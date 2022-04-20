Минобороны: власти Николаева разворовывают гуманитарная помощь, а жителям отключили водоснабжение

Боевики территориальной обороны осуществляют массовую бесконтрольную раздачу местному населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов Фото: REUTERS

Занятая украинскими националистами Украина постепенно маргинализируется и погружается в махновщину. Это старинная традиция Гуляйполя. Вооруженные националисты грабят богатых, забирают машины и даже еду. Отдают не бедным, а забирают себе на дорогу в Польшу. Что-то оставляют на нужды территориальной обороны - местным попандопулам, что вооружены до зубов иностранным оружием.

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать многочисленные вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям. Они довольно полно показывают обстановку в украинских поселениях.

- Украинские вооруженные формирования продолжают использовать объекты медицинской инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения: в городе Славянске Донецкой Народной Республики, в корпусе железнодорожной больницы размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории – бронетехника и огневые позиции артиллерии; в городе Лисичанске Луганской Народной Республики в здании областной детской клинической больницы националисты оборудовали огневые позиции. Эти и другие подобные факты, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения.

- В Николаеве на фоне тяжелой гуманитарной обстановки прекращены социальные выплаты населению, гуманитарная помощь разворовывается местной администрацией и оказывается на "полках" магазинов и аптек по завышенным ценам. Не работают коммунальные службы, отключено центральное водоснабжение, в связи с чем люди вынуждены набирать воду из всех доступных, в том числе непроверенных источников (рек, прудов, заброшенных колодцев). В случае непринятия местными властями безотлагательных мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения город Николаев окажется в зоне эпидемиологической катастрофы.

- Боевики территориальной обороны осуществляют массовую бесконтрольную раздачу местному населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов, проводят карательные рейды с целью выявления у местных жителей любых признаков пророссийских взглядов. Всех подозреваемых задерживают, увозят в неизвестном направлении. В ходе указанных силовых рейдов националисты в принудительном порядке изымают ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны.

- Такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права. При этом, западные страны не только осведомлены в грубых нарушениях Киевом положений Женевских конвенций, но и пытаются помочь украинским властям скрыть их циничные преступления посредством массового распространения фейковых новостей в зарубежных СМИ, - заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник отметил, что Киев "цинично сорвал" эвакуацию мирного населения, с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, которое "по заявлениям украинской стороны, якобы там находится", а также военнослужащих ВСУ, боевиков националистических батальонов и иностранных наемников. Они так и не сложили оружие.

- Командиры националистических батальонов очередную возможность спасти себя и жизни подчиненных не использовали. Отдельно информируем командование националистического батальона "Азов", которое выступило с видеообращением к мировому сообществу, в том числе к лидерам Великобритании, США и Турции с просьбой предоставить им "зеленые коридоры" и обеспечить выход мирных граждан, якобы находящихся

на "Азовстали", раненных боевиков, а также эвакуации тел погибших украинских военнослужащих. Вы обратились не по адресу. Российская Федерация сделала все, чтобы спасти ваши жизни. Обращаться надо было непосредственно к руководству Украины, которое давно предательски вас бросило, - подчеркнул Мизинцев.

Представитель Минобороны России напомнил, что руководство России всем добровольно сложившим оружие, гарантировало сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи.

ВНИМАНИЕ

Российская Федерация в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права продолжает системную и скоординированную работу по оказанию всесторонней помощи населению Донецкой и Луганской народных республик, а также мирным жителям и иностранным гражданам на освобожденных территориях Украины.

Ежедневно с 10:00 (мск) российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России. Кроме того, Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц.

Вооруженные Силы России совместно с формированиями Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают «режим тишины» на всех маршрутах.

Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения судов в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Детальная информация о порядке функционирования морского гуманитарного коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 14 982 человека, из них – 2 940 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 894 030 человек, из которых 163 761 ребенок.

- Государственную границу Российской Федерации пересекли 118 810 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки – 1 843.

- В субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, которые полностью оборудованы всем необходимым имуществом, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание.

- Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 126 иностранных граждан из девяти государств.

- В семи украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

- На пунктах сбора подготовлено более 22 тыс. тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.

- Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 13 419,8 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 865 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – четыре в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 262 тонны гуманитарной помощи.