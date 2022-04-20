Что не так со «списком 31»: Запрещали ли Cветлану Лободу, Монатика, Сердючку, Ивана Дорна и тревел-блогера Птушкина в России на 50 лет

Источники не подтверждают, что Лободе и другим украинским артистам запретили въезд в Россию на 50 лет

Чего только не начитаешься в телеграм-каналах. Какой только жути там не нагоняют. Как правило, из-за того, что 70% каналов анонимные, все это полнейшая чепуха, выдумки, вбросы, некачественные фейки или вовсе архивные видео, выдаваемые за «эксклюзив» под грифом «совершенно секретно».

Вот и опять на днях в «телеге» всплыл очередной секретный документ.

На белом листике — тридцать один пункт из фамилий, имен с отчествами, а так же дат рождения популярных артистов или телеведущих из Украины, очень востребованных в России: певица Светлана Лобода, певец Монатик, музыкальный дизайнер Иван Дорн, телеведущие Антон Птушкин и Николай Серга («Орел и решка»), певец Никита Алексеев («Пьяное солнце»), детский врач Евгений Комаровский, певица Надя Дорофеева, лидер группы «Валентин Стрыкало» Юрий Каплан, дуэт Настя Каменских и Потап (Алексей Потапенко), режиссер клипов Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой, Дмитрия Маликова и многих других Алан Бадоев, лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук, ведущий Андрей Бедняков («Орел и решка») и даже подзабытый Андрей Данилко, блиставший в нулевые на российской эстраде и ТВ под псевдонимом Верка Сердючка.

Все они в нашей стране активно работали, работают, выступают, снимаются в телешоу («Орел и решка», «Голос.Дети», новогодние огоньки) и невероятно востребованы публикой. Специфичные ролики доктора Комаровского смотрят миллионы россиян, музыку Дорна, песни Дорофеевой и Алексеева слушают десятки миллионов.

Список назван перечнем запрещенных артистов. Якобы которым нельзя въезжать на территорию РФ в течение 50 (!) лет. То есть фактически, если смотреть правде в глаза, пожизненно.

Разумеется, все уважающие себя телеграм-каналы растащили эту бумажку, не удосужившись проверить, откуда этот «документ» и возможен ли он вообще. «КП» такую роскошь позволить себе не может, поэтому пришлось обзвонить даже силовые ведомства, чтобы попытаться удостовериться в подлинности стоп-листа.

В Министерстве культуры РФ не совсем поняли, какое отношение может иметь к ним даже теоретическая возможность существования подобного запрета. Ведомство занимается управлением определенных учреждений культуры на территории страны и «охранные грамоты» не пишет.

Источники «КП» в МВД и ФСБ так же затруднились верифицировать бумагу. В полицейском ведомстве подобные списки, особенно без опознавательных знаков и на белом листе бумаги, попросту не распространяются в виде приказов.

Что касается таможенников, то данные по гражданам, которым запретили въезд или выезд (неоплата штрафов, взысканий ФССП и т.д.), рассылаются шифрограммами по всем пограничным пунктам нашей необъятной родины на основании закона или судебных постановлений. Сложно себе представить подобные листочки в окошке таможенного контроля на границе, где при виде приближающихся Светланы Лободы или трэвел-блогера Антона Птушкина начинает гореть красная лампочка.

Осведомленные сотрудники российских телеканалов, с которыми работали перечисленные в черном списке артисты (Светлана Лобода, Антон Птушкин, Николай Серга, Андрей Бедняков и др.), тоже никак не смогли верифицировать скандальный список тридцати одного.

Другое дело, если некоторые из перечисленных принимали участие в боевых действиях против ВС РФ (как экс-ведущий «Орла и решки» Николай Серга, который вступил в ВСУ, записывает русофобские ролики в Youtube, глумится над русскими солдатами и мирными жителями, а так же погибшими в результате спецоперации воинами), тогда в России их ждет суровая встреча с законом. Но разбираться в этом уже будут сотрудники СК РФ.

Распространенный «документ» сопровождается пространным и невнятным пояснением по поводу причин «запрета». Мол, резкая критика спецоперации на территории России. Но, во-первых, ни Настя Каменских, ни Никита Алексеев — так, навскидку — не высказывались по поводу боевых действий. А, во-вторых, почему тогда в списке нет Валерия Меладзе, Веры Брежневой, Олега Скрипки («Вопли Видоплясова») и других артистов с ярко выраженной антироссийской позицией.

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