Александр Дрозденко: «На первом месте – сохранение стабильности и развитие Ленинградской области на благо жителей»

Губернатор Александр Дрозденко 20 апреля выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Ленинградская область в 2022 году выполнит все социальные обязательства перед жителями: на эти цели регион направит 15 миллиардов рублей. В числе других приоритетных задач – поддержка стабильности экономики, помощь предприятиям, сохранение рабочих мест. Об этих и других направлениях работы региональных властей губернатор Александр Дрозденко рассказал в традиционном ежегодном отчете перед депутатами Законодательного собрания.

Выступая перед парламентариями в столице региона Гатчине, глава области подчеркнул: в этом году ленинградцы постараются сохранить те позитивные результаты работы, которых удалось достичь в 2021 году.

- Последние два года Ленинградская область, как и весь мир, жила в жестких экономических и социальных условиях, связанных с пандемией. Мы научились принимать нестандартные решения, быстро воплощать решения в жизнь, работать как единая команда, - рассказал Александр Дрозденко. - Отчетные цифры и показатели прошлого года хорошие и по оценке федеральных властей, и экспертов. Мы получили процентный рост по основным реперным точкам развития экономики, социальной сферы.

Одна из приоритетных задач региональных властей – сохранение устойчивости промышленных предприятий. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Объем валового регионального продукта в прошлом году вырос на 3,1% - до 1 триллиона 370 миллиардов рублей. Инвестиции в экономику составили почти 443 миллиарда рублей: это на 5,6% больше, чем в 2020 году. Индекс промышленного производства по результатам прошлого года составил 107,6%. Во время пандемии главными проблемами стали борьба с коронавирусной инфекцией, восстановление экономического роста, снижение безработицы и рост реальных доходов населения. Все эти задачи областные власти выполнили полностью.

Созданная в 2021 году крепкая экономическая база поможет области сохранить стабильность и в условиях давления западных санкций. Сегодня регион взял курс на развитие импортозамещения, укрепление продовольственной безопасности, сохранение объемов строительства жилья и социальных объектов, техническое обновление больниц и поликлиник. Областные власти помогают предпринимателям оперативно адаптироваться к новым экономическим реалиям.

- Мы сегодня ищем новых партнеров, выстраиваем логистические цепочки и коридоры, - рассказал Александр Дрозденко. - Обеспечили взаимодействие с бизнесом и ведем ежедневный мониторинг компаний, которые столкнулись с трудностями, оказываем оперативную поддержку.

В ближайшие месяцы главными задачами, которые предстоит решить областным властям, Александр Дрозденко считает сохранение устойчивости действующих предприятий, выстраивание новых логистических и производственных цепочек, помощь предприятиям в обеспечении оборотными средствами, поддержка промышленности, сельхозпроизводителей, строительной отрасли, транспортных компаний и сферы туризма. Правительство региона планирует создать 2200 новых рабочих мест. В области принят дополнительный пакет помощи бизнесу. Основной мерой поддержки станет компенсация налоговой ставки по привлечению предприятиями оборотных средств.

- Поддержка должна быть точечной, правильной и эффективной, – отметил губернатор. – В этом году мы на 100% выполним все взятые на себя обязательства.

Глава региона особо подчеркнул, что в администрации Ленинградской области не рассматривают сокращение мер социальной поддержки.

- Уже сейчас в бюджете зарезервировано 2 миллиарда рублей на социальные выплаты нуждающимся жителям, в том числе во исполнение указов президента России. Ленинградская область в полном объеме продолжит выполнять все социальные обязательства, - отметил Александр Дрозденко.

На социальную поддержку, в том числе на выплаты семьям с детьми регион направит 15 млрд рублей. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

На выплаты жителям региона выделят 15 миллиардов рублей, из них почти 8 миллиардов – на поддержку семей с детьми. Еще 1,7 миллиарда рублей будут направлены на «президентскую» выплату малоимущим семьям с детьми от 8 до 17 лет. Кроме того, 3,6 миллиарда рублей выделят социальным учреждениям и почти 60 миллионов – на внедрение технологий социального обслуживания. По программе «Старшее поколение» поддержку получат почти 3 тысячи жителей области.

- Испытания и вызовы покажут, насколько мы самостоятельны, уверены и профессиональны. Сегодня для нас на первом месте – сохранение стабильности и развитие региона на благо жителей, но это невозможно без командной работы, без сплоченности, единства, - отметил Александр Дрозденко. - Мы должны сохранять уверенность и показать жителям, что регион в твердых руках и правильном управлении. Мы будем находиться в зоне давления, но я уверен, что мы выстоим и победим, все шансы у нас есть.