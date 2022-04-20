В Мариуполе открылась первая школа: Фоторепортаж

53-я школа на улице Филиппа Орлика второй день принимает учеников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мариуполе еще слышны на окраинах взрывы и перестрелки. А для многих школьников возобновился учебный год. 53-я школа на улице Филиппа Орлика второй день принимает учеников. 19 апреля их было 400, а сегодня уже в два раза больше.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Школа почти не пострадала. Только несколько выбитых стекол. Директор Ирина Велерьевна Зинченко рассказала, что за парты сели ученики со всех концов города.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня было четыре урока. У детей была возможность поиграть в спортивном зале, порисовать, прошли занятия и по школьной программе. В городе стоит достаточно прохладная погода, в здании нет отопления, поэтому многие ученики сидели в верхней одежде.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вслед за школой № 53 в Мариуполе готовятся принять учеников еще несколько учебных заведений. Занятия проходят под надежной охраной.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН