столько женщин его в чем-либо обвиняют. Но я знаю случай, когда одна девушка хотела сделать карьеру, только справлялась отвратительно, и сама решила с ним переспать. А потом ее адвокат позвонил мне и спросил, не поддержу ли я ее. А я говорю: «во-первых, меня там не было в тот день. Но еще я знаю, что она готова на все, чтобы получить работу». Харви, вероятно, тоже сделал что-то не так — это только жертва может сказать. Не могу сказать, виновен он или нет».

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«Не хотел играть с Чарли Шином. По-моему, актер из него хреновый».

Про свою главную проблему

«Ни хрена у меня никогда не было никаких проблем с пьянством! У меня проблема другая. Если тебе что-то от меня нужно, попроси меня об этом как джентльмен, а не отдавай мне приказы. Не надо от меня требовать: «делай-то, делай это». Я уже давно решил для себя, что в первую очередь я - мужчина и только потом актер. А будь я умнее, то в первую очередь был бы бизнесменом — более дипломатичным, и сейчас был бы очень богатым. Но это был бы уже кто-то другой, а не я».

Об отчиме

«Когда больше десяти лет живешь в стыде из-за того, что тебя бьет отчим, это тебя ломает. В 14 я решил, что он меня больше не тронет. Когда он пришел бить моего младшего брата, мы уже стояли у его двери. Мы ему сказали: «нет, ты никого из нас больше не ударишь». Я тогда чувствовал, что ночью мы его убить можем. Он был полицейский. Много раз я думал о том, чтобы ночью пробраться в его комнату, достать пистолет… Но у меня для такого кишка была тонка. Я жалею, что не прикончил его. Я должен был его убить за то, как он с нами поступал. Он нам не просто выдавал затрещины, а жестоко избивал. Я даже не могу описать эту дикость. Он использовал все, что под руку попадет. И тут дело не только в самих избиениях. Из-за этого ты становишься неспособен нормально общаться с людьми, чувствуешь, будто ты недостаточно хорош, чтобы поговорить с кем-то.

...Когда я вспоминаю молодого себя, то мечтаю, чтобы нашелся кто-то, кто увез бы меня далеко оттуда, где я был тогда. Чтобы никогда не вернуться».

Почему не пришел на похороны матери

«Потому что моя мать позволяла тому полицейскому убивать меня и моего брата. Когда она умерла пять месяцев назад или около того, я ничего не почувствовал. Страх перед тем полицейским, вся эта боль никуда не денутся. Может быть, я могу произнести эти слова: «Я тебя прощаю, мама»… Но это просто слова, они ничего не меняют. И мне трудно их произнести».

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