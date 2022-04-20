На смену «Сатане»: Россия испытала мощнейшую в мире ракету «Сармат», остановить которую невозможно

Россия выковала самый мощный в мире ядерный меч

РАВНЫХ НЕТ

Россия провела первый успешный пуск новейшей межконтинентальной ракеты «Сармат»

Сенсационность этого события можно выразить шестью словами - Россия выковала самый мощный в мире ядерный меч. У него древнерусское имя, которое ему дали в честь кочевых племен сарматов, которые в VI–IV веках до н. э. населяли территории современных России.

Еще 1 марта 2018 года в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин впервые сообщил, что это грозное и уникальное оружие уже "на подходе". И даже показал впечатляющую видео-схему его работы. Уже в тот же день западные политики и генералы стали отпускать Кремлю едкие подколки: "Президент России показал мультики! Путин блефует! Путин рассказывает сказки, - ракет с такими характеристиками не может быть в природе!".

А уже вскоре такие ехидные реплики поутихли, - западные разведки пронюхали, что такая ракета есть. И более того, - готовятся ее государственные финишные испытания.

А теперь вот читаем: "Минобороны России сообщило, что с космодрома «Плесецк» в Архангельской области была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», которая поразила объекты на полигоне Кура на Камчатке. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета".

Путин тут же откликнулся:

- Поздравляю с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Новый комплекс обладает высочайшими характеристиками, способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и не будет. Это оружие заставит задуматься тех, кто в пылу агрессивной риторики попытается нам угрожать.

Последние слова явно сказаны "на злобу дня", - как еще одно напоминание тем, кто захлебывается от этой самой агрессивной риторики во время нашей военной специальной операции на Украине. А тем временем читатели нашей газеты и сайта, слушатели нашего радио задают немало вопросов о "Сармате": что это за зверь такой? Почему он самый сильный в мире? Чем он интересен? Из-за чего Запад распускает слухи, что "Россия снова бряцает оружием"?

На эти и другие вопросы отвечает военный обозреватель "КП" Виктор БАРАНЕЦ.

ЗАЩИТА БЕСПОЛЕЗНА

1. Путин сказал, что аналогов "Сармату" в мире нет и не будет. Это правда? Не слишком ли смелое утверждение? В чем уникальность "Сармата"?

Ракета обладает целым "букетом" уникальных характеристик, позволяющим ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны (ПРО). В том числе и в США. Кстати, министр обороны России Сергей Шойгу на сей счет сказал так: "То, что сегодня создается в Польше и Румынии, создается на Аляске и предполагается к созданию в Южной Корее и Японии, этот "зонтик" ПРО, получается "дырявый". И не знаю, зачем за такие деньги теперь этот "зонтик" им приобретать".

Это изделие исключительно российской кооперации промышленности. Благодаря так называемым энергомассовым характеристикам ракеты, принципиально расширился диапазон её боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки. Это самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны.

За счет большей тяги двигателей РС-28 отличается от предыдущих жидкостных МБР отечественного производства сокращенной продолжительностью активного участка полета. Этот факт серьезным образом затрудняет работу средств противоракетной обороны противника, атакующих цель во время разгона, когда она наиболее заметна и уязвима. Кроме того, это приводит к тому, что во время разгона и выхода на траекторию «Сармат» остается в безопасной зоне, недоступной для вражеской ПРО.

Россия испытала мощнейшую в мире ракету «Сармат»

НЕОГРАНИЧЕННАЯ ДАЛЬНОСТЬ

2. Что сегодня известно о тактико-технических характеристиках «Сармата»?

Известно: что это стратегический комплекс пятого поколения шахтного базирования. Он создан для замены межконтинентальной баллистической ракеты Р-36М «Воевода», которую на Западе называют «Сатана». «Воевода» - «Сатана» встала на вооружение еще в Советском Союзе, в далеком 1975 году, То есть, прослужила почти полвека. И должна послужить еще лет пять, пока ее полностью не заменит «Сармат». Дальность стрельбы у «Сатаны" 11 тыс. км. А вот "Сармат", поговаривают, имеет неограниченную дальность стрельбы. То есть, достанет до любой точки земного шарика. С некоторых пор в отношении «Сармата» используется определение «глобальное оружие».

Его масса - 208,1 тонн. При этом масса полезной нагрузки около 10 тонн. РС-28 сможет нести не менее 10 боезарядов. Мощность каждой боеголовки – не менее 800 килотонн.

РС-28 оснащена маневрирующим боевым блоком «Авангард». Он представляет собой гиперзвуковой планер с собственной боевой частью, запускаемый при помощи МБР. Ранее отечественные ракетные комплексы не оснащались подобными изделиями. «Авангард» может развивать скорость до 27 МАХов (1 МАХ - 343 метра в секунду). Это рекорд мира. Самые быстрые американские гиперзвуковые ракеты летают со скоростью - 8-10 МАХов. Летящий с бешеной скоростью "Авангард" к тому же маневрирует, что и делает невозможным его перехват с применением существующих у противника систем ПВО и ПРО. Одновременно с этим обеспечивается повышенная точность поражения целей.

Что известно еще?

Длина ракеты - 35,5 метров, а ее диаметр - 3 метра. Масса топлива - 178 тонн.

«Сармат» оснащен разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения.

После завершения всей программы испытаний ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Что особенно важно: при весе свыше 200 тонн ракета имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО. Да и количество, и мощность боевых блоков у "Сармата" больше, чем у "Воеводы". "Сармат" будет оснащен "щедрым" набором ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО. Новый комплекс способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс.

УДАР - ОТВЕТНЫЙ

3. Это правда, что "Сармат" предназначен для первого удара по противнику?

Нет. Мы не собираемся первыми наносить ядерный удар. "Сармат" прежде всего предназначен для ответно-встречного удара. Мы успеем это сделать, пока в нашу сторону будут лететь ракеты противника. Именно для их обнаружения на боевое дежурство по границам страны ставятся радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении класса "Воронеж". Вероятный или потенциальный противник это знает, и потому "Сармат", как и другие ракетные комплексы, будет гарантией нашей безопасности.

В ОХРАНЕ - 100 СТВОЛОВ

4. Известно, что "Сарматы" будут базироваться в ракетных шахтах. Эти места наверняка станут известны противнику. А если он будет наносить удары по таким шахтам?

На этот случай разработан комплекс активной защиты шахтных пусковых установок «Мозырь».

Он предназначен для уничтожения атакующих шахту боевых блоков прямо над ней. Это своего рода "пакет" из 100 артиллерийских стволов, создающих над шахтой «облако» из шариков и стрел.

Комплекс активной защиты (КАЗ) «Мозырь» выстреливает навстречу подлетающему боеприпасу облако металлических стрел и шариков диаметром 30 мм в количестве 40 тыс. поражающих элементов с высотой заброса до 6 км. Шарики распыляются на манер дроби для поражения в ближнем радиусе действия, а стрелы предназначены для поражения объекта на высоте.

В состав "Мозыря" включены мощные радары и компьютеров для обнаружения целей и вычисления их траекторий.