Ставший изгоем Алексей Панин обнищал и льет горькие слезы

Алексей Панин известен своими эпатажными высказываниями и скандальными поступками Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алексей Панин два года назад эмигрировал в Испанию, о чем хвастался всем на свете. Артист поселился в небольшой квартирке у мельницы в дешевом районе крошечного городка Торревьеха в провинции Аликанте. Сидя на чужбине, актер не скрывал своих негативных чувств к России и россиянам. Он делал скандальные заявления и ничуть не раскаивался за свои подлые выходки. Панин стал на Родине настоящим изгоем. Однако в Европе он оказался никому не нужен. Обнищавшая звезда теперь льет крокодильи слезы и жалуется на жизнь.

Алексей Панин известен своими эпатажными высказываниями и скандальными поступками в адрес россиян. Обладатель Государственной премии РФ обожает злить публику. Пользователи Сети болезненно реагировали на выпады Алексея. Его резко критиковали и просили одуматься. А ведь артист на протяжении нескольких лет, поливая Россию грязью, продолжал зарабатывать здесь деньги.

"Вы продолжаете зарабатывать здесь, при этом плюете в собственную страну и народ. Позор", "Честно, ваш эпатаж уже задолбал, клоун", "Как же это все мерзко", "Зачем такое вытворять", - писали ему соотечественники.

А не так давно стало известно о честном признании обнищавшего на чужбине актера, который сейчас всерьез задумался о поисках спонсоров для своей любимой дочери Анны. У Панина нет денег даже на еду, а о новых съемках в кино речи не идет.

Поначалу Панин сотрудничал с российскими режиссерами и приезжал сниматься на Родину, но после критики соотечественников с ним расторгли все контракты. "В кино мне дорога закрыта давно! Я все время, что живу в Испании, приезжал в Россию на два съемочных дня. Мне перекрыли вход на все федеральные каналы. И в положительном ключе меня выставлять нельзя. Денег осталось на небольшое количество времени, у меня ребенок, его надо кормить", - плачет артист.

Построить карьеру за границей Алексей не смог. Его даже не зовут в эпизоды. "Надо что-то думать", - вздыхал Панин.