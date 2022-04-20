Ракета "Сармат" обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны

Сегодня в 15.12 на Государственном испытательном космодроме «Плесецк» в Архангельской области из шахтной пусковой установки впервые стартовала 200-тонная межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования "Сармат".

В ходе испытаний ракета высотой с 10-этажный дом пролетела более 6000 километров (но ее максимальная дальность составляет 18 тысяч километров) и точно поразила 10 тоннами полезной нагрузки заданную цель на полигоне Кура, что на полуострове Камчатка.

- Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район. Задачи пуска выполнены в полном объеме, - сообщили в Минобороны России..

В военном ведомстве также отметили, что "лётные испытания перспективной ракеты тяжелого класса с разделяющейся головной частью позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса "Сармат"".

С удачным пуском ракетчиков поздравил президент России Владимир Путин: "Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружений российской армии. Новый комплекс "Сармат" обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет. Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране".

"Сармат" может поразить на Земле любой контент с подлетом с любой стороны, а потому выстроить против такой ракеты эффективную противовоздушную оборону становится очень не просто. В полете к выбранной цели она может обогнуть как Северный, так и Южный полюса Земли.

В Минобороны подчеркнули, что данный пуск является первым в программе государственных испытаний. После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае, ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный ракетный комплекс "Сармат" заменит "Воеводу".

СПРАВКА "КП"

Комплекс "Сармат" - изделие исключительно российской кооперации промышленности. Благодаря энерго массовым характеристикам ракеты, принципиально расширился диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки.

Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета.

Ракета "Сармат" обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

"Сармат" самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны.