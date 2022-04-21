Врачи объяснили, из-за чего мы страдаем при «температурных горках»

83% опрошенных признались, что за последний год хотя бы раз замечали у себя те или иные симптомы, связанные с погодными условиями Фото: Shutterstock

НЕТ ДИАГНОЗА, НО ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Голова раскалывается, знобит, слабость жуткая, работоспособность на нуле - несмотря на временное отступление коронавируса в соцсетях таких жалоб море. Причина недомогания по мнению страдальцев - перепады погоды или, как говорят в народе, метеозависимость. Официально такого термина в медицине не существует. Ряд ученых утверждает, что это и вовсе глупость: мол, не могут колебания температуры и давления на десяток градусов или мм. рт. ст. существенно влиять на организм «венца творения природы».

- Полноценных исследовательских работ на эту тему (влияние перепадов погоды на здоровье. - Ред.), как ни странно, до сих пор нет. Как говорится, каждый врач не верит в метеозависимость, пока не почувствует ее на себе, - пошутил в разговоре с «КП» профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов. - Логика говорит нам, что, если внешнее (атмосферное) давление изменяется, то давление внутри организма тоже должно как-то меняться. Однако эволюционно в нас заложена мощная система адаптации к изменениям окружающей среды. Поэтому прямую механическую взаимосвязь между изменением климата и, скажем, артериального давления у человека проследить сложно. Скорее всего, зависимость все-таки есть, но она не такая простая, а гораздо более многофакторная, - считает врач.

А вот как объяснила возможные причины недомогания при «температурных горках» ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации, кардиолог Ольга Молчанова:

- При различных хронических заболеваниях, сидячем образе жизни, стрессах у людей страдают кровеносные сосуды: нарушается их тонус, «гормон стресса» кортизол вызывает спазмы, растет давление.

В первую очередь именно из-за усиления неполадок с сосудами сейчас на проблемы с самочувствием при перепадах погоды стали жаловаться даже те, кто никогда не относил себя к метеопатам, считает доктор Молчанова. При этом сегодня у нас с вами сошлись сразу два неблагоприятных фактора: сильные переживания, стрессы, с одной стороны, и традиционные весенние климатические горки, с другой. Плюс многих не отпускают последствия перенесенного ковида. Словом, если для организма абсолютно здорового человека (вы таких видели?) перепады погоды и вправду все равно что укус комара, то для ослабленных по самым разным причинам людей это на самом деле серьезная проблема.

ПОРТРЕТ МЕТЕОПАТА

Специальное исследование о метеозависимости провела в марте этого года компания STADA через платформу Яндекс.Взгляд. В опросе на злобу дня приняли участие 3 тысячи жителей в 15 российских городах-миллионниках. Вот, что выяснилось:

- 83% опрошенных признались, что за последний год хотя бы раз замечали у себя те или иные симптомы, связанные с погодными условиями. При этом метеозависимыми считают себя 33% участников исследования;

- среди страдальцев, по которым бьют перепады погоды, 65% женщин и 35% мужчин. А вот по возрасту сильных отличий нет: почти одинаково мучаются и те, кому 45+ (36% метеопатов), и молодежь 18-34 лет (32%), и люди в расцвете сил от 35 до 44 лет (33%);

- среди самых частых жалоб на «погодные горки»: головная боль, вялость/снижение работоспособности – по 41%, плохое настроение (37%);

- чаще всего люди реагируют на перепады атмосферного давления – их ощущают 52% опрошенных.

Также участники исследования поделились своими рецептами спасения при недомогании из-за погоды:

- 36% стараются при возможности устроить себе отдых (отпроситься с работы, пройтись по улице или даже поспать);

- 29% пытаются взбодриться с помощью кофе или энергетических напитков;

- 37% принимают обезболивающие и другие препараты для снятия симптомов;

- 19% пьют витамины;

- 18% ничего не делают, пытаются перетерпеть.

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Что советуют врачи

Медики рекомендуют такие способы для облегчения состояния при перепадах погоды:

1. Если беспокоят головокружения, головная боль, слабость, вялость, врач-кардиолог Ольга Молчанова советует заварить черный или зеленый чай (какой больше любите). И добавить туда бодрящих и тонизирующих адаптогенов: лимонника, элеутерококка, женьшеня. Они бывают как в высушенном виде (это благоприятнее для организма), так и в форме аптечной настойки.

! Добавляйте препараты понемногу, следя за своим самочувствием, поскольку адаптогены могут учащать сердцебиение, предупреждает кардиолог.

2. Если есть чувство дискомфорта, ощущение нехватки дыхания:

- сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов;

- сильно сожмите кулаки, подержите несколько секунд и расслабьтесь;

- медленно, глубокими глотками выпейте стакан воды;

- если не наступает облегчения после этого, лягте и немного поднимите ноги, подложив подушку. Эта поза очень хорошо успокаивает. Если ненадолго заснете - отлично.

3. Если есть возможность, выйдите на улицу. Лучшее успокоительное и в то же время бодрящее упражнение - ходьба на свежем воздухе. Если вы в состоянии идти быстрым шагом, то и кровообращение улучшится, и гормоны стресса быстрее «утилизируются». Плюс при физнагрузках на улице в дневное время суток активируется выработка «гормона радости» серотонина, поясняет доктор Молчанова.

4. Если вы гипертоник, при ухудшении самочувствия обязательно измеряйте давление. В случае его повышения более 160/90 мм рт ст позвоните в Скорую и проконсультируйтесь. Возможно, понадобится выезд врача. Или вас направят к кардиологу для изменения терапии (в случае, когда человек уже принимает назначенные лекарства).

5. Ряд медицинских экспертов считает, что при частых недомоганиях, связанных с перепадами погоды, могут облегчить состояние малые дозы препаратов на основе мелатонина. Это искусственный аналог гормона, который отвечает за отход человека ко сну и ряд других функций в организме. Традиционно такие препараты назначаются для ускорения адаптации при смене часовых поясов (джет-лаге). В любом случае перед приемом обязательно нужно советоваться с врачом - у лекарств есть противопоказания и побочные эффекты.