Путин рассказал о ракете "Сармат", от которой нет защиты

Владимир Путин наблюдал за учебным пуском Фото: REUTERS

В среду Владимир Путин наблюдал за учебным пуском новейшей межконтинентальной ракеты «Сармат». Она стартовала из Архангельской области и успешно попала в цели на камчатском космодроме Кура.

- Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет, - объявил президент.

Главная фишка «Сармата» - дальность полета ракеты и ее боеголовок. Практически вся американская система ПВО находится на севере страны, потому что кратчайший путь полета наших ракет идет через Северный полюс. А вот юг страны совершенно не прикрыт, потому что раньше оттуда никто не угрожал.

Новая ракета полностью это меняет. Дальность полета у «Сармата» такая, что боеголовки могут обогнуть Южный полюс и подлететь к США со стороны Калифорнии и Флориды. К такому американская оборона совершенно не готова.

- Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране, - предупредил Путин.

Президент заметил, что ракета сделана полностью из российских деталей. Никакие санкции производство не затормозят.

«Сарматы» со временем заменят ракеты прошлого поколения «Воевода». Базируются они не на подлодках или самолетах, а в защищенных шахтах.

Еще одно преимущество «Сармата» - он способен нести не только ядерные боеголовки. В теории можно использовать кинетические припасы. Это когда ударная сила создается за счет огромной скорости заряда. Если большой груз разогнать сильно-сильно, то при ударе энергии образуется не меньше, чем от обычной ракеты со взрывчаткой. При этом, кинетическое оружие не ограничено никакими договорами. То есть, ракету можно будет использовать в локальных конфликтах, не начиная атомную войну.