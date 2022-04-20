Николай Басков открестился от оскандалившейся подружки Анны Нетребко

Николай внезапно прокомментировал ситуацию с Анной Нетребко, с которой дружит много лет Фото: соцсети

Николай Басков с первого дня поддержал спецоперацию России на Украине, за что подвергся чудовищной травле злопыхателей. Однако завистники не сломили стойкий дух натурального блондина. Он несколько раз выступал с патриотичными заявлениями. А на днях гордо заявил, что критикующие Россию артисты для него перестали существовать. После чего открестился от своей подружки Анны Нетребко, много лет живущей в Австрии и имеющей гражданство и жилье в этой европейской стране.

Николай Басков вычеркнул из своей жизни артистов, которые позволили себе критиковать и оскорблять Россию и россиян. "Что касается украинских артистов, с которыми делили и сцену, и премии... То после подобных высказываний эти люди для меня уже не существуют как коллеги", - вздыхает золотой голос России.

А потом Николай внезапно прокомментировал ситуацию с Анной Нетребко, с которой дружит много лет. Как известно, россияне окрестили приму "предательницей" после ее слов о России. Знаменитость, которая получала деньги за выступления в России и награды на Родине, написала в соцсети пост, в котором осудила происходящее на Украине. Видимо, проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины.

"Я не выступил в ее защиту. Просто привел Анну в пример как человека, которому в Европе и Америке поставили условие. Ей сказали - либо там, либо здесь", - попытался оправдаться 45-летний артист в передаче "Центральное телевидение" на канале НТВ.

Ранее Басков высказался в защиту Нетребко. "Они захотели унизить, заставить отказаться от Родины, а потом растоптать. Только тогда, говорят они, мы сначала обсудим и, может быть, что-то и предложим, но на наших условиях. После такого ответа можно легко понять суть происходящего. Их главная цель - сначала унизить нас своими санкциями, украсть наши деньги и имущество, а потом растоптать и уничтожить все русское, то есть просто нас с вами", - убеждал артист публику.